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扮豬吃老虎！「5星座」表面佛系其實超精明 每一步都在計算

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表面不在意，內心很精明的星座(圖片來源：Shutterstock)
表面不在意，內心很精明的星座(圖片來源：Shutterstock)

有的人看起來大而化之，一副沒帶大腦的樣子，你以為他們就真的是糊里糊塗過日子嗎？其實那叫做難得糊塗！科技紫微網接下來提到的這幾個星座，表面上糊里糊塗，實際上內心很有盤算的！

牡羊座

樂天派的牡羊座，表面上不就是一副傻不拉嘰、古道熱腸的樣子嘛！但實際上他們可不是傻瓜，誰對他們好誰對他們不好，他們的內心有一本明確的帳本。往後，他們會「難得糊塗」的用自己的方式來報答或者報復。

巨蟹座

巨蟹座的人用不爭不搶來讓人生簡單化，因為他們最討厭斤斤計較、精明到累死自己。但是其實那是他們的保護色，實際上他們是心如明鏡的，什麼人做了什麼事情、出於什麼想法和目的，他們都瞭然於心。

獅子座

獅子座的豪氣是一種習慣，並不代表他們沒有思想。他們看起來很不拘小節，那是氣質；但是智商方面他們絕對是超過普通人的。他們看透而不說破，為的是給彼此都留點面子。

天秤座

天秤座在一些小問題上的確不大計較，看起來好像很粗枝大葉。但是遇到比較關鍵的問題時，他們也會有很明確的觀點，邏輯思維能力好到讓你咋舌。典型的大智若愚。

水瓶座

水瓶座看起來嘻嘻哈哈、對什麼事情都不關心，但是這個星座暗地裡可精明著呢！扮豬吃老虎，他們可是很有一套的。

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