殺破狼週運勢／摩羯關係逐漸明朗化 白羊金錢運佳獲加給

殺破狼2026年4月6日～4月12日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的金星、天王星相位良好，獲得不少工作加給，會利用這筆錢吃些美食，好好犒賞自己一番。某些白羊座則是會接到報酬不錯的外快，對改善經濟狀況不無小補。

人際關係運勢佳，在人際關係宮位的冥王星相位良好，會受到警察或是執法人員的幫助，使得某些麻煩得以解決。某些白羊座跟團體中的邊緣人偶然接觸，發現兩人有共同的嗜好，而成為好朋友。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到太陽影響，家族中的男性成員過度揮霍，分期付款買了昂貴的物品，債務卻要全家人一起分攤。某些白羊座則是發現居住空間有些問題需要修繕，維護費用很高，錢會花得很心痛。

健康運方面，火星進入命宮，與海王星、土星、太陽齊聚，火氣較大，容易長痘痘、嘴破，並要當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀不可大意，可能因此惡化成慢性疾病。

金牛座：

整體運勢

感情運佳，在命宮的金星與天王星相位良好，桃花運旺，會有人對你表達好感。某些金牛座與曖昧的對象互訴衷曲，雙方都喜歡彼此，會試著交往看看，關係更進一步。

工作運佳，在志業宮位的冥王星相位良好，有些決策一開始不知是好是壞，如今成果展現，證明當初的堅持是正確的。某些金牛座自己一個人獨自管理一個單位，雖然孤獨，但也少了很多人事的麻煩。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星受到太陽影響，選擇了很昂貴的旅行團，卻還是帶到免稅商店必須購買自己不需要的東西，感到自己的權益受損。某些金牛座到異地旅行，時差調不過來，導致整趟旅程精神狀況都不太好。

健康運方面，金星與天王星齊聚命宮，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲。某些金牛座則可能扁桃腺發炎，高燒不退，這段時間需注意保暖與戴好口罩。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，火星離開志業宮位，水星在志業宮位順行，使用ＡＩ幫助自己整理資料，效率提升許多，將堆積如山的文件資料全都整理好，感到科技進步的便利。

感情運方面，在心靈宮位的金星相位良好，某個人不經意的行動讓你萌生好感，但目前只在遠處觀望，默默暗戀對方。感情穩定雙子座則是覺得與喜歡的人心有靈犀，對方是最適合自己的靈魂伴侶。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，同時在人際關係宮位的太陽受到木星影響，會遇到自我感覺良好的人，常做出一些多餘的建議讓你十分困擾，甚至因此與對方吵起來。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到太陽影響，有些款項先幫朋友墊錢，卻要不回來，感到生氣。某些雙子座在大賣場採購，容易重複購買到已經買過的商品，容易堆積很多忘記吃的食物，放到壞掉。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與天王星相位良好，會參加一些有趣的聚會，和有共同嗜好的朋友們研究超自然的事物。某些巨蟹座交際應酬的邀約較多，也會收到一些小禮物。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，用定期定額的方式，做風險較小的投資，最近會發現自己不但存下一筆資金，還賺了不少錢。某些巨蟹座則是每個月靠著租金或版稅，有少量的被動式收入進帳。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，與土星、海王星、太陽齊聚，在職場表現優異，都是用每天加班用肝換來的成果。某些巨蟹座目前在轉換領域的關鍵階段，會面試各種產業，尋求新的發展。

健康運方面，木星持續在命宮行進，注意肝功能的問題，少飲酒、熬夜為佳。代謝功能變差，容易發福。冥王星在疾厄宮位行進，私密處保持清潔衛生，親密關係不要過於頻繁，避免發炎。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星與天王星齊聚在志業宮位，相位良好，突發事件輕鬆解決，使得職場同事對你的能耐感到不可思議。某些獅子座則是因為工作都處理完成，可以好好休幾天假出去玩。

金錢運方面，水星在財務宮位順行，購物時善用信用卡優惠，可獲得一些折扣。有投資習慣的獅子座，此時重新佈局，買進短期有獲益空間的理財商品，操盤得宜，可獲利了結。

本週須注意的部分

遠行運方面，火星進入遠行宮位，與太陽、土星、海王星齊聚，到海外旅行，需要長距離移動，每天舟車勞頓，十分疲累。某些獅子座則是時差尚未調適過來，每天精神都很糟糕。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，和伴侶一起面對生命中的困境，覺得兩人情比金堅，這段關係格外值得珍惜。某些獅子座和情感對象各自有獨處的空間，這樣的相處模式，比較不容易吵架。

處女座：

整體運勢

遠行運佳，金星與天王星齊聚遠行宮位，相位良好，會嘗試入住設備較為新奇的旅店，體驗特殊的住宿經驗。某些處女座則會選擇在高級渡輪或臥舖火車過夜，會感覺格外新鮮。

感情運方面，水星在感情宮位順行，和喜歡的人有許多話題可以分享，覺得能和自己這樣相處的人已經不多了。某些處女座則是用較為理性的方式與情感對象溝通，對方的態度也變得溫和。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，與太陽、土星、海王星齊聚，當心被詐騙，很多需要填上個資的網站要特別小心。有投資習慣的處女座，投資標的指數不斷下跌，需設下停損點。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，與太陽、土星、海王星齊聚，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，骨頭、牙齒、皮膚會有一些小毛病，要長時間矯治，並注意心血管方面的問題，睡眠品質亦不佳，需維持身心靈的平衡。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的金星與天王星相位良好，消費時會因為特殊身份獲得折扣，或是得到服務升等的待遇。有投資習慣的天秤座，短線操盤得宜，可因此獲得不錯的收益。

