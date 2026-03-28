快訊

大咖男神來台自爆「沒錢買東西」黑歷史　這回帶整疊鈔票雪恥

海洋熱起來了！鄭明典：已進入歷史最高溫狀態 暖化的地球短期回不去

以為被戴綠帽！男當鋪開火挾持老闆 勇警箭步奪槍「5分鐘內逮捕」

聽新聞
0:00 / 0:00

老了也不愁！4星座「低調有錢人」...金牛沉穩負責、他是工作狂

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網分享4個做事低調樂觀、默默累積財富的星座。圖／AI生成
搜狐網分享4個做事低調樂觀、默默累積財富的星座。圖／AI生成

有些人即使能力非常強也不會到處炫耀，而是默默累積財富，到年老時早就存到第一桶金了。搜狐網分享4個做事低調樂觀、默默累積財富的星座，快來看看他們值得讓人學習的性格吧！

金牛座／沉穩務實 厚積薄發

金牛座個性非常沉穩踏實，即使有錢也不會到處張揚，他知道唯有不斷努力工作、提升能力才會成功。職場中金牛座往往是團隊的靈魂人物，認真負責且能力非常強，常受到同事認可。

即使遭遇到難關，金牛座也不會抱怨命運，而是會努力找解決方法，甚至更加專注於自己的目標，這種人生態度能讓他在工作上獲得成功、累積金錢，老了自然能過上悠閒的生活。

巨蟹座／溫柔善良 累積福報

巨蟹座的人善良又溫柔，並且很有同情心，總是甘願默默給予他人幫助，職場上巨蟹座是所有人認可的同事，他不僅可靠貼心，還能照顧好所有人的情緒，是不可或缺的小天使。

巨蟹座非常重視家人，只有家庭美滿才能讓他獲得幸福，這種性格為他帶來好運，事業能獲得貴人幫助，年老後也有家人陪在身旁，過上幸福又快樂的日子。

摩羯座／堅韌執著 功成名就

摩羯座有很強的事業心與責任感，工作上他非常低調冷靜，旁人往往看不出他的真實想法，是名副其實的「工作狂」，經常背負許多責任，但從來不會抱怨。

摩羯座其實很樂觀，無論面對什麼困難都能沉穩面對，此性格能幫他在事業上獲得成功，獲得大量的金錢，老去後他只要回想自己達成的成就便很滿足了。

處女座／精益求精 收穫滿滿

處女座的人很追求完美，並且非常糾結細節，既低調又務實，在職場上能輕易發覺別人沒注意到的問題，並且即時解決，是團隊中的好幫手。

並且處女座相信不斷努力就能把事情做好，樂觀且積極的態度能使他不停成長、累積財富，年老後他也不會停下腳步，而會找尋新的興趣，繼續閃耀生命的光芒。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

扮豬吃老虎！「5星座」表面佛系其實超精明 每一步都在計算

男人心底婚姻首選！「4星座女」魅力無法擋 不是最耀眼卻最讓人安心

4月星座運勢排行！天秤巨蟹獲主管肯定、「第一名」職場情場財運都得意

12星座玩「皮克敏」成癮理由曝！雙子分享攻略、天蠍課金大戶、他捨不得放生

相關新聞

老了也不愁！4星座「低調有錢人」...金牛沉穩負責、他是工作狂

有些人即使能力非常強也不會到處炫耀，而是默默累積財富，到年老時早就存到第一桶金了。搜狐網分享4個做事低調樂觀、默默累積財富的星座，快來看看他們值得讓人學習的性格吧！

清明必吃潤餅！你家放高麗菜或豆芽菜「廈門vs.福州的食物族譜」

清明是氣象節氣，也是民俗節日，傳統上，漢人多在這時掃墓、祭祖。唐代詩人杜牧的詩句「清明時節雨紛紛、路上行人欲斷魂」，加上自幼隨長輩到墳地除草、硩（teh，壓）墓紙時常伴的細雨交織，形塑出我對清明的最初印象：淒風苦雨、草木含悲，甚至帶點鬼影幢幢的神祕氛圍。唯一讓我期待的，是祭祖後可以吃「潤餅𩛩（kauh）」，藉此安撫對先人與未知死後世界感到恐懼的幼小心靈。

每日星座運勢／雙魚多多用心去發現 處處隱藏商機

2026-03-28牡羊座短評：賺多少不重要，留多少才重要。【整體運★★★★☆】今天重點不是能賺多少錢，而是能留下多少，只有當賺的錢能留住才能成為你的資產；兩人關係一旦確定下來，就別怕人知道，能得到大家認可會讓他安心不少；今天要特別注意心臟，別做刺激性運動，情緒也不宜有太大波動。【愛情運★★★☆☆】單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。【事業運★★★★☆】別讓自己太閒，多利用時間進修或是接觸一些新鮮事物，會很有收穫！【財富運★★★★☆】如果你積蓄豐厚，可以擴大投資，錢滾錢能讓你更快獲利。【開運小秘方】貴人星座：巨蟹座幸運數字：1吉時吉色：7:00-8:00am 碧空藍開運方位：西北方向

清明掃墓不只是拜祖？命理師示警「4生肖」早去早離

清明節將至，命理師柯柏提醒犯太歲生肖馬、鼠、兔、牛需特別注意。柯柏成從祭拜時段、供品選擇、金紙焚燒方式、穿著建議到掃墓回家除晦，提供一系列實用建議，兼顧傳統習俗、安全與環保，讓掃墓既吉祥又安心。

3月底月亮入雙子！4星座「混亂中優雅」贏得人心...天秤化解衝突、他腦洞大開

3月底月亮穿梭於雙子座，代表人們靠說話就能獲取人心。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享在這略顯混亂的日子裡，仍有4個星座能保持雲淡風輕的態度，在人與人的溝通間抓取人心、獲取更好的發展機會。請參考太陽、上升星座，星象會維持兩週。

「3星座」愛說謊卻又破綻百出…射手無所謂、他迴避問題

說謊並不是所有人都擅長的事，從某些人的小動作與眼神，便能輕易判斷他是否在說謊。快來看看有那些星座說謊時最容易露出「破綻」吧！請參考太陽、水星星座。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。