快訊

川普稱「應伊朗要求」延後打擊能源設施 德黑蘭與調解方雙雙打臉

賣「陸製瑕疵」防彈背心給警政署 黑心業者500萬交保

美股現拋售潮…四大指數全收黑！標普500創1月來最大跌幅 那指陷修

聽新聞
0:00 / 0:00

當心孤獨終老！「3生肖命格」不適合跟子女同住...龍控制狂、他動不動罵人

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家周映君老師在節目中分享3個年老後不適合跟子女住的生肖命格。圖/AI生成
命理專家周映君老師在節目中分享3個年老後不適合跟子女住的生肖命格。圖/AI生成

年老時如果有子孫陪伴，便能減少內心的孤獨感與焦慮。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個年老後不適合跟子女住的生肖命格，因為其個性的因素，很可能會孤單地老去。

TOP3 生肖虎（農曆七月3點到5點生）／內心孤僻 心門不開

屬虎的人寅時與申月犯沖，年沖月沖時，這樣的人內心較為孤僻，自己不會把心門打開，什麼事情都悶在心裡，不願意跟他人坦露心聲，並希望自己兒女也不要與他人有糾葛，這種父母與兒女生活容易出現摩擦，比較適合自己一個人住。

TOP2 生肖龍（農曆九月7點到9點生）／自我意識 溝通困難

龍是辰、九月是戌，辰與戌犯正沖，這種人自我意識會非常強，常常會介入兒女們的私人生活，包括交友、婚姻、工作，什麼都要管，如果年老後還跟兒女住，他自己也會很痛苦。

TOP1 生肖狗（農曆三月19點到21點生）／唯我獨尊 情緒激烈

同樣是辰與戌的相沖，這種人很難控制自己的情緒，經常跟別人講兩句話就大發雷霆，雖說人類本就經常吵鬧，但如果跟兒女住在一起會非常可怕，他會經常大聲吼叫、大聲罵人，無論是誰都要罵一頓，讓整個家庭雞犬不寧，不如一個人住。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 父母

延伸閱讀

最冷漠最絕情的3生肖！分手後拒絕藕斷絲連 不存在舊情復燃

「4生肖」4月夢幻開局！貴人降臨發大財…豬有偏財、這動物要加薪

清明掃墓懶人包…時間重點一次看！「4生肖」早去早回、別吃供品

錢永遠不夠用！12星座「敗家排行榜」曝光 第一名根本行走提款機

相關新聞

當心孤獨終老！「3生肖命格」不適合跟子女同住...龍控制狂、他動不動罵人

年老時如果有子孫陪伴，便能減少內心的孤獨感與焦慮。命理專家周映君老師在節目《命運好好玩》中分享3個年老後不適合跟子女住的生肖命格，因為其個性的因素，很可能會孤單地老去。

每日星座運勢／射手面對異性的寵愛 可別暈頭轉向

2026-03-27牡羊座短評：今天特別容易受他人影響。【整體運★☆☆☆☆】情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。【愛情運★★☆☆☆】把心態調整到最佳，在穿著打扮上得體不張揚，言談舉止彬彬有禮，可為愛情加分。【事業運★☆☆☆☆】事業運不佳，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。【財富運★★☆☆☆】悶悶不樂會使財神遠離。【開運小秘方】貴人星座：射手座幸運數字：0吉時吉色：7:00-9:00am 蜜瓜黃開運方位：正東方向

土星合日發威！4生肖職場運翻轉 屬龍升職前兆曝光

近期星象出現變化，塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，3月下旬太陽與象徵責任與紀律的土星形成「土星合日」，整體氛圍將轉為偏嚴肅與壓力感加重。他形容，這段時間就像職場的「壓力測試」，重點不在短期表現，而是檢視個人實力是否經得起考驗，雖然過程不輕鬆，但若能撐過這段時間，反而有助於穩固長期發展，甚至為未來升遷鋪路。其中有4個生肖，在這波星象影響下，將迎來職場上的關鍵轉折。

4月星座運勢排行！天秤巨蟹獲主管肯定、「第一名」職場情場財運都得意

轉瞬之間3月已經到了尾聲，即將到來的4月份各星座的運勢會產生什麼變化呢？命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享4月份的12星座運勢排行榜，快來看看你的運勢如何發展吧！

全球被他耍著玩！心理師看川普肢體語言…強勢背後藏著「深深不安全感」

專業諮商心理師林萃芬在其著作《從肢體洞察人心》中指出，提到肢體語言，她腦海立刻浮現的代表性人物，就是美國總統川普。在政治演講或公開露面時，他的肢體語言非常豐富、有力。從他經常出現的姿勢、手勢、臉部表情、聲音語調等肢體語言線索，可以進一步解析其權威、主導、自信的性格，不只有助於了解他的人格特質，也能從中觀察其決策風格與溝通模式。

男人心底婚姻首選！「4星座女」魅力無法擋 不是最耀眼卻最讓人安心

在感情中，有些人適合談戀愛，有些人則讓人想走進婚姻。「搜狐網」指出，在12星座中，有幾個星座女生雖然不是最張揚、最耀眼的類型，卻擁有讓人安心、願意長久相伴的特質，成為不少男性心中「想娶回家」的對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。