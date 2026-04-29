每日星座運勢／摩羯工作配合度很高 易獲主管支持

2026-04-29

牡羊座

短評：能力突顯的一天。

【整體運★★★★☆】

文藝工作者富有創作的激情，靈感不斷，會寫出優美的文章，可望廣受好評。緣份來得好，單身女性很有可能接到優秀男同事射來的丘比特之箭。投資上思前想後，顧忌太多反而容易錯過機會。

【愛情運★★★★☆】

桃花運旺盛，單身者多注意工作上往來的客戶，有機會結識志趣相投的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒能保持在愉悅的狀態，喜歡追求輕鬆而有效率的辦事方式，因此手頭的事情都能迅速、有效的解決。

【財富運★★★☆☆】

把偏財方面的事託付給信任的人吧！別人抱著無所謂的態度去做，反而會給你帶來好運，好比讓別人幫你填寫樂透號碼，中獎率反而更高呢！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 竹葉青

開運方位：東南方向

金牛座

短評：面面俱到不如擇重突破。

【整體運★★☆☆☆】

單身女性有些迫不及待想要走入婚姻，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

【愛情運★☆☆☆☆】

對另一半不信任，有點疑神疑鬼，喜歡捕風捉影，伴侶間易產生矛盾。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

【財富運★★☆☆☆】

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 蘭花紫

開運方位：西南方向

雙子座

短評：運勢有所起伏，需從另一個角度來看待問題。

【整體運★★★☆☆】

財運不佳，投資上雖然有看好的項目，但是有些風險無法預料，行動需機警一點，匆忙投入資本會讓虧損無限擴大。至於在工作上，則需要卯足勁向前衝才好，別因為生活中的瑣事而影響情緒和積極心！

【愛情運★★★★☆】

伴侶間易感受到濃情蜜意，內心滿足而溫暖；單身者人緣良好，可望戀愛。

【事業運★★★☆☆】

工作上按部就班，有許多新想法，但需要積極提議才會獲得採納，悶在心裡易錯失良機。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的走勢，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 薔薇粉

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：理解是雙向的。

【整體運★★★★☆】

把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。

【愛情運★★★★☆】

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表來依次處理。

【財富運★★★★☆】

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友或吃喝玩樂會花掉不少錢。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 杜鵑粉

開運方位：西南方向

獅子座

短評：不要輕易接受他人的好意。

【整體運★★★☆☆】

今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！

【事業運★★★★☆】

若有升職機會，除了工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態也會成為重要參考標準。因此，一定要注意儀態。

【財富運★★★☆☆】

今天有沒錢花的感覺，會為了沒錢而煩惱、不快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 蘑菇灰

開運方位：西南方向

處女座

短評：浪漫只屬於有準備的人。

【整體運★★☆☆☆】

感情平淡，風平浪靜，已婚者因為對方的一點小浪漫而幸福無比。工作上比較自我，習慣用自己的思想來衡量問題，容易走進死胡同。今天需要特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。

【愛情運★★★☆☆】

單身者於社交場合裡，在閒談中會不知不覺的吸引異性，有戀愛的機會，好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

工作不如預期順利，準備工作做得不足，讓你接二連三的產生突發狀況。找人幫忙將是最好的解決辦法。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不太好，求財顯得勞心費力，得財時又會招惹口舌上身。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 深茄紫

開運方位：西北方向

天秤座

短評：很有衝勁，積極進取。

【整體運★★★★☆】

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★★】

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

【財富運★★★★☆】

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：感情較脆弱，容易受到傷害。

【整體運★★★☆☆】

今天愁緒紛飛，憶起過往令內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒有點不穩定，有點像小孩子般的無助，也想要被呵護，怎麼辦呢？快裝無辜、博取同情吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點倦怠，還有氣無力；乖乖的把分內事做好，以免落人口實。

【財富運★★★☆☆】

短線投資可獲利，但貪多必失。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 蕃茄紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：普通的一天，財運稍微低迷。

【整體運★★★☆☆】

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

【愛情運★★★☆☆】

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

【事業運★★★☆☆】

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 萊姆黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：心情舒暢，諸事順心遂意。

【整體運★★★★★】

愛情比較順遂，你的體貼能讓他感受到，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧！衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

【愛情運★★★★☆】

誤會化解日。彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚、說明白。

【事業運★★★★★】

今日的配合度很高，易獲得主管支持與讚賞，讓你在工作時更得心應手。

【財富運★★★★☆】

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫；好運偏向於金錢的感應力夠強，適合構思賺錢的方式。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 羽絨白

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：剪不斷理還亂。

【整體運★☆☆☆☆】

與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當降低薪資福利要求，切勿眼高手低，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各的會比較好。

【愛情運★☆☆☆☆】

在伴侶面前切忌耍小聰明或是自以為是，很容易被對方看穿唷。

【事業運★★☆☆☆】

事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

消費上宜細心挑選，因為買到瑕疵品的機會高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：過去的就讓它過去吧，別一直回頭看。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有追根究柢的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

【愛情運★☆☆☆☆】

單身者渴望戀愛，但今日頗難遇到稱心如意的對象，還需要耐心等待機緣。

【事業運★★★☆☆】

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很快的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

【財富運★★★☆☆】

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00pm 竹葉青

開運方位：正東方向

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