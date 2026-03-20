春分開運！「7星座」財星入命 正財偏財全面爆發、運勢飆升

今天是節氣春分，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，春分是一個開始，也是一個提醒，未來的方向已經逐漸浮現，能否掌握關鍵，就在每個人的選擇之中。整體星象顯示，世界正進入一段「加速變動、被迫升級」的重要時期，外在環境推著前進，內在情緒也同步被放大，形成一種「一邊衝刺、一邊焦慮」的集體狀態，表面上世界各國會展現出積極、主動、甚至強勢的一面，但對小老百姓來說，反倒會對未來存在一定的不安與不確定感。

邱彥龍老師表示，春分之後的世界各國，正處於一個「舊模式逐漸失效、新模式尚未完全建立」的過渡期，看似混亂，實則正在重新分配機會，誰能在變動中保持清醒、穩住節奏、提前布局，誰就更有機會在未來站穩位置，只是資訊混亂、輿論分歧，讓人更難分辨方向。因此這段時間很容易出現情緒放大、對立加劇、網路聲量影響現實決策的現象，真正的壓力不只來自外部環境，更來自內部的認知混亂與情緒波動。

邱彥龍老師強調，這段時間會明顯感受到節奏變快，舉凡政策推動、產業變化、社會議題都會加速發酵，許多原本可以拖延的問題，現在都不得不面對，大眾也會出現一種「再不改變就來不及」的壓力感，這種能量能激發行動力與創造力，但另一方面，也容易讓情緒變得相對急躁，甚至出現判斷過快、決策過衝的情況。

在經濟與產業方面，邱彥龍老師認為，反而是「機會與風險同時放大」的時機，未來資金會更集中在幾個關鍵領域，包括半導體、AI科技、資安、防衛產業、醫療與健康照護，以及能源與基礎建設等。同時，保險、資產管理、風險控管相關產業，也會因為不確定性增加而受到重視。只依賴低價競爭、缺乏技術門檻或過度包裝卻缺乏實質內容的產業，將面臨更大壓力，因為市場不再單純追求便宜，而是更重視「可靠、穩定、可長期信任」的關係，未來能夠勝出的企業與個人，關鍵不在短期爆發，而在長期價值與專業累積。

在人際與情感層面，整體社會氛圍會偏向直接、快速，但耐性不足的溝通。邱彥龍老師分析，這段時間許多人會渴望連結與陪伴，卻又難以長時間投入，導致感情快速升溫，也可能快速冷卻，無論是合作還是談感情，都將更看重「持續行動力」，因為真正的助力會來自低調、有實力者，而非表面熱情或話多的人。這段時間也需要特別注意藏在制度、流程與細節中的風險，例如合約、文件、財務安排等，未來真正容易出錯的地方，往往不是大方向，而是細節疏忽。

邱彥龍老師建議，在如此變動的期間，不妨多拜觀世音菩薩、地藏王菩薩、關聖帝君、玄天上帝、媽祖、五路財神、三太子、土地公、土地婆；服飾方面，可選擇米白色、卡其色、奶茶色、淺咖啡色、深藍色、藏青色、墨綠色、紅色、酒紅色、橘紅色來穿，能穩定財富與情緒，增加信任感，談錢與合作容易成功，同時可以提升親和力與吸引力，讓好人緣與貴人親近你。

飾品方面，敲彥龍老師則建議，這段期間可以配戴黑曜石、白水晶、藍玉髓、藍水晶、海藍寶石、藍寶石、黃玉髓、黃水晶、黃寶石、金髮晶、鈦晶、石榴石、紫水晶等，能阻擋負能量，遠離小人與雜氣，同時可以穩定思緒與情緒，防止被人影響判斷，減少焦慮與內耗，也可以提升直覺與判斷力，幫助睡眠，避免過度敏感或胡思亂想，最重要的是能吸引財運與機會，增加偏財運與業務運，強化行動力與成交力，讓人氣提升，也有助修復感情關係。

此外，這段時間也特別需要留意焦慮、失眠、壓力過大、免疫失調等狀況，許多人外表看似正常，但內在其實處於長期消耗狀態，因此，如何調整節奏、維持穩定生活與情緒，將成為影響未來發展的重要關鍵。注意頭痛、精神緊繃、過敏、喉嚨發炎、反覆感冒、身體莫名疲累、胸悶、心悸、胃腸疾病、脹氣、食慾不穩、眼壓高、血壓波動、腦壓高、火氣大、水腫、身體代謝差等問題，也要小心火災、酒駕、毒駕、中毒等橫禍。

至於春分期間比較旺的產業，邱彥龍老師表示，受木星、火星、金星跟冥王星影響，這段期間有利於慈善福利事業、司法界(律師、法官)、宗教命理、身心靈產業、顧問培訓業、影視娛樂(短影音、直播、內容創作)、設計美業、香氛產業、故事行銷公關、銀行金融保險、印刷出版、纖維業、塑膠橡膠業、餐飲業、油類、文化藝術產業、新聞業(含報業)、軍工產業、煙花爆竹業、消防產業、醫療醫美業、化學產業、礦產礦物、藥品、婚喪喜慶業等25種產業。

至於幸運星座，則是上升、太陽或月亮星座落在水瓶、天蠍、牡羊、金牛、巨蟹、射手跟天秤等7個星座者，邱彥龍老師建議，把心思放在未來規劃與目標上，整理好內心與家庭，多花點時間與家人、小孩、另一半相處，或把重心擺在娛樂、興趣跟投資上面，不管是情緒價值或者是財富價值，都會擁有滿滿的收穫。

邱彥龍老師最後引用《易林·離之睽》卦：『李花再實，鴻升降集，仁哲以興，隆國無賊』來說明春分這段期間的整體運勢，凡是之前破裂的關係可望重新修復，已經失去的機會也將再次降臨，同時有機會出現關鍵人物或貴人將局勢整合，人心也將重新聚集，待各方回歸，不再內耗，結局相對穩定。

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