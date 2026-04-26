每日星座運勢／牡羊請朋友作個媒人 愛情會更順利

2026-04-26

牡羊座

短評：藉助第三方的力量，愛情會更順利。

【整體運★★★★★】

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

【愛情運★★★☆☆】

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

【事業運★★★★★】

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘑菇灰

開運方位：東南方向

金牛座

短評：春風得意，易遇良緣。

【整體運★★★☆☆】

單身者應主動拓展交際圈，不拒親友介紹對象，可提升愛情運；要想打動心儀對象，增進彼此關係，就要學著去做暖心、周到的事情，在細節處彰顯魅力。凡事不宜操之過急，穩步前進才能一步一步接近目標。

【愛情運★★★★☆】

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

【事業運★★☆☆☆】

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

【財富運★★★☆☆】

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 檸檬綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：投資有道就大膽行事吧。

【整體運★★★☆☆】

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

【事業運★★★☆☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，會有小財自動送上門。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：對數字較敏感，有機會獲利。

【整體運★★★☆☆】

今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入。愛情運較弱，外界誘惑多，渴望愛情的人應理智一些，小心愛情陷阱。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者找對象眼光別太高了，身邊就有很多關心你、真心對你好的異性，應珍惜。

【事業運★★★☆☆】

精神很好的一天，學習慾望強烈，正是學習充電的時候，多看點書對以後的工作有助益。

【財富運★★★★☆】

容易把錢花在自己身上，好好享受一番！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

獅子座

短評：脾氣易暴躁。

【整體運★★★★☆】

對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！

【事業運★★★★★】

對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。

【財富運★★★★☆】

小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-9:00am 金桔綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：感情豐富，待人體貼，受人歡迎。

【整體運★★★☆☆】

親和力突顯的一天，言語溫和，善解人意，主動為身邊的人付出，令人感動，你也因此收穫到了快樂。異性緣佳，單身者應對異性朋友坦誠相待而獲得真情。財運平順，購物有機會獲得贈品或優惠券。

【愛情運★★★★☆】

你積極熱情的表現，吸引了眾多異性的目光，不久將會出現一段美好的戀情喔！

【事業運★★★☆☆】

家裡有許多大小瑣事讓你煩心操勞，做事容易分心。分清主次，合理安排就不難解決！

【財富運★★★☆☆】

對於做生意的人來說，顧客就是上帝，今天要特別注意顧客的心情。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00pm 珍珠白

開運方位：正北方向

天秤座

短評：己所不欲，勿施於人。

【整體運★★★☆☆】

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

【愛情運★★★★☆】

魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！

【事業運★★☆☆☆】

很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、喜歡流連風月場所者，容易破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 辣椒紅

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：向他人表示愛心的好時候。

【整體運★★★★☆】

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

【事業運★★★★☆】

快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。

【財富運★★★☆☆】

錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：4:00-6:00pm 香檳金

開運方位：西北方向

射手座

短評：人際關係不太明朗。

【整體運★★★☆☆】

今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好結果喔！

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感覺孤獨時，可試著將多一點時間放在自己喜好的事物上，會感到很充實！

【事業運★★☆☆☆】

內心顯得浮躁，會莫名其妙地發火。有時間別一個人悶在家裡，多與好友互動可讓你釋懷。

【財富運★★★☆☆】

患得患失、徘徊不前者，暗財較多，不過也流失迅速。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：誤會渙然冰釋的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天會發現真相，解除對同事以往的誤解，不如好好交流，你們的關係更容易改觀並且深化哦；剛剛走進婚姻的戀人容易產生壓抑情緒，飽受生活的壓力，和對方共同商量對付眼前的問題才要緊；財運不佳，但資金周轉出現危機的時候又會得戀人相助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有異性主動獻殷勤，喜歡的話就給對方一個回應，不喜歡便委婉謝絕吧。

【事業運★★★★☆】

心情舒暢，時常把微笑掛在臉上，不僅身心健康，而且身邊的人都願意親近你喔！

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性強，生活上有奢侈浪費、不知節制的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 櫻桃紅

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

【整體運★★★★★】

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

【愛情運★★★★★】

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

【事業運★★★★☆】

發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

【財富運★★★★☆】

財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 琥珀橙

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：開開心心過好這一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

【愛情運★★★☆☆】

有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。

【事業運★★★★☆】

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！

【財富運★★★☆☆】

與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 白鋼銀

開運方位：東南方向

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