12星座在哪方面堅持到底？處女天蠍魔羯是工作、「這組人」任何事都不妥協

人生遇到衝突，難免會需要妥協，但各個星座都有自己的堅持，在不同領域都有絕不能妥協的事情，有些是在事業上，有些在情感關係上，有些則是在親人朋友關係。

《事業組》

處女座、天蠍座、魔羯座

在事業上只要是自己的專業，就很難作出讓步，而且這組都傾向不相信別人，認為別人都不會做得比自己更仔細，想要他們妥協，在他們的心中等同承認自己的一套是不好的，這讓他們無法接受。

《情感關係組》

巨蟹座、天秤座、雙魚座

在情感關係中這組人都追求公平，很注重兩人溝通的情感對流的關係，如果在情感關係中遇到問題，反而需要他們去讓步妥協，會造成一種錯覺，讓他們認為對方是不夠重視自己，要不然並不會要自己全然妥協的。

《親人朋友關係組》

雙子座、射手座

這組有點我行我素，不管對朋友還是對待親人，都有自己的一套方式，而且他們善於在這些關係中經營，如果有人指出他們的問題，雖然表面還是會聽取勸告，但實際上一點也不會改變。

《什麼都不容易妥協組》

白羊座，金牛座、獅子座、水瓶座

這組人天生就具有主見，所有事情都不太容易讓步妥協。而且他們特別討厭委曲求全，如果問題出至自己身上，自己發現，自己會改變，但如果是別人指出自己的問題，要求他們作出改變，他們可是一點也不會讓步的。

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