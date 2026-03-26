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4／5清明節返鄉祭祖悼念先人 還有12生肖開運招財大法可用
2026年4月5日「清明節」，除了這天掃墓、踏青旅遊之外，命理師楊登嵙建議，此日也可開運旺財，該日可趁早上3時至5時、早上9時至下午1點、下午1時至下午3點、晚上7時至9時，在紅包上寫「對我生財」，準備888元放入紅包，再把紅包依照個人生肖放在不同位置當「錢母」，可以讓財運亨通，「清明節」過後，拿去銀行存入自己帳戶即可。
12生肖「清明節」旺財開運紅包擺放的位置如下：
鼠：放廚房米缸內。（老鼠愛大米）
牛：書桌。（牛代表勤勞）
虎：大門由內向外的右邊。（虎邊）
兔：書櫃。（狡兔三窟）
龍：大門由內向外的左邊。（龍邊）
蛇：衣櫃。（披彩衣升格為龍）
馬：汽機車置物箱。（馬喜好奔跑）
羊：花盆下。（羊愛吃草）
猴：化妝台。（美猴王）
雞：房間。（有窩）
狗：客廳茶几下。（顧家）
豬：放冰箱上。（豬愛吃食物）
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