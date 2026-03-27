清明掃墓不只是拜祖？命理師示警「4生肖」早去早離

清明節將至，命理師柯柏提醒犯太歲生肖馬、鼠、兔、牛需特別注意。柯柏成從祭拜時段、供品選擇、金紙焚燒方式、穿著建議到掃墓回家除晦，提供一系列實用建議，兼顧傳統習俗、安全與環保，讓掃墓既吉祥又安心。

柯柏成指出，2026年清明交節時間為4月5日凌晨2時39分43秒，農曆二月(小)十八。他建議祭拜供品應以新鮮、完整、整潔為原則，常用香蕉（招好運）、葡萄（多子多孫）、柿子（事事如意）、柳丁，數量可用陽數1、3、5、7象徵吉祥。他也提醒民眾避開諧音不吉水果，如梨（分離）、鳳梨（諧音忌）、釋迦、番茄、芭樂，並依家族習俗靈活調整。

柯柏成也建議掃墓紙錢採「少量、集中燒」原則，現場象徵性焚燒，其餘交由墓區收運或改以功代金，可降低空汙與火災風險，也符合環保機關提倡的減香減金趨勢。祭祖時段宜於上午卯時（5至7時）到場，15時前完成祭拜，既可避開人潮，也能避陰氣。

掃墓回家後，柯柏成建議拍灰洗手臉、沐浴並用艾草淨身。犯太歲者可先去正廟待15分鐘，以免將墓地氣場帶回家。家中祭祖的順序建議先拜神明，再拜祖先或公媽，如平常有拜地基主再拜，無習慣者不必硬加。

穿著上，他提醒宜選白、灰、藍、黑等素色服裝，鞋款選防滑布鞋或登山鞋，避免大紅、螢光或拖鞋，原則為莊重、好走且安全。祭拜後供品可分食以承福惜福，但身體虛弱、忌諱或犯太歲者可少量或先淨身，重點在尊重個人感受。

柯柏成強調，遵循時間、程序與服裝安全，並以少量紙錢、合理供品為原則，才能讓清明掃墓既尊重傳統，也符合現代環保與安全需求。