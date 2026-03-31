從塔羅牌看4月中東戰火走向！「權杖國王vs.月亮」命理師：對抗再升級

中東戰火還在燒，未來到底會怎麼走呢？塔羅牌老師艾菲爾抽牌預測4月戰火走向，美國川普抽到「權杖國王」牌，伊朗哈米尼抽到「月亮牌」，代表目前看不到和平曙光，對抗還會升級。

老師指出，「權杖國王」是陽，「月亮」是陰。陽性能量想掌控世界，陰性能量正在黑暗中改寫規則。川普的「權杖國王」代表掌控與主導，不是維持秩序，而是要改寫秩序。火焰權杖代表的不是穩定，而是點燃。權杖國王牌面中的金幣與鷹，則揭示深層動機，鷹是食物鏈頂端掠食者，金幣代表利益與資源。代表美國發動戰爭，不只是戰略，無關盟友，只為了資源的重新分配。

老師指出，伊朗的「月亮牌」也是塔羅牌中最詭譎的一張牌，象徵潛伏與不確定。伊朗不走正面對抗路線，而會以更低調、難以預測的方式出擊，例如情報戰、滲透或暗殺。這種策略重在等待與消耗，讓對手始終無法掌握全貌。月亮不是弱，而是擅長在黑暗中等待，伺機而動。

總之，根據塔羅牌預測，中東4月戰局將會更加不可預測。「權杖國王」與「月亮」的組合，代表極端對立。一方想掌控，一方在暗中反制。這不是傳統戰爭，而是進入月亮的領域。當戰爭進入黑夜，規則就不再由光明制定。

整體而言，四月不是和談時機，而是更深層對抗的開始。

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