工作運佳，在工作宮位的水星相位良好，善用ＡＩ軟體，可大幅為你整理出許多棘手的文件，效率提升，工作量在短期內可因此消化完成。某些天秤座需要跟各種人溝通、說話，將語言結構簡化，會使得對話順暢。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，與太陽、土星、海王星齊聚，情感對象有事情隱瞞，被你察覺後會十分生氣。某些天秤座在外貌上做了很大的修飾，過去的照片無意間發表在社群媒體，被喜歡的人發覺，感到尷尬。

健康運方面，天王星與金星齊聚在疾厄宮位，同時水星在健康宮位行進，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統不適，喉嚨失聲。扁桃腺因此發炎，使你發燒不退。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的天王星與金星相位良好，同時在戀愛宮位的水星相位良好，和喜歡的人有聊不完的話題，關係很快就能更進一步。某些天蠍座突然被意想不到的對象告白，會試著與對方交往看看。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，與太陽、土星、海王星齊聚，職場分工不均，一片混亂，使得你有處理不完的瑣事，每天都要加班。某些天蠍座則是承接了十分重大的任務，壓力沈重，只能成功，不容許失敗。

健康運方面，火星進入健康宮位宮位，與太陽、土星、海王星齊聚，工作有過勞的傾向，容易長痘痘或嘴破，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。慢性疾病在此時診斷出來，需要長時間治療，尤其需注意心血管方面的問題。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到在健康宮位的太陽影響，到海外旅行，容易水土不服，當心在外地生病，一些常備的藥品最好隨身帶著，以備不時之需。行程不要太過密集，以免過於疲勞。

射手座：

整體運勢

工作運佳，在工作宮位的天王星與金星相位良好，有效地利用ＡＩ處理文件，提升效率，會發現多出許多空閒時間，可以放鬆喝杯下午茶。某些射手座承接了一個受人矚目的工作，會和知名人士或廠商合作，充滿挑戰性。

家宅運方面，在家宅宮位的水星相位良好，買了新的家電做清潔工作，會發現處理家事效率加速許多。某些射手座與家人可以聊天的話題多了起來，家庭氣氛溫馨愉快。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，與太陽、土星、海王星齊聚，同時太陽受到在慾望宮位的木星影響，與伴侶的親密關係不協調，甚至會有某一方因此肉體出軌，引發雙方情感關係的危機。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到娛樂、子女宮位的太陽影響，會為了追星不惜傾家蕩產，也要飛到國外參加偶像的演唱會。某些射手座則為了小孩或寵物的健康，花費很多醫療費用在他們身上。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星與天王星齊聚戀愛宮位，相位良好，原來不受眾人看好的戀情，關係逐漸明朗化，和喜歡的人已經計畫步入婚姻，或是已經登記，跌破大家的眼鏡。

旅遊運方面，在旅遊宮位的水星相位良好，精心規劃好的行程十分順利，每個想朝聖的景點都能順利抵達。某些摩羯座會開車到較為偏僻的地方尋訪秘境美景，成就感滿滿。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，會不惜一切代價，或是漏夜排隊，瘋搶某個限量版商品。某些摩羯座則是在生活上省吃儉用，積蓄卻全投入到投資市場中

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與太陽、土星、海王星齊聚，住在同一棟樓的鄰居修繕房子，必須要忍受好一陣子的噪音。這段時間需注意居住空間電器、爐火的使用，並要當心門戶安全，避免宵小入侵。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，金星與天王星齊聚家宅宮位，相位良好。與親人會一起計畫出遊，共享天倫之樂。某些水瓶座則是會換新居住空間的傢俱或電器用品，使得住宅煥然一新。

金錢運方面，水星在金錢宮位順行，相位良好，會以團購的方式在大賣場大量採買生活用品，每個人再分裝需要的份量，這樣會比較省錢，也可購買到ＣＰ值較高的商品。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，與太陽、土星、海王星齊聚，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。搭乘大眾運輸系統容易轉錯站、搭錯車，浪費許多通勤時間，這段時間需特別注意交通安全。

工作運方面，在工作宮位的木星受到在溝通宮位的太陽影響，職場常常流傳許多同事的八卦消息，對於這種風氣感到不適。某些水瓶座與上司、合作夥伴溝通不良，只好把一些事情自己攬起來做。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運佳，金星與天王星齊聚旅遊宮位，相位良好，會入住高級的旅店，享受舒適的設施與服務。某些雙魚座則會搭乘觀光火車或郵輪盡情放空，在華麗的空間欣賞某些區域的美景。

工作運方面，在命宮的水星恢復順行，會善用ＡＩ或是各種高科技的軟硬體，工作效率獲得提升，許多問題解決得乾淨利落。某些雙魚座與職場裡的同事、上司溝通順暢，許多事務得以推行。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與太陽、土星、海王星齊聚，太陽又受到娛樂、子女宮位的木星影響，在吃喝玩樂以及花在寵物、孩子身上的費用較多，嚴重超支，經濟狀況捉襟見肘。

感情運方面，在戀愛宮位的木星受到在金錢宮位的太陽影響，與喜歡的人在價值觀上有很大的落差，特別是一起吃飯時，某一方總是吃昂貴的餐廳，另一方卻喜歡吃路邊攤，常常因此而吵架。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。