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4／5清明節返鄉祭祖悼念先人 還有12生肖開運招財大法可用

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
清明節將至，命理師楊登嵙分享民俗習慣。本報資料照片
清明節將至，命理師楊登嵙分享民俗習慣。本報資料照片

2026年4月5日「清明節」，除了這天掃墓、踏青旅遊之外，命理師楊登嵙建議，此日也可開運旺財，該日可趁早上3時至5時、早上9時至下午1點、下午1時至下午3點、晚上7時至9時，在紅包上寫「對我生財」，準備888元放入紅包，再把紅包依照個人生肖放在不同位置當「錢母」，可以讓財運亨通，「清明節」過後，拿去銀行存入自己帳戶即可。

12生肖「清明節」旺財開運紅包擺放的位置如下：

鼠：放廚房米缸內。（老鼠愛大米）

牛：書桌。（牛代表勤勞）

虎：大門由內向外的右邊。（虎邊）

兔：書櫃。（狡兔三窟）

龍：大門由內向外的左邊。（龍邊）

蛇：衣櫃。（披彩衣升格為龍）

馬：汽機車置物箱。（馬喜好奔跑）

羊：花盆下。（羊愛吃草）

猴：化妝台。（美猴王）

雞：房間。（有窩）

狗：客廳茶几下。（顧家）

豬：放冰箱上。（豬愛吃食物）

祭祖 命理師 位置

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