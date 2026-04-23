每日星座運勢／水瓶工作應注意謙虛 勿躁進落口實
2026-04-23
牡羊座
短評：謹防樂極生悲。
【整體運★★★☆☆】
今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。
【愛情運★★★★★】
感情超級豐富，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，就會被電到喔！
【事業運★★☆☆☆】
責任心明顯不足，對於自己不喜歡的事情都想草草了事，結果只會錯漏百出。修正自身工作態度，其實許多事情你能做得相當好。
【財富運★★★☆☆】
不適合與人合夥營利。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：4:00-6:00pm 杜鵑粉
開運方位：東南方向
金牛座
短評：稍做改變，會讓你收到不同的效果。
【整體運★★★★☆】
今天愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒有什麼大的投資機會，適合靜觀。多去健身房做做運動，有利身體健康。
【愛情運★★★★☆】
今日是花招百出的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！
【事業運★★★☆☆】
工作不夠積極，多與創造力、行動力強的同事互動，可調動起你的工作企圖心。
【財富運★★★☆☆】
今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意的是，受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的敗財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00pm 嫩芽綠
開運方位：西南方向
雙子座
短評：情緒波動較大，對現狀有許多不滿。
【整體運★★☆☆☆】
想要改變與突破的一天，工作面臨較大挑戰，會遇到不小阻力，獨自承擔難有成效，團隊力量才能順利進行。晚上有機會與朋友相聚，因朋友介紹獲得商機的機率高，雖然眼前無法見到實質收入，但也是個不小的驚喜。
【愛情運★★★☆☆】
學習獨立是你在愛情上的重要課題，當然學習信任對方更是你的愛情使命。
【事業運★★☆☆☆】
心浮氣躁，容易因一時頭腦發昏做出一些不易實現的事情，更不宜做出重大決策。
【財富運★★★☆☆】
財運的流動性加強，有左進右出頻頻周轉的跡象。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：2:00-4:00pm 艷棗紅
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：獨自胡思亂想容易把自己逼到思想的死角。
【整體運★★★☆☆】
不能明白確定他的想法，心中有恍惚的感覺，對未來的把握不大，與他好好的溝通交流一下，把彼此的想法和顧慮攤出來才容易解決；今天的財運很糟糕，破財機率大，在投資、理財、保管方面都要有所防患；到安靜的地方去走走，有利於舒緩鬱悶的心情。
【愛情運★★★☆☆】
春風滿面，桃花不請自來叫人眼紅，不過，也容易因此被朋友冠上重色輕友的頭銜唷！
【事業運★★★☆☆】
有自己的意見還是先保留為好，不適合擅做主張，宜循序漸進的奉命行事。
【財富運★★☆☆☆】
意外開支多，錢財難留守。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：1:00-3:00pm 秋葵綠
開運方位：西北方向
獅子座
短評：很有主見，頗為堅持自我。
【整體運★★☆☆☆】
今天你在工作上顯得獨斷，聽不進人勸，說話比較衝，易得罪人而不自知。愛情相對平淡，主動製造小驚喜，可讓感情生活更精彩。投資者不宜大額投資，小心慘遭虧損。與人有金錢交易時，多留意細節問題。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運還不錯，另一半喜歡在你面前吹噓自己，希望獲得你的讚賞，你可別打擊對方喔。
【事業運★★☆☆☆】
運勢較低迷，對人對事都顯得有些斤斤計較，內心難得平靜，放下得失心將能雨過天晴！
【財富運★★☆☆☆】
財運較弱，與人交往多具有功利性質，錢財進出頻繁，投資難見成效。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00pm 象牙白
開運方位：東南方向
處女座
短評：任務需借助外力完成。
【整體運★★☆☆☆】
單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出頗多收獲卻甚微，內心難免感到有點失落。
【愛情運★★★☆☆】
雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！
【事業運★★☆☆☆】
有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。
【財富運★★★☆☆】
錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00am 珠貝白
開運方位：西南方向
天秤座
短評：情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。
【整體運★★★☆☆】
今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新規劃一番。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助於開運。
【愛情運★★★☆☆】
有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！
【事業運★★★★☆】
在減少衝動、三思而行方面再加把勁，更能贏得大家的青睞，得到助力。
【財富運★★☆☆☆】
財氣不穩定的一天。容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00am 金桔綠
開運方位：正東方向
天蠍座
短評：易得好運之神眷顧。
【整體運★★★★☆】
今天的桃花運很旺盛，有時間到人多的場所轉轉，遇到意中人的機率高。在投資理財上，不要局限在眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你。在工作中能與同事融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者千萬別待在家理，多跟人接觸，就有機會邂逅良緣喔！
【事業運★★★☆☆】
事業運不錯，有利放鬆心態，注重工作效率。完成自己的任務後，可以多協助同事唷。
【財富運★★★★☆】
令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對商務、業務、開發工作者的影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-7:00pm 珊瑚橙
開運方位：東北方向
射手座
短評：工作順利，異性助力強。
【整體運★★★☆☆】
今天與異性特別談得來，工作上多能得到幫助，讓你輕鬆不少。單身者多留意主動幫助你的異性，有機會發展一段戀情。財運相對較弱，支出較多，在與同性進行金錢交易時要多留心，小心對方圖謀不軌。
【愛情運★★★★☆】
頻頻向心儀的對象放電，但對方有些無動於衷；別放棄，直接表白會更有效。
【事業運★★★☆☆】
不求有功，但求無過。少對他人的工作指指點點，做好自己的事情就好。
【財富運★★☆☆☆】
散財日，扮演散財童子的日子。趁今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：2:00-3:00pm 白鋼銀
開運方位：正北方向
摩羯座
短評：人際關係融洽，有機會結識新朋友。
【整體運★★★★☆】
今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。
【愛情運★★★☆☆】
吃喝玩樂的機會很多，若想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。
【事業運★★★★☆】
工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會盡力表現你積極的工作態度，能挑不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。
【財富運★★★☆☆】
工作上有經手錢財的機會，然而多是過路財神，不是自己的錢啦！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-6:00am 蕃茄紅
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：心情美麗，萬物可愛。
【整體運★★★★★】
公司會將重大任務交給你，你能夠手到擒來，上級必會對你刮目相看。戀愛運持續走高，搭配最流行的服飾，主動邀約，成功機率高。好事當然需要與人分享，邀請朋友晚上在家開個派對來慶祝吧！
【愛情運★★★★☆】
被愛情滋養的日子，單身者有機會結識有緣人；有伴侶者溝通順暢，易有默契。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，推動運作上得心應手；應注意謙虛，不宜躁進，以免落人口實。
【財富運★★★★☆】
想賺錢，就需要費點口才，而花錢卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：6:00-8:00am 香吉士黃
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：肯定自己才會讓你戰勝困難。
【整體運★☆☆☆☆】
事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。
【愛情運★☆☆☆☆】
與伴侶的爭執有可能不斷升級，切勿把分手說出口，以免回不了頭。
【事業運★★☆☆☆】
事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。
【財富運★☆☆☆☆】
在購物時容易買到瑕疵品。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00am 脆梅青
開運方位：東北方向
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