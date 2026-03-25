聽新聞
0:00 / 0:00
清明祭祖能改運？三件事必做…切記對老祖宗「報喜不報憂」
清明連假馬上要到了，你家提前祭祖了嗎？命理師王老師分享影片，想翻身最快的方法，就是去祭拜祖先。如果你覺得財運事業一直沒有起色，快去祭祖改運吧！老師指出，祖先就是人的根脈，不一定要等清明才拜，平時都可以拜。
王老師提醒清明祭祖注意三件事：
一、報喜不報憂
告訴祖先你最近的小成就，正能量連結形成護持，千萬不要抱怨不順的事。
二、誠心大過一切
忘掉繁文縟節，不需要昂貴的供品，專注在拜拜時說的話，才是傳遞能量的關鍵。
三、福報迴向
常言道，「積善之家，必有餘慶。」老師建可以祖先名義做功德，清明祭祖時帶著收據，向祖先稟報善心，這樣的福報迴向會比燒金紙更有用。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。