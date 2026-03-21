從斬桃花到神速牽線！ 網友熱議全台六大「人氣月老廟」排行出爐



【文·Social Lab社群實驗室】

Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台人氣月老廟」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的人氣月老廟有哪些。

每當提到求桃花、求姻緣，「拜月老」是許多民眾第一時間想到的方法。無論是希望在茫茫人海遇見對的人，或是祈求與另一半的感情能更加穩定，前往月老廟誠心參拜的信眾們，都期盼能在月老的牽線與庇佑下，讓感情之路更順遂。

「台中樂成宮」靈驗傳說掀熱議 「台北霞海城隍廟」神速牽線廣受推崇

▲ 網友熱議TOP6人氣月老廟 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「全台人氣月老廟」的相關話題討論，可以發現位於台中的「樂成宮」位居聲量榜首。樂成宮長年被網友公認為「最靈驗月老廟」，以「速度快」、「求復合」及「斬桃花」著稱。

對此，即有民眾分享親人到樂成宮拜完月老後，返家途中遇到交通事故，沒想到「三個月後，我喝到了他和醫院裡照顧他的護士的喜酒」，引起留言區紛紛贊同「樂成宮真的很靈」、「樂成宮真的靈到母湯，但是條件真的要非常認真寫不能被鑽漏洞」，也有人點出「樂成宮也很果斷，不是正緣一律斷」，顯示出不少網友對樂成宮的靈驗程度印象深刻。

聲量第二的「台北霞海城隍廟」同樣以「效率高、神速」聞名，吸引無數求姻緣的信眾前往參拜。有網友便分享「霞海真的很準，寫了一個40幾個條件的清單，寫完一週後真的遇到這樣的人」。

不過，由於名稱相近，不少人會分不清「台北霞海城隍廟」與「松山霞海城隍廟」，對此即有信眾解釋「其實兩間都有月老，松山霞海城隍廟更有名的是五路財神，台北霞海城隍廟更有名的是月老」，表示就算不小心跑錯間，也不必太過擔心。

此外，位於台南的「台灣祀典武廟」則因女演員劉品言曾到此求姻緣，在獲得聖茭後三年內即傳出婚訊，而再度在網路上掀起討論。

台灣祀典武廟的月老手持拐杖、形象嚴謹，專門為民掃除婚姻路上的障礙，有網友直言「我個人覺得這間月老的牽線方式是這樣，幫你斬掉所有的爛桃花，讓你這段期間更知道自己想要的對象特質，更懂得怎麼愛自己」，並分享「那時候我的桃花被斬到一顆不剩，我整整二年沒有任何的曖昧對象」，感嘆祀典武廟的月老作風果斷。

無論是單身想脫單，還是希望感情更加順利，許多人都會透過拜月老寄託心願。如果你也想透過拜月老祈求姻緣、為感情增添一分助力，不妨參考網友熱議的人氣月老廟，帶著誠心與供品前往參拜，也許下一段緣分，就會在不遠處悄悄出現。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台人氣月老廟」相關討論則數。

觀測期間：2025/03/09~2026/03/09，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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