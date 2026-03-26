快訊

吳鳳遭酸「土耳其人憑什麼教英文」 他自曝精通4國語言：別歧視我的努力

川習會預計5月14、15日舉行 川普：期待與習會面

普發現金1萬元4月30日截止…今年繼續發？財長給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

12星座在哪方面堅持到底？處女天蠍魔羯是工作、「這組人」任何事都不妥協

聯合新聞網／ 12talks
圖為據理力爭、堅持己見示意圖。圖／AI生成
圖為據理力爭、堅持己見示意圖。圖／AI生成

人生遇到衝突，難免會需要妥協，但各個星座都有自己的堅持，在不同領域都有絕不能妥協的事情，有些是在事業上，有些在情感關係上，有些則是在親人朋友關係。

《事業組》

處女座、天蠍座、魔羯座

在事業上只要是自己的專業，就很難作出讓步，而且這組都傾向不相信別人，認為別人都不會做得比自己更仔細，想要他們妥協，在他們的心中等同承認自己的一套是不好的，這讓他們無法接受。

《情感關係組》

巨蟹座、天秤座、雙魚座

在情感關係中這組人都追求公平，很注重兩人溝通的情感對流的關係，如果在情感關係中遇到問題，反而需要他們去讓步妥協，會造成一種錯覺，讓他們認為對方是不夠重視自己，要不然並不會要自己全然妥協的。

《親人朋友關係組》

雙子座、射手座

這組有點我行我素，不管對朋友還是對待親人，都有自己的一套方式，而且他們善於在這些關係中經營，如果有人指出他們的問題，雖然表面還是會聽取勸告，但實際上一點也不會改變。

《什麼都不容易妥協組》

白羊座，金牛座、獅子座、水瓶座

這組人天生就具有主見，所有事情都不太容易讓步妥協。而且他們特別討厭委曲求全，如果問題出至自己身上，自己發現，自己會改變，但如果是別人指出自己的問題，要求他們作出改變，他們可是一點也不會讓步的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 朋友 情感 工作

12talks

追蹤

延伸閱讀

天生贏家特質…「三大星座」註定成功！周杰倫、蔡依林都中了

誰說一定要成功？「5星座」最不把事業當人生 活得比誰都爽

12星座老了最開心的事？雙子射手朋友常相聚、「這4星座」有錢就快樂

天生叛逆！3星座子女無法掌控...摩羯愛冷戰、這星座超衝動

相關新聞

12星座在哪方面堅持到底？處女天蠍魔羯是工作、「這組人」任何事都不妥協

各個星座都有在自己不同領域不能妥協的事情，有些是在事業上，有些在情感關係上，有些則是在親人朋友關係。

每日星座運勢／獅子遇困難向長輩求援 會讓你茅塞頓開

2026-03-26牡羊座短評：運勢不錯，坦率直接即可。【整體運★★★★☆】今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。【愛情運★★★★☆】單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。【事業運★★★★☆】運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。【財富運★★★☆☆】財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！【開運小秘方】貴人星座：天蠍座幸運數字：6吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙開運方位：西北方向

面相專家看趙露思鼻樑有痣、眼神強+眉毛淡「恐有敏感體質」

中國戲劇的頂流女星趙露思的面貌姣好，五官甚佳，尤其天生唇形與下巴豐實，自然有「前勾後眥13」的眼型，與雙眼皮等等，她的全臉是時下醫美整形所追求的樣板。

天生贏家特質…「三大星座」註定成功！周杰倫、蔡依林都中了

有些人天生具有成功特質，不是運氣多好，而是做事方式夠穩、腦子夠清楚，遇到機會也接得住。搜狐網分享，12星座裡有三個星座自帶贏家體質，特別容易出人頭地，快看看有你嗎。

古埃及人的日常娛樂！唱歌跳舞、玩桌遊、養隻寵物貓

對古埃及人來說，遊戲與娛樂是生活的一部分，無論是孩子還是大人，都以各種方式享受其中。神廟與墓室的壁畫上，描繪了孩子們跳躍、翻滾，以及使用器物玩耍的模樣。他們也會動手製作各種玩具，例如用黏土捏成動物的人偶、木製的球、敲擊式陀螺等，展現出不少巧思。其中也有像象牙製成的「可動式跳舞人偶」這類，只有上層階級的孩子才能擁有的高級玩具。此外，還能看到「榨葡萄」或「押送外來者」等，反映社會意涵並融入宗教觀念的遊戲。

清明祭祖能改運？三件事必做…切記對老祖宗「報喜不報憂」

清明連假馬上要到了，你家提前祭祖了嗎？命理師王老師分享影片，想翻身改運最快的方法，就是祭拜祖先。如果你覺得財運事業一直沒有起色，快去祭祖改運吧！老師指出，祖先就是人的根脈，不一定要等清明才拜，平時都可以拜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。