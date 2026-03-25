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「接連往生」清明掃墓這3種水果不可拜整串 1招可破解

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
清明節將至，命理師楊登嵙提醒祭祀的民俗習慣。圖／本報資料照
清明節將至，命理師楊登嵙提醒祭祀的民俗習慣。圖／本報資料照

「清明節」是國人慎終追遠，祭掃墳墓緬懷先人的重要節日，國內外各地民眾將陸續返鄉祭祖，幾乎成為全民運動，命理師楊登嵙提醒，雖然現代人選擇火葬越來越多，但祭祀時仍有一些使用祭品、祭祀時間等民俗習慣，祭祀時要多留意。

一、掃墓時間：

掃墓時間最好是在早上5時後、下午3點前，完成清明拜山活動，因為陽氣已逐漸消退，陰氣逐漸增長，較容易招惹陰靈纏身或騷擾。

二、祭拜供品：

1.準備先人生前喜歡吃的東西。

2.白色菊花是最適合的。

3.帶刺的花朵不宜祭拜，例如玫瑰花、薔薇花，因此類植物用來化煞，去刺後就可以供拜。

4. 鳳梨、香蕉不可，因為有諧音，但可拜神明。

5. 葡萄、荔枝、龍眼不可拜整串，有接連往生的不好寓意，破解方式就是將其剪開，就不會成串，即可祭拜。

6. 香每個人1柱或3柱香，因為1、3、5單數為陽，2、4、6雙數為陰。一柱清香代表請安，一心朝拜，早晚點香問安。

三柱香也有寓意，第一柱香是「敬天」、第二柱香是「敬地」、第三支香是「敬人」，古人認為，「敬天」是天神可以控制風雨，「敬地」是為了表達黃土大地的尊貴存在，它孕育了人間，萬物所需要的，也可以祈求土壤豐盈大豐收，拜祖宗是為了讓我們感恩天地之間的成就以及長者對我們的付出。

三、祭拜順序：

「后土土地公」拜完後再拜祖先；如果有「龍神」，順序則是先拜「后土土地公」，其次是「龍神」，拜完後再拜祖先。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 祖先 掃墓

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