4月6日迎「觀音生」！命理師點名3生肖拜完發財 5大禁忌千萬別犯

每年的農曆2月19日是觀世音菩薩的誕辰（俗稱觀音生），今年落在國曆的4月6日，許多信眾會選在這天前往廟宇參拜，祈求平安順遂。對此，清水孟國際塔羅的小孟老師特別分享了祭拜觀音的「5大禁忌」，提醒民眾拜拜時應抱持平常心；他也點名了3個生肖，若在當天誠心祭拜，有望獲得財運加持。

觀音生「5大禁忌」一次看

小孟老師提醒，祭拜觀世音菩薩時，有以下幾點民俗禁忌需要特別留意，以免對神明不敬：

1.供品以「單數素果」為佳：建議挑選當季的新鮮水果，且數量必須為單數。

2.全素食供奉：觀世音菩薩慈悲為懷、不殺生，因此祭拜時務必準備全素食，切勿供奉葷食。

3.穿著端莊得體：前往廟宇時，衣著應保持整潔端莊，避免穿著過度暴露或奇裝異服。

4.輕聲細語：進入廟宇大殿時應保持安靜，向菩薩祈求時請輕聲細語，切勿大聲喧嘩。

5.不貪求過多慾望：祈求時應抱持平常心，切勿一口氣貪求過多物質慾望。告訴自己「得之我幸，不得我命」，將一切順其自然交由菩薩安排。

除了分享禁忌，小孟老師也建議民眾可以把握當天「早上9點至下午1點」的最佳吉時前往參拜，這段時間最容易感受到神明的庇佑。其中，以下3個生肖在拜完觀音後，財運特別旺盛：

Top 1：屬豬

建議可多向理財專家請益，或學習分析市場趨勢，找出對自己最有利的投資標的。此外，由於近期物慾較強，將多餘的資金投入理財，能有效克制亂花錢的衝動，幫荷包嚴格把關。

Top 2：屬羊

若手邊有閒置資金，不妨考慮投資。如果過去的投資模式已能穩定獲利，請繼續保持；若先前的績效不佳，建議趁此時轉換新策略，先以小額試水溫，找出最適合自己的理財之道。

Top 3：屬雞

建議挑選穩健型的理財商品，採取每個月固定投入（如定期定額）的方式進行。切勿給自己過大的壓力盲目追高市場報酬，穩紮穩打就能看見獲利。

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