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3月底月亮入雙子！4星座「混亂中優雅」贏得人心...天秤化解衝突、他腦洞大開
3月底月亮穿梭於雙子座，代表人們靠說話就能獲取人心。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，在這略顯混亂的日子裡，4個星座仍能保持雲淡風輕的態度，在人與人的溝通間抓取人心、獲取更好的發展機會。請參考太陽、上升星座，星象會維持兩週。
雙子座／風趣幽默 社交之王
作為本命月亮的星座，雙子座在此段時間內會成為大家的社交寵兒，你能夠在朋友吵架間說出讓人捧腹大笑的言論、使氣氛再度活躍起來，更能傳遞「凡事一笑置之」的氣度，建議不用過度展現自己，只要自然地與他人互動，就能吸引到貴人的幫助，進而帶給你更好的機運。
天秤座／優雅調停 化解僵局
天秤座本身就有很強的社交魅力，能與他人產生平衡感。這段期間內若遇到職場或家庭有人爭執，天秤座能夠用理性客觀的話語化解衝突，保住所有人面子，就像是「定海神針」，一次次解決他人的爭吵，也會得到更多的尊重。
射手座／看見願景 會議導航
此段時間內，射手座的智慧得以展現，在無聊的會議場上，當所有人為枝微末節爭論不休，你會發表出非常有遠見、有智慧的言論，讓所有人刮目相看，對於未來的預測能力與敢於冒險的勇氣，會成為你最大的武器，貴人們也會提供幫助。
水瓶座／腦洞大開 吸引貴人
水瓶座的獨特處在於不墨守成規的性格，此段時間內，你腦袋內所有創新點子，都會獲得其他人重視。「獨特性」就是你最強大的社交名片，可能是不經意的偶遇，就會有貴人出現，為你帶來實質的幫助，勇敢展現吧，這是你最鋒利的武器。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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