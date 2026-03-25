聽新聞
0:00 / 0:00
「老祖宗保佑我」！4生肖清明拜完祖先…財運升溫發大財
小孟老師點名「4生肖」特別容易在清明節後獲得祖先庇佑，不但財運升溫，還可能夢到提示發大財的靈夢訊息，快來看看你有沒有上榜！
TOP4 屬龍
屬龍的朋友清明期間磁場大旺，不僅能得到祖先加持，更有機會轉運開財。建議清明節當天可以安排戶外活動、曬曬太陽，有助於清除體內濁氣、提升整體能量，為財富注入新能量！
TOP3 屬雞
屬雞近期偏財運超強，無論是買彩券、抽獎，還是小額投資都特別有感。如果在清明期間夢到數字，不妨記下來試試手氣，也適合開始研究理財工具，可能會意外發現賺錢的好契機！
TOP2 屬猴
屬猴的朋友清明後正財運大爆發，工作表現獲得肯定，資源、獎金機會都將接踵而來。不過手頭寬裕之餘，也要留意理性消費，將資金儲備起來，日後若想開啟副業或進修，會是最強助攻！
TOP1 屬羊
屬羊的你這波根本是祖先欽點的財運之星！不但正財、偏財兩開花，還有機會接收到外來的投資合作邀約。若近期觀察到市場有回檔，不妨果斷加碼、靈活布局。也適合兼職、斜槓累積財富，收穫將非常可觀！
本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。