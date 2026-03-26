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4月星座運勢排行！天秤巨蟹獲主管肯定、「第一名」職場情場財運都得意

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家小孟老師分享4月份的12星座運勢排行榜。圖／AI生成
命理專家小孟老師分享4月份的12星座運勢排行榜。圖／AI生成

轉瞬之間3月已經到了尾聲，即將到來的4月份各星座的運勢會產生什麼變化呢？命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享4月份的12星座運勢排行榜，快來看看你的運勢如何發展吧！

TOP12 牡羊座／注意態度 易被套牢

4月份工作上一定要注意態度問題，口氣不要太差。財運建議不要開槓桿，否則容易被套牢。

工作運3顆星、愛情運2顆星、幸運色是白色、貴人是金牛座、小人是牡羊座。

TOP11 雙魚座／照顧身體 多參加活動

雙魚座在工作上一定要多照顧身體，建議可以多去參加活動，才能讓你在學習或工作上更加進步。財運上不要太常犒賞自己，否則容易花大錢。

工作運3顆星、愛情運2顆星、幸運色是紅色、貴人是摩羯座、小人是天秤座。

TOP10 處女座／多多溝通 穩定投資

處女座工作上需要多溝通，尤其跟主管或同事間要保持密切聯繫。財運建議保持紀律性，穩定地定時定額投資，不要太著急，才能讓你變得更有錢。

工作運2顆星、愛情運3顆星、幸運色是灰色、貴人是獅子座、小人是摩羯座。

TOP9 水瓶座／挑戰自我 保守理財

水瓶座工作上可以去挑戰新的事物。財運部分建議要保守理財，對你比較有幫助。

工作運3顆星、愛情運3顆星、幸運色是紅棕色、貴人是雙魚座、小人是天蠍座。

TOP8 天蠍座／壓力較大 多多放鬆

工作上壓力比較大，建議要多去舒緩放鬆一下。財運千萬不要過度加碼，否則可能會虧錢。

工作運3顆星、愛情運4顆星、幸運色是綠色、貴人是雙子座、小人是水瓶座。

TOP7 摩羯座／解決問題 穩定理財

摩羯座在4月份工作上能夠解決很多不必要的問題。財運上建議穩定地投資，可以讓你有所獲利。

工作運4顆星、愛情運3顆星、幸運色是藍色、貴人是射手座、小人是處女座。

TOP6 射手座／工作遇貴人 別亂花錢

射手座4月份在工作上會遇到貴人來幫助你。財運上需要做好控管，簡而言之就是不要亂花錢。

工作運4顆星、愛情運3顆星、幸運色是紫色、貴人是金牛座、小人是牡羊座。

TOP5 天秤座／主管賞識 財運順利

天秤座工作上容易受到主管上司的賞識。財運上也能找到適合的標的或類股。

工作運4顆星、愛情運3顆星、幸運色是橙色、貴人是巨蟹座、小人是獅子座。

TOP4 獅子座／工作順利 財務保守

獅子座4月份在工作上跟大家溝通得很順利。財運方面建議維持保守、穩健會比較好。

工作運4顆星、愛情運4顆星、幸運色是黃色、貴人是巨蟹座、小人是處女座。

TOP3 雙子座／做新嘗試 理財節約

雙子座在工作上很適合做新的嘗試，能夠去表達自己想要的是什麼。財運上消費慾望很高，建議一定要節約。

工作運4顆星、愛情運5顆星、幸運色是黑色、貴人是天蠍座、小人是雙魚座。

TOP2 巨蟹座／工作受肯定 穩健投資

工作上容易受到上司或同事的肯定。財運方面適合做定期定額的投資。

工作運5顆星、愛情運5顆星、幸運色是金色、貴人是雙子座、小人是水瓶座。

TOP1 金牛座／工作突出 累積財富

在4月份金牛座在工作上能表現得非常突出。財運上適合長期的投資，不要去玩波段，只要維持長期穩定的投資策略，就可以累積財富。

工作運5顆星、愛情運5顆星、幸運色是粉色、貴人是射手座、小人是天秤座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

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