農曆2月生肖運勢(下)／馬羊猴逢凶化吉、這動物當心爛桃花

3月20(今)日是24節氣的「春分」日子，又逢龍抬頭與土地公生日，在喜氣騰騰的農曆2月份，各生肖的運勢如何發展呢？命理師湯鎮瑋老師臉書發布影片，解析農曆2月生肖鼠、虎、馬、羊、猴、狗、豬的運勢，快來看看這個月都要注意什麼事物吧！

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生肖鼠／易受豬隊友干擾

屬鼠的人此月有一顆太陰星入座，可能會出現短暫的財運，得到一筆小錢，但建議見好就收，千萬不要貪心；此外不要捲入複雜的感情糾紛，不要去當和事佬，以免公親變事主。

這個月更容易遇到「豬隊友」干擾，家人和職場都可能遇到，做任何事情不要太靠普，要多問、多尋求意見，如果出現負面情緒，建議多去外面走一走，不要悶在家裡，會讓心情更加不好。

想開運可以多穿「藍色系的衣服」或祈求作明佛母的保佑。

生肖虎／以名帶利 獲得財富

屬虎的人這個月會迎來太陽星入座，做任何事情都要先做好自己的口碑與服務，才能「以名帶利」獲得財富。此月貴人運不錯，但很難幫你變現，要先拿出作為與表現，貴人會考驗你的耐心、毅力與專業性，才能協助你獲得成功、並增加下半年財運。

此月更要當心爛桃花和損友，在人際關係上要多保持距離，廣結善緣、潔身自愛才是最重要的。

想開運建議可以多穿「紅色系衣服」或祈求土地公幫忙。

生肖馬／福星高照 度過難關

屬馬的人2月福星高照，會有很多貴人幫助你，如果遇到問題一定要面對，一定可以馬上解決；如果在人際關係中遇到小人也要先自我反省，福星會幫助你度過難關，是個反省的好時間，無論是人脈和錢脈都會為你而來。

如果想結婚、生子，這月份也要把握好機緣，運勢能幫助你心想事成。但要特別留意口舌是非，說話不要太直接，建議修飾一下語氣，才不會傷害到別人。

想開運能夠穿「紅色系或粉紅色衣服」，有困難也可請土地公加持庇佑。

生肖羊／八方來財 逢凶化吉

屬羊的人此月份迎來八座星入座，代表八方來財，也意旨設定好目標努力奮鬥，都可以順利實現。這段期間因為有目標，你也會化被動為主動去改變人事物的狀態，請有智慧、耐心去處理，事情一定會有所進展。

如果感受到健康或其他問題，不要太過擔心，因為很多障礙都是暫時的而已，假設能以正面態度去面對，便能夠「逢凶化吉」。

想開運建議穿「咖啡色系衣服」，遇到困難可尋求關公協助。

生肖猴／遇事低調 避開小人

屬猴的人這月會迎接龍德星，龍德護佑，代表你能夠化解誤解或不利的事情，讓你能夠掌握主動權，只要保持正念與愉快的心情，就能夠順利解決問題。如果遇到突如其來的好消息，建議先觀察、守口如瓶並低調，以免被小人破壞事情，便能夠開運成功。

想開運可以穿「金色系或銀色系衣服」，拜財神更可以讓你心想事成、好運連連。

生肖狗／不要強求 水到渠成

屬狗的人這月份只要保持隨緣的心態便能水到渠成，不好的事情也能在無形中提醒你順勢而為就好，不要強求、不要勉強，事情都能往好的方向發展。

此月份如果想交新朋友或脫單，可以積極去尋找，可能會通過朋友介紹來遇到你生命中的另一半。也可以多聽長輩建議，耳根不要太硬，保持謙虛之心運氣就會轉好。

想開運可以穿「金色系、白色系、銀色系衣服」，也可以拜財神來幫你實現夢想。

生肖豬／易犯小人 注意車關

這個月份很容易犯小人，更要注意跌倒、受傷、車關的問題，做事情不要太著急，專心一致做一件事情就好，便能順利度過這月份。

這段時間屬豬的人建議多去開創事業、精進自己的專業能力，會讓你產生新的靈感或工作方向。此外簽合約時不要著急，多看、多聽、多去注意細節，才不會出問題。工作也可能受到變動，可以多聽取建議讓你更有方向。

想開運能夠穿「綠色系衣服」，更可以祈求綠度母的守護。

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