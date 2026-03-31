「降落女神」4月2日九天玄女誕辰！3生肖6類人最適合拜…求事業別錯過

九天玄女是民間信仰的女神，保佑人們事業順利、身體健康。命理師柯柏成老師在臉書發文，整理九天玄女的簡介、祭拜的時間點、適合祭拜的生肖、人群、祈願流程與運勢解讀，幫助大家快速了解祭拜當天的注意事項。

九天玄女簡介／兵法之師 護國女神

九天玄女是上古神祇，最早可以追溯到黃帝與蚩尤的大戰，九天玄女向黃帝傳授《奇門遁甲》，神格僅次於西方瑤池金母大天尊，後事通常把她視為兵法之師、護國女神或玄門法術之尊神。

祭拜時間／沒有絕對 參考廟方

因是上古神祇的關係，關於九天玄女的誕辰有很多種版本，其中以國曆4月2日（農曆2月15日）最出名，但並沒有絕對，想祭祀的民眾請參考各個廟宇的時間。

時間點為當天的下午1點15分到2點45分（未時）與晚上7點15分到8點15分。

適合祭拜的3生肖／龍、蛇、羊

生肖龍

相傳九天玄女是玉皇大帝的妹妹，天帝的繼承者通常被稱作「真龍天子」，因此玄女屬於龍族，與生肖龍有關係。

生肖蛇、羊

今年的部分節氣裡，有修廟宇會舉辦「祭白虎、送天狗」的儀式，屬蛇需要制血光之神、羊必須制是非之神，如果祭拜九天玄女，能幫助你消災解厄、逢凶化吉，不過玄女作為地位很高的女神，並不是特定生肖才能拜，所有人都可以誠心求庇護。

6類人適合祈願／求事業、新手媽媽別錯過

企業主、創業者：可以求事業順利、生意越來越好、增加財運。

業務人員：祈求提升業績並得到貴人幫助。

求職者：求面試順利並找到合適的工作。

新手媽媽：求母子平安、孩子健康長大。

運勢低迷者：祈求轉運。

軍警、法檢行業：因玄女是兵法戰神，也很適合祈求平安。

向西南方祭拜，可以準備花、水果、清茶、香燭與金紙等，主要以求事業順利與財運增加，其他方式可以遵循廟方指導。

祈願流程／灶告秘法 傳達願望

此外，根據道教典籍所述，九天玄女傳下一套「灶告秘法」，意為請灶君向北斗七星傳達願望，祈願時有以下步驟：

首先要打掃灶前；入夜後在鍋中加入淨水加入一小米斗；將糯米排成北斗狀並用碗蓋著；隨後在灶台上點七燈；在灶君像前點香供淨水；後焚燒灶籙、皂錢與雲馬；最後關閉廚房門，明日早上再觀看米粒變化判斷吉凶。

如果要簡化流程，也可以直接在灶君前誠心祈禱，並焚香告知心中願望即可，傳說中灶君和九天玄女為姊弟關係，傳達上快速簡單，所求之事回報也比較快應驗。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。