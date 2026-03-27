有點寂寞也無妨！3星座適合獨居...牡羊怕被管、「這星座」有距離最美

每個人對於生活的態度不盡相同相同，有人喜歡人多熱鬧的生活；但也有人偏好安靜、悠閒的生活。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個適合獨居生活的星座，快來看看他們的心態多特別吧！請參考太陽、上升星座。

TOP3 牡羊座／個性獨立 害怕約束

牡羊座個性較為獨立，他可以管別人，但無論是長輩還是後輩都不能約束他，且他精通十八般武藝，無論是煮飯、打掃還是其他家事都會，覺得一個人住就很好，免得因為個性問題或無意間的玩笑與他人產生摩擦，對他來說，有點距離才是最美的。

TOP2 摩羯座／喜好自由 怕被打擾

摩羯座的個性雖然看起來很悶，其實他只是按照自己步調過生活，不受他人打擾讓他感到非常自在、舒服，如果跟家人住會訂下很多規矩，破壞他的計畫，不如一個人住最輕鬆。

TOP1 水瓶座／規矩太多 品味獨特

水瓶座很介意別人打擾他的生活品味，並且更不能接受其他人對他立規矩，比起家人朋友間的互動，他更喜歡依照自己奇特的步調生活，對他來說，「最適合一個人住在一個星球上」。

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