你習慣戴手表嗎…內心更自律？還是更焦慮？心理師有答案

手錶看似只是計時工具，很多時候也是造型的一部分。但一個人戴不戴錶，戴什麼樣的錶，透露的可能不只是品味，還包括責任感、自我管理能力，甚至對時間的掌控感與焦慮程度。看起來只是日常選擇，背後其實藏著不少心理訊息。

專業諮商心理師林萃芬在其著作《從裝扮洞察人心》中指出，身邊喜歡收集手錶的朋友不少，手錶不只是計時工具，也是造型的一部分。研究顯示，男性和女性對手錶的選擇有明顯差異，男性傾向選擇技術性和大錶盤的手錶，或許反映出他們對力量、功能性和製錶工藝的講究。女性則偏愛設計性和珠寶款的手錶，著重搭配造型時的完美呈現，當然也有不少女生喜歡戴男性錶款，從行事風格到性格特質都較為中性。

她認為，除了偏愛不同的錶款外，光從一個人戴不戴錶，就能洞察很多訊息，特別是對成功的企圖心，以及對時間的掌控感。

林萃芬分析，從一個人是否選擇戴手錶，可以進一步了解對方的責任感高不高、自我管理能力好不好，以及焦慮指數的高低。不少心理學研究都顯示，配戴手錶的人往往更具時間意識，自律性和責任感也較高。由於配戴手錶會讓人不斷提醒自己時間的流逝，這種時間管理的自律性，也反映了配戴者對秩序、精確和控制的心理需求。

有研究顯示，經常查看時間的人，多半有較強的計劃性和目標導向，較能準確預測工作任務完成所需要的時間，連帶使工作效率、抒壓能力都較好。此外，配戴手錶也會讓人產生「時間的掌控感」，降低對未知和不確定性的焦慮感。

不過，這樣的人也可能更容易感受到時間壓力。林萃芬指出，配戴手錶的人之所以會持續關注時間的流逝，可能源於內在的焦慮感，特別是在具有高度壓力的職業或情境中，從業者需要看時間來掌握進度。

有研究探討「手錶如何成為焦慮和壓力的象徵」，尤其是在必須精確遵守時間表的場合，像是工作會議、考試、面試、比賽等情境下，由於對時間有高度的焦慮感，就需要透過不斷看錶，來掌控好時間，以減少焦慮感。

她也以自身從事心理諮商的經驗為例，指出心理師掌握時間與流程的能力很重要，一方面需要結束在安全的狀態下，避免停在會引發當事人創傷的時刻。另一方面，時間代表了無形的心理界線，如果當事人無法在時間內適時結束諮商，就意味在現實情境中，他們也可能無法遵循人我界線。心理師若不能幫助當事人設立尊重時間的界線，很容易讓當事人養成越過界線、不尊重別人的心理。

林萃芬回憶，有一次諮商中，自己為了掌握好時間，看了一下手錶，事後才得知，當事人把她的看錶動作解讀成「他不重要，我要去接更重要的當事人」。這個解讀，反而有助於她進一步了解對方的自我概念，以及投射心理，形成有效的諮商地圖，進一步引導對方正確解讀別人行為背後的意義，避免曲解別人的行為，導致人際關係緊繃。

相較之下，不戴手錶的人，可能對時間的掌控感不那麼精確，偏向自由自在、不受限制的生活方式。也因此，其心理特質通常不喜歡過度計劃，傾向於以靈活和隨興的方式處理日常事務。

林萃芬指出，不戴手錶的人有時更能接受事情的不確定性，順應情境自然發展，不過度關注時間流逝，他們往往喜歡即興決策、享受當下，而非專注於未來的目標或時間表。舉例來說，旅行的時候，他們可能偏愛自助旅行，走到哪玩到哪，碰到喜歡的事物就多停留一下，有些原本安排的景點若時間來不及，放棄也沒關係，或是改去比較近的地點，或是認為下次再來就好，而不會因為時間來不及而懊惱焦慮。

此外，還有許多不戴手錶的人，是因為手機等科技產品已經取代了手錶的功能，足夠協助時間管理，因此不需要額外再戴手錶，這也顯示他們對數位科技的高度依賴，科技已經成為生活中不可或缺的配備。

除了戴不戴錶，配戴不同類型手錶的人，也可能反映出不同的人格特質。從配戴者選擇何種類型的手錶，多少能表達出其價值觀、性格特質、社會角色以及心理需求。

在社會心理學中，配戴手錶經常被視為身分的象徵，特別是在商業領域和專業職場中，配戴者往往希望透過手錶傳遞出自信、地位和成功的表徵，他們的內在需求或許是期待獲得他人的認可與尊重，並對自己的成就感到自豪。研究顯示，配戴高端奢華手錶的人，在社交場合常被視為「成功、有影響力」的表率，他們在人格特質上傾向「自我要求」和「目標導向」，而配戴奢華手錶剛好可以增加他們的「自我效能感」，並且提升「他人對自己的評價」，手錶成為他們表現個人品味和地位的工具，凸顯他們對外在形象的重視。

也有研究發現，在一些社會群體中，配戴名貴手錶的行為與「社會比較」有關，透過擁有奢侈手錶來提高自尊和自我認同，感受自己在社會競爭中獲得優勢。

至於偏好機械錶的人，多半較為傳統和保守，他們通常很注重品質和細節，人格特質屬於耐心與謹慎兼具，同時追求精確與精緻。和他們互動時，最好事先了解他們的原則是什麼、重視什麼細節，有助於雙方的溝通與了解。

《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》。圖/時報出版提供

選擇運動手錶的人，通常強調功能性和實用性，配戴者可能對健康、效率和自律較為重視，有較強的自我管理能力，喜歡掌控時間，期望維持健康的生活方式。鍾情智慧型手錶的人，通常更講求實用性和現代感，他們往往對科技較為敏感，對數據分析和追蹤也有興趣，同時對健康管理較為重視，此外對個人效率和達成目標都很關注，隨時運用智慧型手錶解決各種狀況。

而選擇設計簡約手錶的人，通常崇尚低調和實用，他們可能更注重內在的價值，而非過分強調外在的裝扮。他們多半偏向實用主義，對奢華或複雜的事物不感興趣，反映其穩重、內向或低調的性格特質。

(本文摘錄自《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》，時報出版，未經同意禁止轉載。)