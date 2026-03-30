3月30日-4月5日唐綺陽星座運勢週報：巨蟹感情太冷靜 射手海外運強

2026-03-30牡羊座短評：平淡的日子，過得悠閒自在。【整體運★★★☆☆】工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。【愛情運★★★☆☆】有異性向你大獻殷勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。【事業運★★★☆☆】要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！【財富運★★★☆☆】易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。【開運小秘方】貴人星座：金牛座幸運數字：9吉時吉色：5:00-7:00pm 杜鵑粉開運方位：西南方向 金牛座

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