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下葬61年祖母未腐反成蔭屍 命理師：會「吃子孫」影響後代運勢

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下葬61年祖母未腐反成蔭屍 命理師：會「吃子孫」，影響後代運勢

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台南有民眾發現下葬的先人變成蔭屍，命理師楊登嵙分享民俗觀念。示意圖／楊登嵙提供
台南有民眾發現下葬的先人變成蔭屍，命理師楊登嵙分享民俗觀念。示意圖／楊登嵙提供

清明節將至，台南市一名六旬退休公務員近日要遷葬已下葬61年的祖母，準備進塔火化，但開棺後才發現，祖母遺體未腐化，已成「蔭屍」。命理師楊登嵙說，「蔭屍」對後代子孫會有負面影響，會「吃子孫」，致使子孫凋零，子孫運勢退敗，甚至罹患陰症，建議盡速火化。

命理師楊登嵙說，在民俗上，祖先若是以「土葬」的方式下葬，一般在10年左右會將祖先遺骸撿起來，俗稱「撿骨」；整理曬乾後再安置入骨甕中，或再火化後放入骨灰甕中。

楊登嵙說，若土葬的先人變成「蔭屍」，在民俗上，會對後代子孫會有負面影響，祖先靈體若未能安息入土為安，其磁場會干擾子孫，影響包括子孫精神不濟、事業運勢受阻、婚姻不順、離婚，家族成員容易有精神方面的疾病，或不明原因的身體病痛，造成子孫負面衝擊，建議家屬盡速處理。

他說，在正常情況下，「土葬」後的遺體下葬數年後應會自然腐化，一般在10年左右會將祖先遺骸撿起來，俗稱「撿骨」；若數十年不「撿骨」，棺木在環境的侵蝕下，會腐蝕、漏水，造成水及泥沙會進入到棺木內，祖先遺骸會浸泡在泥水之中，經年累月後，遺骸就會敗壞，到最後變成泥沙，無法分辨祖先的遺骸。因此，「土葬」後10年左右都要「撿骨」。

他建議，若先人有蔭屍狀況，家屬應快將遺體進行火化處理，將靈體轉化為骨灰，讓長輩安息，化解對後代子孫的負面衝擊。

造成蔭屍原因，分述如下：

一、棺木品質太好：造成棺木內部真空，無法存活細菌。

二、下葬時，棺木前方要鑽2個小孔，俗稱「龍洞」，鑽孔不確實，造成空氣無法進入，形成真空。

三、剛下葬時下雨，泥沙將「龍洞」阻塞，造成空氣阻塞，形成真空。

四、墓地的地理風水位置排水不良，整個棺木就泡在水裡。

五、墓地的地理風水濕氣過重。

六、墓地的地理風水太過乾燥，會形成「乾屍」。

七、墓地的地理風水太差，磁場不好。

八、地理風水老師專業度不足。

負面 風水 命理師

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