12星座玩「皮克敏」成癮理由曝！雙子分享攻略、天蠍課金大戶、他捨不得放生
最近皮克敏很紅，我開始觀察身邊的人怎麼玩。
我朋友是獅子座，上週末專程開車去鄉下打特殊飾品的皮克敏。這讓我想到十二星座玩皮克敏的理由都不一樣呢！
以下可以看太陽、月亮星座，你玩皮克敏的理由是什麼呢？
牡羊座：
第一天下載，隔天圖鑑就衝到一半。不是因為他們特別喜歡這遊戲，是因為他們不喜歡「什麼都不做」的感覺。凌晨十一點還在外面混，因為差一步就能解鎖新的皮克敏。
金牛座：
每天同一個時間出門，走同一條路，收同一批花。別人在研究稀有種，他們在享受那固定儀式的氛圍。數量不是重點，有安全感是重點。
雙子座：
今天在研究攻略，明天在社群分享截圖，後天說「我最近比較忙沒在玩了」但手機裡的步數還是破萬。攻略最懂，但是等級有沒有上去隨他們心情。
巨蟹座：
下載是為了跟身邊的人一起玩，一起有話題一起團體活動，對他們來說很舒壓！然後本來可能是配合別人玩的，最後變成瘋狂大玩的主揪，還會到處找菇幫親友解關。
獅子座：
聽說哪裡有特殊的皮的純點，馬上規劃路線。可以為了一隻皮克敏開車四十分鐘去鄉下，回來炫耀他的戰績！
處女座：
圖鑑少一格就渾身不對勁。比官方說明書更清楚每隻皮克敏的屬性、出沒條件、稀有度。問他問題，他可以講二十分鐘。
天秤座：
跟風下載，但玩起來比誰都認真。出門改成「走去哪家咖啡廳順便打皮克敏」，約會行程也這樣規劃。把社交和遊戲折疊在一起，效率很高。
天蠍座：
從來不說自己在玩。但某天你看到他的帳號，圖鑑比你多三倍。問他怎麼辦到的，他說「沒什麼，隨便走走」。他們最有可能是默默課金的大戶啊！
射手座：
出去玩的時候順便打，能收到外國的明信片不香嗎！去哪都能變成皮克敏地圖。旅遊計畫裡悄悄標著哪個地點有特殊花朵，但嘴上說只是剛好路過。
摩羯座：
佛系散步順便收，平常壓力夠多了，玩遊戲也不要逼死自己了，從來不專程為了遊戲出門。但三個月後回頭看，數量默默嚇到自己。（我本人。）
水瓶座：
比起玩遊戲，更有興趣分析這遊戲為什麼會讓人上癮。研究設計邏輯、行為心理學、社群效應——然後寫了一篇很長的文章，配圖是自己的步數截圖。
雙魚座：
喜歡某幾隻的外型，不太捨得用掉。他們在養寵物，不是在玩遊戲，所以都不太捨得放生，有時候走著走著，是因為想讓小皮克敏跟著移動的畫面多一點。（可愛就是王道）
其實不管你是什麼理由來玩皮克敏的，只要是能讓大家多多走出門，這個遊戲的目的也算是很健康了！
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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