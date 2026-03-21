快訊

人工智慧方便？逾4分之1安卓手機用戶「根本沒在用AI」！驚人數據曝光

美國解除伊朗石油制裁30天！估1.4億桶原油救市 5國可能受惠

川普鬆口「縮減對伊朗軍事行動」！叫別國自己顧荷莫茲：美國用不著

聽新聞
0:00 / 0:00

從斬桃花到神速牽線！網友熱議全台六大「人氣月老廟」排行出爐

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
從斬桃花到神速牽線！ 網友熱議全台六大「人氣月老廟」排行出爐
從斬桃花到神速牽線！ 網友熱議全台六大「人氣月老廟」排行出爐


【文·Social Lab社群實驗室】

Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台人氣月老廟」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的人氣月老廟有哪些。

每當提到求桃花、求姻緣，「拜月老」是許多民眾第一時間想到的方法。無論是希望在茫茫人海遇見對的人，或是祈求與另一半的感情能更加穩定，前往月老廟誠心參拜的信眾們，都期盼能在月老的牽線與庇佑下，讓感情之路更順遂。

「台中樂成宮」靈驗傳說掀熱議 「台北霞海城隍廟」神速牽線廣受推崇

▲ 網友熱議TOP6人氣月老廟 網路聲量排行
▲ 網友熱議TOP6人氣月老廟 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「全台人氣月老廟」的相關話題討論，可以發現位於台中的「樂成宮」位居聲量榜首。樂成宮長年被網友公認為「最靈驗月老廟」，以「速度快」、「求復合」及「斬桃花」著稱。

對此，即有民眾分享親人到樂成宮拜完月老後，返家途中遇到交通事故，沒想到「三個月後，我喝到了他和醫院裡照顧他的護士的喜酒」，引起留言區紛紛贊同「樂成宮真的很靈」、「樂成宮真的靈到母湯，但是條件真的要非常認真寫不能被鑽漏洞」，也有人點出「樂成宮也很果斷，不是正緣一律斷」，顯示出不少網友對樂成宮的靈驗程度印象深刻。

聲量第二的「台北霞海城隍廟」同樣以「效率高、神速」聞名，吸引無數求姻緣的信眾前往參拜。有網友便分享「霞海真的很準，寫了一個40幾個條件的清單，寫完一週後真的遇到這樣的人」。

不過，由於名稱相近，不少人會分不清「台北霞海城隍廟」與「松山霞海城隍廟」，對此即有信眾解釋「其實兩間都有月老，松山霞海城隍廟更有名的是五路財神，台北霞海城隍廟更有名的是月老」，表示就算不小心跑錯間，也不必太過擔心。

此外，位於台南的「台灣祀典武廟」則因女演員劉品言曾到此求姻緣，在獲得聖茭後三年內即傳出婚訊，而再度在網路上掀起討論。

台灣祀典武廟的月老手持拐杖、形象嚴謹，專門為民掃除婚姻路上的障礙，有網友直言「我個人覺得這間月老的牽線方式是這樣，幫你斬掉所有的爛桃花，讓你這段期間更知道自己想要的對象特質，更懂得怎麼愛自己」，並分享「那時候我的桃花被斬到一顆不剩，我整整二年沒有任何的曖昧對象」，感嘆祀典武廟的月老作風果斷。

無論是單身想脫單，還是希望感情更加順利，許多人都會透過拜月老寄託心願。如果你也想透過拜月老祈求姻緣、為感情增添一分助力，不妨參考網友熱議的人氣月老廟，帶著誠心與供品前往參拜，也許下一段緣分，就會在不遠處悄悄出現。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台人氣月老廟」相關討論則數。

觀測期間：2025/03/09~2026/03/09，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

劉品言 月老

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

情人節送什麼表心意？網友熱議八大「情人節禮物」 浪漫與實用派各有所好

相關新聞

從斬桃花到神速牽線！網友熱議全台六大「人氣月老廟」排行出爐

Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台人氣月老廟」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的人氣月老廟有哪些。

12星座老了最開心的事？雙子射手朋友常相聚、「這4星座」有錢就快樂

年老時能保持健康的身心靈，是許多人的目標。星座專家Amanda老師在節目《命運好好玩》中分享12星座年老後哪方面最樂無憂，請參考太陽、月亮、上升星座。

每日星座運勢／天秤與朋友聚會聊天 有機會獲商機

2026-03-21牡羊座短評：運勢很好，與人相處坦率直接些會更好。【整體運★★★★★】今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。今天狀態良好，能自如的應對各種事物，拿出令人滿意的成績。【愛情運★★★★☆】臉上多些自然的微笑，就會特別吸引人，異性也會主動與你親近，戀愛指數也將不斷提升！【事業運★★★★☆】有機會在眾人面前表現自己的才華，例如：演講、跳舞、朗誦等，應抓住機會。【財富運★★★★★】投資運很不錯，把閒錢投資在自己熟悉的專業領域，容易有豐厚的回報。【開運小秘方】貴人星座：金牛座幸運數字：7吉時吉色：8:00-10:00am 秋葵綠開運方位：正南方向

數千年不腐敗…木乃伊怎麼做的？取出內臟、只有「這器官」留體內

木乃伊會在死亡到下葬間的七十天內製作完，除了製作過程耗時，一方面也是源自神話層面的想法。與尼羅河氾濫密切相關的天狼星，會在地平線下消失約七十天，古埃及人將這段期間視為重生所需時間，並據此設定為木乃伊製作期限。

春分起水逆結束！4星座「運勢重啟」...雙魚壓力解除、他找到新目標

3月20日除了代表春分降臨外，更意謂於雙魚座逆行的水星終於恢復順行，代表運勢轉變的黃金期。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出雙子、處女、射手與雙魚的運勢將會因水星轉向而重啟，將會重新找回自己的生命主動權，請參考太陽、上升星座。

農曆2月生肖運勢(下)／馬羊猴逢凶化吉、這動物當心爛桃花

今日是24節氣的「春分」日子，又逢龍抬頭與土地公生日，在喜氣騰騰的農曆2月份，各生肖的運勢如何發展呢？命理師湯鎮瑋老師臉書發布影片，解析農曆2月生肖鼠、虎、馬、羊、𤠣、狗、豬的運勢，快來看看這個月都要注意什麼事物吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。