給火象星座身體的你…注意情緒控管、要吃這些食物

特質：熱、乾

四元素均是生命的要素，然而火是我們的生命力。它的燃燒保護我們，使我們得以溫暖、活躍與神采奕奕。火是轉化的媒介，也是它如此重要的原因。它烹煮我們的食物，並啟動消化食物時所需的許多化學反應，像是將食物轉換為能量、將能量轉換為行動、將行動轉換為需要等等。火既釋放能量，也需要能量，它是處在大腦、心臟、肌肉、新陳代謝、消化、視覺以及人體所有化學及酵素反應背後的那一道火光。火使萬物得以運行。

火元素是熱與乾，會向上移動，而這些特質使火元素具有速度與精準度。火象的星座與行星關聯到那些具有脈動、熾熱，還有能夠立即做出緊急反應的器官部位或生理功能。健康的火反映健康的生命力，我們可從有效殺死病原體的發燒或拯救性命的腎上腺素激增等生理現象看到這一點。至於乾的特質，會使火所關聯的身體系統具有非常明確的運作目的以及狹窄的容錯範圍，因此當這些部位出現問題時，人們會感覺到明顯的疼痛，而且那些狀況經常相當危險。

自身元素組合具有強勢火元素的人比較容易發熱，而且需要許多燃料，這或許是他們與生俱來的快速新陳代謝，又或是他們在心智與身體層面都非常活躍所導致的結果。火元素係以行動為導向，因此它在忙碌或是具有創意的消耗過程當中，感覺最像自己。而這個令人目眩神迷的元素會吸引我們的注意力，火象的人們在跟隨自己的熱情與熱心時也會讓旁觀者有同樣的感覺。火必須得到餵養才能繼續燃燒，而火象的人們則渴望自己能有穩定供應的靈感糧食。火象的人會推動改變，他們的熱情會鋪出一條道路，通往自己想要的未來。

火象星座獅子座示意圖。圖／AI生成

火象的身體天生強壯結實，然而優秀的天賦也有可能變成阻礙，這一點在四元素均是如此。當火燒得過旺而失控時，我們會燒傷自己與他人，諸如意外、受傷、緊急情況、憤怒、脫水與胃酸過多也是火元素的一些面向。若不去照顧火的話，它就會燒到熄滅，只剩一堆灰燼。過熱、過快的生活方式可能會使火提早熄滅，或在日後留下發炎的病症。因此在火象的自我照護當中，我們要確保火永遠燒得明亮，但絕對不會燒到失去控制。當火得到管控且餵得飽足時，身體與心智就會敏銳、明亮且充滿活力。

火元素的營養支持

星象與身體總是不斷變動，因此你所擁有的火元素在任何時候都可能會出現過多、過少或是不多不少的情況。你在生活中為了支持自己的火元素而採取的進食方式可能會隨時有所不同。無論是間隔幾天、幾個月或是幾年，你或許會發現自己的進食方式有週期性的變化，以減少或增加自己的火元素。

火的營養

使火減少 ‧涼性茶飲（像是洋甘菊、薄荷） ‧大量飲水 ‧魚類 ‧新鮮蔬果汁 ‧高品質的乳製品 ‧檸檬與萊姆 ‧生食或稍加蒸過的食物 ‧「慢速燃燒」的食物，如全榖類食物 ‧富含水分的水果（蘋果、莓果、瓜類、柳橙、水蜜桃、蕃茄） ‧富含水分的蔬菜（甜椒、高麗菜、芹菜、小黃瓜、萵苣、菇類、櫛瓜）

火象星座射手座示意圖。圖／AI生成

使火增加 ‧蔥蒜類（像是細香蔥、大蒜、韭菜、洋蔥、紅蔥頭） ‧具有豐富鐵質的動物性蛋白質（牛肉、雞肉、火雞肉、沙丁魚） ‧「快速燃燒」的食物，像是白飯與富含澱粉的蔬菜 ‧能提供植物性鐵質的食物（莧菜、甜菜葉、黑眼豆、綠花椰菜、鷹嘴豆、寬葉羽衣甘藍、羽衣甘藍、扁豆、糖蜜、南瓜籽、藜麥、菠菜） ‧傳統造血食物（甜菜、深紅色的食物、羊肉、內臟肉） ‧具有溫暖香氣的香料（黑胡椒、小豆蔻、肉桂、小茴香、咖哩、薑、紅椒粉、薑黃） ‧添加礦物質的水 ‧煮到全熟的食物與熱飲

《身體占星學：運用宇宙行星之力的身體療癒指南》。圖/楓樹林出版提供

也許會擾動火元素的食物及習慣 ‧攝取過量的酒精 ‧攝取過量的咖啡因，要特別注意能量飲料的咖啡因含量 ‧攝食過量的高度加工肉類，像是培根或香腸 ‧攝食過量的油炸食物 ‧氫化油、反式脂肪，還有將油品加熱到超出發煙點才使用的烹調習慣

(本文摘錄自《身體占星學：運用宇宙行星之力的身體療癒指南》，楓樹林出版，未經同意禁止轉載。)

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