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「4生肖」4月夢幻開局！貴人降臨發大財…豬有偏財、這動物要加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為好運連連示意圖。圖/AI生成
圖為好運連連示意圖。圖/AI生成

馬上就要迎接4月了，運勢開始轉變，有些人受到幸運女神眷顧，不只工作順利，賺錢機會變多，甚至還有貴人相助。搜狐網分享以下4個生肖，4月夢幻開局，運勢水漲船高。

生肖兔／貴人指點 財路大開

屬兔的人個性溫和、人緣好，4月特別容易遇到願意幫忙的貴人。工作上有人指點方向，讓事情進展更順，還可能帶來合作或兼職機會。只要好好把握，收入有望提升，財路越走越寬。

生肖馬／事業巔峰 獎金爆發

屬馬的人行動力強、敢衝敢拚，4月一開局就容易在職場發光發熱。工作能力被看見，有機會接下重要任務或專案，表現越好，獎金和收入也跟著增加。事業往上走，財運自然一起拉升。

生肖狗／誠懇努力 獲得加薪

屬狗的人踏實又可靠，4月開始回收之前的努力成果。不僅有加薪或獎勵機會，理財方面也有不錯表現。穩健操作讓資產慢慢增加，雖然不是暴衝型，但勝在穩定又安心。

生肖豬／福氣加持 偏財不斷

屬豬的人運氣回升，4月特別容易遇到小驚喜。除了工作順利、收入穩定之外，還可能出現額外的偏財運，例如獎金、禮物或其他進帳。整體財運輕鬆順暢，日子也過得更自在。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 貴人 運勢 加薪

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