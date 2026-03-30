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0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。（圖／AI生成）
財運示意圖。（圖／AI生成）

準備迎接四月初的春假，你的錢包也準備好了嗎？這週正逢節氣轉換，氣場大洗牌，有些人的財神爺提早來敲門！這幾天大地的能量特別活躍，只要抓對節奏，賺錢就像呼吸一樣自然。我們整理了本週財運大爆發的五大組合，無論是正財穩穩入袋，還是偏財驚喜連連，都有機會迎來一波高峰。快來看看自己是不是那個連假爽爽過、鈔票數不完的超級幸運兒！

TOP 5 血型A型 + 生肖屬羊

這週A型屬羊的朋友，完美詮釋了什麼叫做靠實力吃飯，不走偏門而是靠著穩紮穩打的專業技術，贏得客戶百分之百的信任與白花花的鈔票！如果你是拿著設計圖的「室內裝修」達人，這週跟業主溝通異常順利，不僅圖紙一次過關，對方還會因為信任你的眼光而追加預算，讓你利潤大增；每天穿梭在展間的「汽車銷售」員，你誠懇實在的介紹方式會讓原本還在猶豫的客人放下戒心，假期前夕順利簽下一張金額驚人的豪華車訂單；而從事「物理治療」的復健專家們，這幾天你神準的巧手能有效舒緩病患長期的痠痛，患者痊癒後感動之餘，絕對會把你推薦給所有親朋好友，讓你的預約滿到排不進去。保持早睡早起的規律作息，精神飽滿就是你本週最強的招財利器。

TOP 4 血型AB型 + 生肖屬馬

AB型屬馬的朋友，這週財運走的是精緻質感的路線，面對各種挑戰都能迎刃而解，靠著細膩的心思與專業度，默默把大筆財富收進錢包裡！如果你是充滿美感的「花藝設計師」，這週推出的花束特別有靈氣，不僅大受顧客喜愛，還可能接到企業包場佈置的大型訂單，狠狠賺上一筆設計費；在教室裡陪伴孩童的「幼教老師」，你耐心溫柔的教學態度深受家長肯定，不僅會收到充滿心意的感謝禮物，園方也極有可能為你送上一筆實質的激勵獎金；若是每天與報表為伍的「財務會計」，這幾天你對數字的敏銳度極高，成功幫公司揪出隱藏的漏財盲點，主管絕對會把你的功勞記在帳上並反映在紅利裡。建議這幾天在辦公桌上放一杯乾淨的溫開水，有助於保持頭腦清醒、財源滾滾。

TOP 3 血型O型 + 生肖屬蛇

本週O型屬蛇的朋友，根本是自帶聚光燈的吸金發電機，不管走到哪裡都能一馬當先搶下最棒的賺錢好康，活力滿滿的狀態讓財神爺對你偏愛有加！假設你是在「活動企劃或婚顧」領域燃燒腦力，這週你神來一筆的點子會讓客戶瘋狂點頭，不僅預算順利加碼，超完美的執行力更讓你紅包獎金拿到手軟；若是靠鏡頭吃飯的「自媒體或影音創作者」，這幾天隨手拍的短影音會莫名其妙踩中流量密碼，觀看數大爆炸帶來的業配合作直接塞爆信箱，點閱率換成的現金絕對香到不行；而開著「行動餐車或特色快閃店」的熱血老闆們，連假前的人潮就是你的鈔票海，你充滿朝氣的招呼聲會吸引長長的人龍排隊買單，備料再多都能在打烊前全數秒殺。這週只要保持心情愉悅，多請身邊的人喝杯飲料分享喜悅，你的財富流動速度就會像高鐵一樣快。

TOP 2 血型B型 + 生肖屬鼠

本週B型屬鼠的朋友，根本是自帶聚光燈的吸金發電機，不管走到哪裡都能左右逢源得到最好的賺錢訊息，活力滿滿的狀態讓財神爺對你偏愛有加！如果你是在「UIUX或網頁設計」領域敲鍵盤，這週你的靈感簡直像湧泉，做出來的介面流暢又美觀，客戶滿意度直接破表，尾款與獎金收得比誰都快；若是手握麥克風的「活動主持或展場公關」，這幾天你在台上臨場反應極佳，幽默的串場不僅讓台下笑聲不斷，還會被大廠商相中直接簽下後續好幾場活動的合約，車馬費絕對領到手軟；而充滿愛心的「寵物訓練師或保母」們，面對再調皮的毛小孩你都有辦法讓牠們乖乖聽話，飼主看到這神奇的魔法絕對會主動加碼小費，甚至幫你瘋狂在群組介紹新客人。這週只要保持心情愉悅，多請同事喝杯茶分享喜悅，你的財富流動速度就會像高鐵一樣快。

TOP 1 血型A型 + 生肖屬虎

本週A型屬虎的朋友財運就像安裝了加速器，做什麼事情都順到讓人羨慕，完全展現了如虎添翼的超強氣場，賺錢機會自動排隊找上門！如果你在「旅遊觀光業」打拚，即將到來的假期會讓你的訂單大爆滿，客人對你的行程安排讚不絕口，小費與抽成直接塞滿口袋；換作是經營「寵物美容」的你，這幾天毛小孩特別黏你，飼主看到寶貝被照顧得這麼漂亮，絕對會爽快預約下半年的所有包月服務；萬一你是每天敲鍵盤的「軟體開發」人員，這週腦袋異常清晰，不僅順利解決了卡關很久的系統大魔王，主管一高興，專案獎金馬上跟著薪水一起發放。想讓這波好運延續下去，建議這幾天多穿點綠色或大地色的衣服，能幫你穩穩接住天上掉下來的鈔票！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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