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最冷漠最絕情的3生肖！分手後拒絕藕斷絲連 不存在舊情復燃

聯合新聞網／ 非貓不可
有些人忠誠又忠貞，能夠全心全意地投入，但如果發現不適合或心碎時，就會劃清界線，不再糾纏，更不可能有復合的機會。 圖／ingimage
有些人忠誠又忠貞，能夠全心全意地投入，但如果發現不適合或心碎時，就會劃清界線，不再糾纏，更不可能有復合的機會。 圖／ingimage

在感情世界裡，有些人忠誠又忠貞，能夠全心全意地投入，但如果發現不適合或心碎時，就會劃清界線，不再糾纏，更不可能有復合的機會，一起來看看是哪幾個生肖，能夠如此的理智又絕情。

第三名：牛

忠厚老實的屬牛人，總是務實有耐力，為了自己的目標，能夠孜孜不倦，不斷前行，在感情上也是如此，為了所愛，可以不斷的付出，但屬牛人一旦決定結束一段關係時，就表示他們已經在無數次思考後，所做出的選擇，他們不會沉浸在懷舊時光裡，屬牛人認為，既然不適合，又何必浪費時間，他們會保持距離，不再模糊不清，結束是新的開始，無須後悔和回頭。

第二名：狗

意志堅定的屬狗人，能夠吃苦耐勞，不畏困難，是最忠實的感情伴侶，他們決不會輕易離開，但如果一段感情已經走樣不再合適，或是被傷透了心時，屬狗人將關起所有大門，不再有任何曖昧，因為屬狗人深怕再次受到任何的傷害或期待落空，他們無法忍受劇情重複上演，因此屬狗人會選擇完全分離，不再有任何交集，開啟自我保護的防禦機制。

第一名：龍

充滿靈氣的屬龍人，天生不屈不饒，堅毅果決，在面對事情時，有強烈的主觀和好勝心，絕不輕易服輸，當進入感情後，也會努力守護對方，維繫感情的發展，但如果事與願違，雙方產生破裂，讓屬龍人自尊受損時，他們將無法接受，會頭也不回的立即抽離，甚至斷得比任何人都還要乾淨，因為回頭就是妥協，妥協就代表失去力量，這是屬龍人所不能忍受的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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