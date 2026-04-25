每日星座運勢／金牛運用智慧來生財 創意者有機會
2026-04-25
牡羊座
短評：今天運氣不錯，對自己相當自信。
【整體運★★★★☆】
今天對異性有著強烈的感覺，有點一見鍾情的味道，但你在懷疑這樣的愛情是否有真正的內涵。財運方面，今天的收益有明顯的增長，來自多方面的補益讓人羨慕不已。晚上吃過飯可以去山頂吹吹風，享受下喧囂後的寧靜。
【愛情運★★★☆☆】
愛情是你最佳的避風港，受到的委屈、開心的事都可以吐露給另一半聽喔！
【事業運★★★★☆】
與人互動頻繁，易結識一些新朋友，並且有機會成為你工作上的合作夥伴。
【財富運★★★★☆】
在外朋友多者，遇到錢財困難易得人助。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 蘋果綠
開運方位：正南方向
金牛座
短評：今天愛神降臨，情緒高昂。
【整體運★★★★★】
今天異性緣佳，你迷人的笑容會讓週遭的人都充滿歡笑，自己心儀的對象也會對你側目而看，注意趁熱打鐵，會有不錯的結果。可去逛逛商場，有機會挑到物美價廉的東西，並使得心情也好好。
【愛情運★★★★★】
今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以享受被人呵護的滋味。
【事業運★★★★☆】
藝術細胞活躍，不妨抽時間閱讀這方面書籍，或看藝術展，能提升你的品味，與朋友或客戶聊天時也更有話題。
【財富運★★★★☆】
運用智慧、腦力、分析、創意生財的日子，對於創意工作者特別有機會。有小小的賭運。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00pm 墨玉綠
開運方位：正南方向
雙子座
短評：心境明朗，化解誤會之日。
【整體運★★★★☆】
工作的事情可以先放一邊，適度休息才能專注在工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
【愛情運★★★★★】
愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到優秀的追求者。
【事業運★★★☆☆】
容易受到一些小小的打擊，但能讓你更有動力，下午運勢逐漸提升。
【財富運★★★★☆】
財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎得財、撿到錢等等。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-7:00am 香吉士黃
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：什麼時間和地點就應該做與之相應的事情。
【整體運★★★☆☆】
坐在辦公室的工作者切勿利用上班時間炒股，易被老闆發現，引起不良的影響；今天比較繁忙，與戀人沒有什麼獨處的時間，不過抽出點點時間打個電話給他，也會讓彼此心情不錯；多結交一些朋友，聚集更多的人脈，這也是一筆珍貴的財富。
【愛情運★★★☆☆】
桃花運旺盛，很容易引起異性為你爭風吃醋。如何處理好與異性間的關係是重點。
【事業運★★★☆☆】
運勢不錯，創意十足，有機會在休息期間突發奇想，對拓展工作新領域很有助益！
【財富運★★★☆☆】
股市急先鋒務必要見好就收，否則易有橫發橫破之災。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00pm 可可棕
開運方位：正西方向
獅子座
短評：不錯的一天，心情無比暢快。
【整體運★★★★☆】
感情浪漫而別緻，一份用心準備的小禮品，將為你在對方心目中加分不少。為了拉攏關係、聯絡感情，有時間可以約上朋友一起出去玩玩，感受大自然的美好。
【愛情運★★★★★】
愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！
【事業運★★★★☆】
頭腦靈活，能隨機應變，適合處理高難度的事務，會有出色的表現，容易獲得讚賞。
【財富運★★★☆☆】
大額支出增加，例如：投資支出。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-7:00am 芥末黃
開運方位：正南方向
處女座
短評：愛情平順，心花怒放。
【整體運★★★★★】
戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。
【愛情運★★★★★】
桃花運很強，極具魅力，易吸引異性的目光。有伴侶者遇到問題可以請對方協助，易獲得助力。
【事業運★★★★☆】
閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。
【財富運★★★★☆】
財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的還要多。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00am 玉髓紅
開運方位：正南方向
天秤座
短評：對生活充滿自信，春風滿面的一天。
【整體運★★★★☆】
已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。
【愛情運★★★★☆】
單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！
【事業運★★★★☆】
你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。
【財富運★★★☆☆】
錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00am 湖水綠
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：人間自有公道，付出終有回報。
【整體運★★★☆☆】
渴望百分百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而很猶豫不安；正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此而破財哦！抽點時間，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時候。
【愛情運★★★☆☆】
顯得有些粗心，不易洞悉另一半的心思，對另一半的關心也有所減少，這讓對方有點生氣喔！
【事業運★★★☆☆】
運勢不太妙，原定計劃容易遭到突如其來的變化而被迫中斷，應懂得隨機應變。
【財富運★★☆☆☆】
心態上較輸不起，若有損失，內心較難平復。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-7:00pm 蘭花紫
開運方位：西北方向
射手座
短評：切忌含糊其辭，以免發生誤解。
【整體運★★★★☆】
愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。
【愛情運★★★☆☆】
在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！
【事業運★★★★★】
頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。
【財富運★★★★☆】
儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00am 琥珀橙
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：表現活躍，很有異性緣。
【整體運★★★★☆】
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
【愛情運★★★★★】
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。
【事業運★★★★☆】
會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
【財富運★★★☆☆】
理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-6:00am 蘑菇灰
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：適合獨處、自我反省。
【整體運★★★☆☆】
穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！
【愛情運★★★☆☆】
已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。
【事業運★★★☆☆】
平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！
【財富運★★★★☆】
心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：7:00-8:00pm 鈦晶金
開運方位：正南方向
雙魚座
短評：相互信任是維護感情的基礎。
【整體運★★★☆☆】
你顯得有些多疑，心機太深，另一半對你都有種畏懼感，你們倆的關係會有些不夠穩定；今天如與他人合夥入股，須注意參與者的信用問題，剛開始不要被高利所惑，風險性要妥為評估；要注意口中留德，惡語成章極易惹怒別人，易遭報復。
【愛情運★☆☆☆☆】
情緒不穩定的日子，容易產生無力感，沒什麼力氣去經營感情，應及時調節。
【事業運★★★☆☆】
運勢雖然沒有前段時間那麼高昂，但其實還是很平順的，不要讓自己太懶散喔！
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，投資的錢會有較好的收益，不過可不要太貪，否則會得不償失。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00pm 鉑金灰
開運方位：正北方向
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