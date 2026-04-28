每日星座運勢／巨蟹洽談穿著要正式 增加客戶信任

2026-04-28

牡羊座

短評：不必抱怨過去。

【整體運★★★☆☆】

緣份來得剛剛好，不僅令你找回信心，更讓你體會到快樂的滋味。學生族有較強的理財觀念，這種能力在今天極易得到彰顯。財神不會主動上門，出去走走，才能有所斬獲。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易獲得另一半的支持，你的動力也隨之增強，應好好感謝對方唷！

【事業運★★☆☆☆】

工作易感壓力，要想得到上司、同事的認同，還得多用心，敢於挑戰，勇於任事。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，是投資的好時機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 櫻桃紅

開運方位：西南方向

金牛座

短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

【愛情運★★☆☆☆】

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

【事業運★★★★☆】

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

【財富運★★★☆☆】

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 碧空藍

開運方位：東北方向

雙子座

短評：只有管理好情緒，才能把握住機會。

【整體運★★☆☆☆】

今天在理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，以免因他人的投機而造成經濟損失。心情不好時盡量迴避人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與樂觀開朗的異性相遇，彼此吸引，但外在環境卻制約了兩人的發展步伐。

【事業運★★☆☆☆】

敏感度異常敏銳，職場中人際關係方面容易被不體貼的人所傷害。如覺得處不來的人就暫時保持距離，以免被潑冷水。

【財富運★★☆☆☆】

金錢誘惑較多，應謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00pm 碧空藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：工作順利的一天。

【整體運★★★★★】

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！

【愛情運★★★★☆】

有機會與愛情近距離接觸，單身者容易遇到令你想要戀愛的對象。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

【財富運★★★★☆】

財運小噴發！好運大多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00pm 珍珠白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：誤會冰釋的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

【愛情運★★★☆☆】

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！

【財富運★★☆☆☆】

沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 玉米黃

開運方位：正東方向

處女座

短評：相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

【整體運★★★★☆】

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多了解市場動向，再做決策。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人不妨變花樣來製造生活情趣吧！

【事業運★★★★☆】

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何得利的機會。

【財富運★★★★☆】

有機會因為你的手機、電話等號碼而中獎！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 琥珀橙

開運方位：正北方向

天秤座

短評：感情出現微妙變化，應加強溝通。

【整體運★★☆☆☆】

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有一兩個同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

【愛情運★★☆☆☆】

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

【事業運★★★☆☆】

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

【財富運★★☆☆☆】

開銷多，金錢流動性強。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 乳酪白

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：注意化解壓力，切勿自我壓抑。

【整體運★☆☆☆☆】

太過感性衝動的話，愛情來得快，幻滅得也快，應學會理智應對。求職者面試時最好能提前出門，以免中途發生事故而遲到。不妨多吃番茄、南瓜、柿子等蔬果，可有效緩解精神壓力。

【愛情運★☆☆☆☆】

今天EQ比較低，容易跟伴侶吵架、拌嘴，而且互不相讓，小心感情疏離。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★☆☆☆☆】

為了金錢勞心、費神，想到錢就頭痛，少接觸金錢遊戲，比如股票、賭博等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 朝霞紅

開運方位：東北方向

射手座

短評：穩定情緒，理清頭緒。

【整體運★★☆☆☆】

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。理財方面運勢比較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，今天只宜觀望。工作方面今天運勢普通，任務能順利完成。

【愛情運★★☆☆☆】

你在感情上容易感到寂寞，看對方不順眼。與其發生衝突不如選擇獨處。

【事業運★★★☆☆】

心態較好，對一些人和事都很看得開，這種良好的心態也為你帶來了好運氣。

【財富運★★☆☆☆】

破財、散財之運，財運狀況多多。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00pm 古銅青

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：心中有許多想法，且多能實現。

【整體運★★★★☆】

今天會無心工作，甚至還會想去面試新職務，有向外發展的計劃；愛情際遇很不錯，能結識讓自己心動的網路情緣；錢財運強悍，正財、偏財都有所得，可小賭一把。

【愛情運★★★★☆】

俗話說：「小別勝新婚」，夫妻、情侶間保持適當距離，可增添許多神秘感與新鮮感！

【事業運★★★☆☆】

受家庭影響較大，保持家庭和睦，取得家人的支持才是上策；沒有雜務干擾的你，才有可能專心思索，力求工作有所突破。

【財富運★★★★★】

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多方進財的跡象，可是也容易開銷大增！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：愛情並非一昧的妥協和退讓。

【整體運★★★☆☆】

另一半有些得理不饒人，退讓也應講究策略，要讓對方明白你的用心良苦。不經意間獲得不錯的機遇，要學會勇於表現自己，讓更多的人看到你的實力。財運不佳，乖乖待在家裡會比毫無目的的出行更有收獲。

【愛情運★★☆☆☆】

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多就是心情鬱悶，要開心點，明天會更好。

【事業運★★★★☆】

想要成功的慾望強烈，行動力十足，但急於求成也易忽略細節，造成失誤不斷。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，金錢困擾多，容易發生金錢損失。不妨趁今日早早把手邊的帳單繳掉。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘋果綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：愛笑者有好人緣。

【整體運★★★★☆】

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。

【事業運★★★★☆】

工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。

【財富運★★★☆☆】

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 葡萄紫

開運方位：正東方向

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