當心孤獨終老！「3生肖命格」不適合跟子女同住...龍控制狂、他動不動罵人

年老時如果有子孫陪伴，便能減少內心的孤獨感與焦慮。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個年老後不適合跟子女住的生肖命格，因為其個性的因素，很可能會孤單地老去。

TOP3 生肖虎（農曆七月3點到5點生）／內心孤僻 心門不開

屬虎的人寅時與申月犯沖，年沖月沖時，這樣的人內心較為孤僻，自己不會把心門打開，什麼事情都悶在心裡，不願意跟他人坦露心聲，並希望自己兒女也不要與他人有糾葛，這種父母與兒女生活容易出現摩擦，比較適合自己一個人住。

TOP2 生肖龍（農曆九月7點到9點生）／自我意識 溝通困難

龍是辰、九月是戌，辰與戌犯正沖，這種人自我意識會非常強，常常會介入兒女們的私人生活，包括交友、婚姻、工作，什麼都要管，如果年老後還跟兒女住，他自己也會很痛苦。

TOP1 生肖狗（農曆三月19點到21點生）／唯我獨尊 情緒激烈

同樣是辰與戌的相沖，這種人很難控制自己的情緒，經常跟別人講兩句話就大發雷霆，雖說人類本就經常吵鬧，但如果跟兒女住在一起會非常可怕，他會經常大聲吼叫、大聲罵人，無論是誰都要罵一頓，讓整個家庭雞犬不寧，不如一個人住。

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