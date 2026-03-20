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春分起水逆結束！4星座「運勢重啟」...雙魚壓力解除、他找到新目標

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師指出雙子、處女、射手與雙魚的運勢將會因水星轉向而重啟。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師指出雙子、處女、射手與雙魚的運勢將會因水星轉向而重啟。圖／AI生成

3月20日除了代表春分降臨外，更意謂於雙魚座逆行的水星終於恢復順行，代表運勢轉變的黃金期。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，指出雙子、處女、射手與雙魚的運勢將會因水星轉向而重啟，將會重新找回自己的生命主動權，請參考太陽、上升星座。

雙子座／撥雲見日 計畫重啟

過去雙子座因為水星逆行的關係，無論做什麼事情都會有力不從心的感覺，順行後，人生困難彷彿撥雲見日般化解，人際關係的冷戰或是工作的難關都能順利度過，此外這段時間更適合大刀闊斧地執行你的計劃，合作人士會重新靠向你，幫助你獲得更多創意。

處女座／心智歸位 思路透明

處女座水逆時腦袋容易打結，所有決策都會因此中斷，恢復順行後，分析能力與邏輯將會重新回歸，就算面對混亂的資料與人際關係，你也能夠保持清晰的思路應對，並找出最合理的解決方式，當你重新找回主動權時，所有難關將會成為成長道路上的墊腳石。

射手座／目標對焦 方向明確

射手座在水星逆行時即使很有行動力，但常常面臨沒有目標的窘境，順星後你能夠深刻了解自己，並放棄原本不可能達成的目標，轉而踏足真正能發揮所長的領域，無論在轉職或深造上，都能展現出強大的魄力，向著全新的目標繼續前進。

雙魚座／卸下重擔 壓力解除

雙魚座在過去承受了許多的壓力與誤解，水星順行後，那些不順心的事情都能成功化解，對你來說是很大的救贖，心中的龐大壓力也能煙消雲散，讓你重新獲得喜悅，此外順行後你更能重新「愛自己」，不用再通過犧牲獲得他人認可，而是會找回那個充滿夢想的自己。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 春分 水星 水逆

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