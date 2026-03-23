快訊

分析師深夜示警！多重利空重擊 今台股恐狂殺「勿輕易接刀」

護國寶魚禁居民接水管？雪管處發「踩紅線」告知書 措詞惹怒南山部落

聽新聞
0:00 / 0:00

0323-0329「血型+生肖」財運TOP5！第一名「勢如破竹」：獎金拿到手軟

聯合新聞網／ 非貓不可
財運示意圖。(圖／AI生成)
財運示意圖。(圖／AI生成)

時光飛逝，2026 年的三月也來到了最後一週（03/23-03/29）。春分後的氣場不再是死水一攤，而是充滿動能。這週的財運氣流特別活潑，只要你的血型與生肖對上了，這幾天就像內建了超強吸金雷達。不管你是想在工作上爭取加薪，還是在副業上找尋突破，這份清單都能幫你精準定位你的「吸金體質」。快來看看誰能笑著迎接三月的尾聲，把財氣一次補滿，讓存摺數字出現讓你驚喜的跳動！

TOP 5 血型B型 + 生肖屬兔

B型屬兔的朋友，這週財運走的是轉折上升的路徑，過去的努力終於在這一刻否極泰來，讓你看見實質的金錢回饋。身為「半導體或 AI 科技」人員，這週你研發的項目會有突破性進展，這種技術性的成就直接反映在你的職等加薪上；如果你在「時尚服裝」業服務，這幾天你對流行趨勢的掌握異常精準，客人覺得你介紹的穿搭非常有格調，回頭客多到數不清；若是經營「美容美妝」的人，這週你的服務品質讓顧客大受感動，紛紛加碼儲值購買更昂貴的保養套餐。只要保持冷靜與專注，財富自然會向你靠攏，不需要太過焦慮。讓運氣更好的小方法：這週穿顏色亮一點的衣服，能幫你轉動更旺的運氣。

TOP 4 血型A型 + 生肖屬狗

A型屬狗的朋友，這週財運展現出強大的生命力，整體狀態生機勃勃，只要你敢挑戰難度高的任務，回報絕對會讓你很滿意。在「廣告行銷」業打拚的你，這週出的點子不僅擊中客戶痛點，還能創造超高轉化率，老闆絕對會給你一筆豐厚的激勵獎金；如果你從事「戶外探險或運動器材」銷售，本週你的熱情會感染所有潛在買家，讓他們心甘情願掏出信用卡買單；若是「實木家具或木工」職人，這幾天你做出的成品工藝完美，高品質的口碑讓預約單直接排到下個月。你的決斷力就是你本週最強的提款機，勇敢衝就對了。讓運氣更好的小方法：早起曬十分鐘的太陽，能幫你充滿整天的賺錢能量。

TOP 3 血型B型 + 生肖屬猴

B 型屬猴的朋友，本週財運走的是靈活路線，這週你就像是內建了聚寶盆，左右逢源的交際手腕會幫你帶進不少意外之財。如果你在「電商貿易」領域，這週你選貨的眼光神準，隨便推一個產品都能引起搶購潮，抽成獎金領到手抽筋；若你是經營「通訊行或 3C 產品銷售」，這週你的推銷話術簡直是開了外掛，客人進門本來只想換個保貼，最後卻被你說服直接帶走最新款旗艦機，業績紅利領到讓你合不攏嘴；若是經營「連鎖手搖飲」的人，這週研發的新口味或促銷活動會非常成功，客流量大到讓你數錢數到手痠。只要你願意與人交流，機會就在對話中產生。讓運氣更好的小方法：每天多喝一點純淨的水，讓身體能量流動更順暢。

TOP 2 血型O型 + 生肖屬龍

O 型屬龍的朋友，這週財運就像是錦上添花，原本就穩定的收入會因為你的極致細心而出現額外的紅利與驚喜。身為「室內設計師」的你，這幾天靈感就像噴泉一樣，提出的配色與空間規劃讓客戶完全挑不出毛病，案子直接一次簽定；若是經營「花藝店」的老闆，本週你的美感特別受歡迎，大家看到你的設計都忍不住想多帶一盆回家，營業額創下近期新高；在「補教或出版」業努力的人，這週你的專業內容會被更多人看到，口碑效應帶來的學費或稿費會讓你很有感。你這週的踏實會換來最豐富的金錢回饋。讓運氣更好的小方法：在辦公桌放一盆小綠植，能幫你吸住更多好財氣。

