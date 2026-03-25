「老祖宗保佑我」！4生肖清明拜完祖先…財運升溫發大財

小孟老師點名「4生肖」特別容易在清明節後獲得祖先庇佑，不但財運升溫，還可能夢到提示發大財的靈夢訊息，快來看看你有沒有上榜！

TOP4 屬龍

屬龍的朋友清明期間磁場大旺，不僅能得到祖先加持，更有機會轉運開財。建議清明節當天可以安排戶外活動、曬曬太陽，有助於清除體內濁氣、提升整體能量，為財富注入新能量！

TOP3 屬雞

屬雞近期偏財運超強，無論是買彩券、抽獎，還是小額投資都特別有感。如果在清明期間夢到數字，不妨記下來試試手氣，也適合開始研究理財工具，可能會意外發現賺錢的好契機！

TOP2 屬猴

屬猴的朋友清明後正財運大爆發，工作表現獲得肯定，資源、獎金機會都將接踵而來。不過手頭寬裕之餘，也要留意理性消費，將資金儲備起來，日後若想開啟副業或進修，會是最強助攻！

TOP1 屬羊

屬羊的你這波根本是祖先欽點的財運之星！不但正財、偏財兩開花，還有機會接收到外來的投資合作邀約。若近期觀察到市場有回檔，不妨果斷加碼、靈活布局。也適合兼職、斜槓累積財富，收穫將非常可觀！

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