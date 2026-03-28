剛認識害羞又安靜？「3星座」熟了秒變人來瘋 完全認不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人不熟時安靜害羞，但相處後發現不是這麼一回事。圖／AI生成
有些人不熟時安靜害羞，但相處後發現不是這麼一回事。圖／AI生成

有些星座的人，剛認識時看起來內向、安靜甚至害羞，但熟了之後，他們的個性會出現截然不同的一面，讓你完全認不出來。搜狐網整理了三個這樣的星座，快來看看都有誰吧！

天蠍座

天蠍座的人，剛認識時給人神祕、高冷的感覺，不太容易親近。但熟了之後，他們會變得非常直接、敢表達自己的情感，有時甚至會小小挑戰規矩，展現出令人意外的一面。

雙魚座

雙魚座的人，初次見面時通常溫柔、安靜，總給人夢幻般的感覺。但熟了之後，他們的幽默感和天馬行空的一面會完全釋放，常常能帶動周圍氣氛，讓大家不自覺跟著開心起來。

雙子座

雙子座的人，剛認識時看起來理智、正經，似乎很容易保持距離。但熟了之後，他們會變得非常健談、機智，話題廣泛又善於逗樂別人，整個人活力四射，總是帶給人驚喜。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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