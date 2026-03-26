清明掃墓懶人包…時間重點一次看！「4生肖」早去早回、別吃供品

今年的清明節是4月5日，不僅代表了慎終追遠、緬懷祖先，還有飲水思源之意。命理師柯柏成在臉書發文，分享清明節的時間、祭拜原則、需要注意的生肖與除晦法，幫助民眾順利度過這個意義重大的節日。

清明時間與祭拜時段／下午3點前離開

柯柏成指出，2026清明節於4月5日（農曆2月18日）凌晨2時39分43秒開始，祭拜日期通常在4月5日，但為了避開人潮，也可以提早或延後掃墓。根據習俗，「最晚到國曆4月19日前都可以」，從前是為了避免族群衝突而分流的，如今提早或延後也可以節省大家的時間。

祭拜時段建議從清晨到中午，最晚在下午3點前離開，申時（下午3點）後陰氣較重不要逗留，古代「最合適的時間點是早上5點至7點」，也就是卯時，因為卯與台語「賺」同音，到場的子孫能獲得財運，加上早點去掃墓也能避開人潮，是很合適的時段，不過也要注意靈骨塔的時間限制，可以出發前先搜尋開放時間。

新填的時間與去年「春社日前」相同，今年時間在國曆3月25日，但如果是不同通書或流派還是有差異，應以家族慣例優先。

祭拜原則／水果單數、金紙少燒、穿素色衣服

祭拜用的水果要以「單數」為主，意味陽氣的意思，但這只是俗習慣，並沒有硬性規定，水果的新鮮、整潔程度較為重要。

除了蘋果、橘子或柚子外，更可以拜香蕉，意味招人緣與好運；葡萄象徵多子多孫、柿子代表事事如意、柳丁或橘子則象徵吉祥圓滿。

不過柯柏成也提醒，不要祭拜梨子，因為象徵分離、鳳梨會牽動兄弟旺旺來、釋迦、番茄、芭樂等都要盡量避免使用。

燒金紙方面，柯柏成建議「少量集中燒、能不燒就不大量燒」，因為各縣市環保機關都希望民眾能減香減金，能夠減少空氣汙染與火災風險。家墓象徵性燒就好，其他交給墓區管理集中處理，更可以直接「以功代金」。

掃墓時，今年建議穿著素色的衣服，以白色、灰色、深藍、黑色等為主，不要穿紅色、螢光色或過於花俏圖案的衣服；鞋子不要穿脫鞋，最好穿防滑的登山布鞋，以好走與安全為主。

祭拜流程是先拜神明、拜祖先或公媽、最後拜地基主（依家族習慣）。拜神明時可以先供茶或水果，歲後告訴神明今天祭拜的目的；拜祖先或公媽要說日期、子孫姓名，並祈求庇佑；拜地基主要用較低的桌子，在後門朝屋內祭拜，建議下午或晚上拜。

掃墓後的供品可以吃，民俗上代表「撤供分食」，意謂節省與不浪費，但要注意食物是否變質，如果放太久明顯變味就不要吃。

需要注意的生肖／4生肖盡快掃完墓、避吃供品

屬馬、鼠、兔和牛的犯太歲者雖然可以去掃墓，但要記得提早完成所有動作、不要久留，最好在早上完成，並建議配戴平安符保平安。

以上4個生肖的人也不要吃供品，雖然沒有傳統規則，但還是不建議吃，如真的想吃，可以做完淨身再吃，此外身體虛弱的人也不用勉強吃供品。

今年掃完墓的除晦法很簡單，先在門口用手拍灰塵、洗手洗臉、回到家後洗澡換衣服，如果想更有效地去除晦氣，可以用艾草、茉草、芙蓉煮水擦拭手腳，或用鹽水洗身體。

犯太歲或體質敏感的人可以掃完墓去正廟拜拜，「至少拜15分鐘」，在民俗上意謂「淨身、轉氣」，不把墓地氣場帶回家。