清明節將至 赤腳接地氣、打碎雞蛋丟墳頭...7大民俗秘訣可開運

今年4月5日是「清明節」是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，除了這天掃墓、踏青旅遊之外，命理師楊登嵙建議，清明節當天，民眾在掃墓之餘，也有一些民俗習慣可以嘗試一下，有開韻、旺運的效果。

清明節民俗旺運方式，分述如下：

一、踏青納陽氣：

清明節陽氣旺盛，走進大自然中，可用自然之力，去除身體晦氣、病氣，能「納陽氣」，不僅可感受陽氣帶來的蓬勃生機、生生不息，還能拋開忙碌思緒、放下緊張、焦慮心情，讓心情開朗。

二、赤腳接地氣：

在平地或草地上打赤腳，可「接地氣」，接受來自大地的正能量。

三、大門懸掛柳枝：

楊柳有強大的生命力，柳可以卻鬼，稱之為「鬼怖木」，觀世音菩薩手拿柳枝蘸水普度眾生，懸掛於大門，可提升氣場、驅鬼、辟邪，若無柳枝也可懸掛艾草。

四、放風箏：

把風箏放上藍天後，便剪斷牽線，任憑清風把它們送往天涯海角，這樣能除病消災，給自己帶來好運。

五、盪鞦韆：

盪鞦韆不僅可以增進健康，而且可以培養勇敢精神，眾人都喜愛，盪鞦韆時口中念，「霉運去、好運來」，幫自己轉好運。

六、祭祖開運：

祭祖掃墓，緬懷先人，飲水思源，表達對祖先追思與敬意，承載著慎終追遠的價值觀。已故的祖先和我們有血緣關係，即使他們已故，他們所居住的優劣磁場，也會和我們運勢磁場有關聯，當你前去看先人、掃墓，等於就和先人有個磁場能量的近距離交流和溝通。

因為是親緣關係，你去看先人，先人也會感謝，無形中他會幫忙，會給予正能量，保佑子孫，讓子孫順利昌盛。

七、金蟬脫殼：

準備煮熟雞蛋或鴨蛋祭拜祖先，在收供品離開前，將雞蛋、鴨蛋打碎，蛋殼丟在墳上，靈骨塔則集放在供桌上，然後丟棄；象徵「脫殼」或「蟬蛻」，表示新陳代謝。

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