TOP 1 血型AB型+ 生肖屬牛

AB型屬牛的朋友，這週財富好運簡直是勢如破竹，不管是在哪種職場都能精準抓到賺錢的切入點，做什麼都特別有收穫。如果你是在「銀行理財」部門工作，本週你對數字的敏感度極高，隨便一個建議都能幫客戶賺錢，獎金分紅自然拿到手軟；若身處「珠寶首飾」業，你那雙銳利的眼睛能幫客人挑到最有價值的收藏，成交速度快到連同事都羨慕；如果是「精密模具」的技師，你這幾天的工作良率高得驚人，省下的材料成本全是你的業績獎金。這週只要你肯主動開口，財源就會跟著來敲門。讓運氣更好的小方法：把錢包裡的發票清理乾淨，讓空間專門用來裝鈔票。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

延伸閱讀

清明掃墓4生肖容易「卡到陰」！11禁忌當心...別去老屋、別亂拍照

處女座沒上榜！超上進「三星座」...雙子靠興趣鑽研、他愛學新東西

農曆2月生肖運勢(下)／馬羊猴逢凶化吉、這動物當心爛桃花

農曆2月生肖運勢(上)／蛇慎防車關、這動物當心破財

相關新聞

0323-0329「血型+生肖」財運TOP5！第一名「勢如破竹」：獎金拿到手軟

時光飛逝，2026 年的三月也來到了最後一週（03/23-03/29）。春分後的氣場不再是死水一攤，而是充滿動能。這週的財運氣流特別活潑，只要你的血型與生肖對上了，這幾天就像內建了超強吸金雷達。不管你是想在工作上爭取加薪，還是在副業上找尋突破，這份清單都能幫你精準定位你的「吸金體質」。快來看看誰能笑著迎接三月的尾聲，把財氣一次補滿，讓存摺數字出現讓你驚喜的跳動！

3月23日-3月29日唐綺陽星座運勢週報：射手工作放慢節奏 處女感情宜主動突破

本週四星連珠牡羊，大環境散發著追求效率、較為急躁、有競爭感的氛圍。天王星衝刺最後階段，凡事突發狀況多，需提高自身的適應力以因應變卦。土海入相，每個人的責任課題將被放大，關鍵性的人事物則更加有感。

處女座沒上榜！超上進「三星座」...雙子靠興趣鑽研、他愛學新東西

聰明的頭腦只能獲得一時的好成績，但要一直領先於人的話，就必須加倍的努力，那你知道「哪些星座」原來「最有上進心」嗎，讓我們一起來看看吧！？

每日星座運勢／巨蟹工作須協調配合 會讓上司改觀

2026-03-23牡羊座短評：別把事情想得太糟糕。【整體運★★★★☆】今天是戀愛中人拜見家長的好日子，成功率頗高，帶點小禮物效果還會更明顯；與合作夥伴默契十足，交流互助的機會增多；工作上特別積極，但機遇未到，還需耐心等待。【愛情運★★★★☆】走桃花運！單身者有機會接到異性朋友的邀約，戀愛機率高。【事業運★★★☆☆】事業運普通，可以多運用邏輯推理來提升工作績效。【財富運★★★☆☆】散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門玩樂一番，反正都要花錢嘛，花在自己身上不是更好！【開運小秘方】貴人星座：牡羊座幸運數字：1吉時吉色：7:00-9:00am 可可棕開運方位：東北方向

清明掃墓4生肖容易「卡到陰」！11禁忌當心...別去老屋、別亂拍照

今年清明節是4月5日，許多民眾會趁著假日返鄉掃墓。命理師小孟老師在臉書發布影片，透露清明當天容易「卡到陰」的4個生肖，也分享清明掃墓時的11個禁忌，只要避免以下的行為，當天就不會出問題。

殺破狼週運勢／白羊人際關係運勢佳 2星座偏財運旺盛

殺破狼2026年3月23日～3月29日12星座運勢 白羊座： 整體運勢 人際關係運勢佳，在人際關係宮位的冥王星相位良好，不論是生活、社團或是工作，你意識到自己有一個強而有力的團隊，組織堅若磐石，會以成為這個團隊的一分子為榮。 金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位良好，要結清掉某個很久沒使用的戶頭，赫然發現裡頭存了不少錢，足夠你過好一陣子。某些白羊座則是有外快可以增加收益。 家宅運方面，在家宅宮位的木星相位良好，討厭的鄰居最近似乎出國了，生活空間感到寧靜安心。某些白羊座最近要搬家或是買賣房子，會找到不錯的物件，或是將老屋賣個好價錢。 本週須注意的部分 健康運方面，太陽、金星、土星、海王星齊聚命宮，當心著涼感冒，或病毒感染，造成喉嚨發炎。注意筋骨、牙齒、皮膚方面的問題，會需要花很久的時間矯治，心血管方面較弱，睡眠狀況不佳，需特別重視身心靈健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。