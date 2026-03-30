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柯文哲遭預言命中「空亡17年」引熱議 專家逆風破迷思

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積獎勵等弊案，台北地院26日依違背職務收受賄賂等罪判他17年徒刑。本報資料照
民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積獎勵等弊案，台北地院26日依違背職務收受賄賂等罪判他17年徒刑。本報資料照

民眾黨前主席柯文哲遭北院重判17年，支持者今集結凱道集會抗議。有命理師預言柯66歲「走空亡」17年，引發熱議，「空亡」一詞也成熱門用語。但民俗專家廖大乙說，空亡僅是算命術語，若被算出空亡，也別感到驚慌，心存正氣即可。

根據維基百科，空亡是中國擇日術數的一種概念，可以解釋為虛無、沒有、不實、消失、滅亡等之意義，因此在民俗上，被視為不吉。又以十天干、十二地支搭配出一甲子，但每60年總會剩下2個地支無法配對成偶，支孤無干即是「空亡」。

不過，民俗專家廖大乙說，今天有知名台語文學老師指出「空亡」從未出現在文學作品中，教育部台語辭典也查不到，而空亡一詞雖經常被用在八字論命或民俗宗教上，且被視為不祥、不吉利的詞，但很多時候遭到誤用、甚至濫用。

由於，「空亡」總被視為不吉之詞，因此易遭不肖命理人士在不知道如何分析命理時，而被以「犯空亡」、「天機不可洩漏」等拿來搪塞或行騙信眾，實際上，空亡僅是算命術語，民眾千萬別因為被「空亡」一詞，感到驚慌或人心惶惶。

他表示，「空亡」一詞雖常被拿來做命理使用或告誡，但民眾只要記得凡事心存正念，做人心存正氣，腳踏實地勿作惡，待人處事有分寸、說到做到，自然沒有走空亡、犯空亡問題，所以不要讓「空亡」兩字自己嚇自己，甚至盲目花錢消災。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

柯文哲 民眾黨 命理師

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