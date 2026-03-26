土星合日發威！4生肖職場運翻轉 屬龍升職前兆曝光

近期星象出現變化，塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，3月下旬太陽與象徵責任與紀律的土星形成「土星合日」，整體氛圍將轉為偏嚴肅與壓力感加重。他形容，這段時間就像職場的「壓力測試」，重點不在短期表現，而是檢視個人實力是否經得起考驗，雖然過程不輕鬆，但若能撐過這段時間，反而有助於穩固長期發展，甚至為未來升遷鋪路。其中有4個生肖，在這波星象影響下，將迎來職場上的關鍵轉折。

生肖牛

首先，生肖牛過去累積的實力有機會被看見。尤其在高壓任務或重要場合中，穩定度將成為最大優勢，專業能力更容易獲得認可。

生肖龍

生肖龍則可能迎來責任加重的時期，像是被指派關鍵任務或承擔重要角色。雖然壓力明顯增加，但同時也代表受到重用，若能展現判斷力與領導能力，有機會為升遷加分。

生肖蛇

生肖蛇在這段期間較容易發揮風險控管能力。憑藉細膩觀察與分析，能提前發現潛在問題，在合作或談判中降低損失，成為團隊中的關鍵角色。

生肖狗

至於生肖狗，則是在變動環境中展現穩定與忠誠。面對壓力或不確定性，持續堅守崗位的態度，容易獲得主管信任，長期發展更具優勢。

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