4／5清明節返鄉祭祖悼念先人 還有12生肖開運招財大法可用

對古埃及人來說，遊戲與娛樂是生活的一部分，無論是孩子還是大人，都以各種方式享受其中。神廟與墓室的壁畫上，描繪了孩子們跳躍、翻滾，以及使用器物玩耍的模樣。他們也會動手製作各種玩具，例如用黏土捏成動物的人偶、木製的球、敲擊式陀螺等，展現出不少巧思。其中也有像象牙製成的「可動式跳舞人偶」這類，只有上層階級的孩子才能擁有的高級玩具。此外，還能看到「榨葡萄」或「押送外來者」等，反映社會意涵並融入宗教觀念的遊戲。

2026-03-25 11:34