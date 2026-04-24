每日星座運勢／天蠍適合商務的洽談 談成的機率高
2026-04-24
牡羊座
短評：貴人運超強的一天。
【整體運★★★★☆】
平時累積的人脈，今天多能派上用場，尤其是在工作上，關鍵時刻易得貴人相助。有參加團體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上可多留意財經方面的新聞，可能會有對你而言幸運的訊息。
【愛情運★★★☆☆】
今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。
【事業運★★★★★】
事業運頗優，能開開心心的工作，而且有付出三分、得到七分的好運喔！
【財富運★★★★☆】
財運、投資運都很不錯。知名度越大，朋友越多，賺的錢就越多。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-9:00am 鈦晶金
開運方位：正南方向
金牛座
短評：敢於表達，切忌忍氣吞聲。
【整體運★★☆☆☆】
一些小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的原因。不要任其發展下去，會對你辛苦建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。
【愛情運★★☆☆☆】
異性緣不錯，也有不少好桃花對你產生好感，但你似乎只是在玩遊戲，不想真心付出。
【事業運★★☆☆☆】
抗拒的心態突顯，對於他人提出的要求和建議會不想理會，單槍匹馬獨立作業，但這樣會讓你遇到重重困難。
【財富運★★★☆☆】
喜歡享受的一天，因此還是蠻肯花錢在美食、衣著，甚至收藏品上。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00am 玫瑰紅
開運方位：東北方向
雙子座
短評：運勢較弱，保持積極樂觀的態度才能避開惡運。
【整體運★☆☆☆☆】
單身者易遭遇單相思的打擊，好不容易鼓起勇氣表白愛意，卻被拒絕，樂觀者能以平常心看待。工作上遇到棘手的問題，進展較為緩慢，需要及時向身邊的人求助，若礙於面子不開口，會讓問題不斷擴大。
【愛情運★☆☆☆☆】
感情是很秘密的事，勿受人左右。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。
【財富運★☆☆☆☆】
易出口傷財的一天，與人談錢要多留意，小心因錢財與人發生口角，惹來是非。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00am 夕陽橙
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：情緒不好，也不要表露出來喔！
【整體運★★★★☆】
戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。
【愛情運★★★☆☆】
今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。
【事業運★★★★☆】
有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。
【財富運★★★☆☆】
滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-9:00am 硃砂紅
開運方位：正北方向
獅子座
短評：火爆的脾氣會惹來麻煩。
【整體運★★★☆☆】
出門在外難免與人有些小摩擦，只要沒有什麼損失，用不著發那麼大的火氣，忍一時風平浪靜。與朋友協商合夥投資的問題時，要多一些耐性，冷靜客觀地進行分析，做好整體規劃，並做到心中有數。
【愛情運★★☆☆☆】
別太憂鬱，事情沒有你想像的嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！
【事業運★★★☆☆】
工作心態不穩定，難以集中精神，再加上外界因素的干擾，很容易分散注意力。
【財富運★★★☆☆】
對高級享受特別感興趣，喜歡到高級餐廳享受，須小心看住荷包，量入為出才好唷！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-11:00am 珊瑚橙
開運方位：東北方向
處女座
短評：今天宜外出。
【整體運★★★☆☆】
單身者易在夜店、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦螢幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。
【愛情運★★★★☆】
已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。
【事業運★★☆☆☆】
努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。
【財富運★★★☆☆】
想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：12:00-1:00pm 燻鮭紅
開運方位：東南方向
天秤座
短評：做事無原則容易壞事。
【整體運★★☆☆☆】
戀人對你無原則的處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；受薪階級不要有「先消費後儲蓄」的錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。
【愛情運★★☆☆☆】
除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，兩個人共同承擔會感覺溫暖。
【事業運★★★☆☆】
若提前做一些規劃工作，還可讓接下來的工作有條不紊的進行。
【財富運★★★☆☆】
若能靈機應變，第一時間掌握商機，方能得到財神眷顧。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00pm 朝霞紅
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：財運特別突出，是個好日子。
【整體運★★★★★】
前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。
【愛情運★★★★☆】
單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。
【事業運★★★★☆】
事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。
【財富運★★★★★】
財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-10:00pm 金桔綠
開運方位：西南方向
射手座
短評：真情的流露很讓人心動。
【整體運★★★☆☆】
今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！
【事業運★★★☆☆】
人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。
【財富運★★☆☆☆】
與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-5:00pm 碧空藍
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：需努力把握的一天。
【整體運★★☆☆☆】
目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。
【愛情運★☆☆☆☆】
內心易被先前的感情經歷限制住，不願意打開心扉，難以結識新朋友。
【事業運★★★☆☆】
領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。
【財富運★★☆☆☆】
花錢慾望強烈，應注意控制。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-6:00am 玫瑰紅
開運方位：東北方向
水瓶座
短評：依賴心理過於強烈，可不是好事！
【整體運★★★★☆】
對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。
【愛情運★★★★☆】
與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空。單身者無感情困擾，可以好好享受獨處時光！
【事業運★★★★★】
事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術研發、業務工作者，因為今日的開發、突破力量很強。
【財富運★★★☆☆】
投資者今日不可盲目投資新項目，若希望加碼，最好在現有的基礎上擴大規模，才能有望進帳！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：家是你的避風港灣。
【整體運★★★☆☆】
今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。
【愛情運★★★★★】
戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。
【事業運★★☆☆☆】
運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！
【財富運★☆☆☆☆】
消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00am 葡萄紫
開運方位：正東方向
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