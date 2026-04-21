每日星座運勢／雙子適度的展現友誼 拓財路帶好運
2026-04-21
牡羊座
短評：學會寬容。
【整體運★★☆☆☆】
工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時釋懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。
【愛情運★★★★☆】
有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。
【事業運★★☆☆☆】
處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！
【財富運★☆☆☆☆】
對於投資理財顯得興趣缺缺，不願動腦分析，容易喪失許多良機。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青
開運方位：西南方向
金牛座
短評：見好就收，別太遲疑，否則失去的更多。
【整體運★☆☆☆☆】
愛情顯得過於平淡，兩人都不願妥協，而僵持會讓感情冷卻得更快，還是快點為愛加加溫吧！貪念誘發衝動，衝動易釀過失，將錢財看得太重，反而引起許多不必要的錢財流失。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者渴望戀愛，但多採取觀望等待的方式。與其守株待兔，不如採取主動。
【事業運★☆☆☆☆】
情緒易波動，易被外界干擾，應注意調節，放鬆身心，別太在意小事情。
【財富運★☆☆☆☆】
財運一團混亂，有輕重緩急拿捏不清的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：3:00-5:00pm 橄欖綠
開運方位：東南方向
雙子座
短評：身邊的親友會是你的福星。
【整體運★★★★★】
別忽略身邊親友，適度展現友誼及加強人際關係，可為你拓展財路及帶來好運；單身者會有慕名已久的對象出現，如果想進一步發展，可從對方的朋友身上下功夫；工作順利，即使出現棘手問題，也能在同事的幫助下度過難關。
【愛情運★★★★★】
今日機緣一級棒！戀愛中人，快約心上人去郊外踏青、賞月吧；單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理分內之事外，不妨幫幫同事，順便建立同事情誼。
【財富運★★★★☆】
財運超旺之日，賺錢機會多，而且今日對利潤有強烈的感應，蠻適合金錢遊戲，也適合買賣。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：4:00-6:00am 遠洋藍
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：自信一面突顯，魅力十足。
【整體運★★★☆☆】
充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。
【愛情運★★★★☆】
有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。
【事業運★★★☆☆】
不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。
【財富運★★☆☆☆】
財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00pm 湖水綠
開運方位：東南方向
獅子座
短評：愛情需借助開運物來開運！
【整體運★★☆☆☆】
愛情運低迷，單身的美眉佩戴銀製耳環會有很好的助運功效。財運不佳，不宜購入彩券或股票，易有去無回。工作家庭兩頭忙，顯得很疲勞，幸而家人很懂得體恤你的辛苦，使你感覺很溫暖。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人戀情發展不是很順利，有些停滯不前；單身者有機會結識一些不錯的異性。
【事業運★★★☆☆】
運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，有助於之後工作的穩步進行。
【財富運★☆☆☆☆】
不宜理財的一天，處理金錢顯得粗心大意，稍微迷糊點就發生損失了。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-9:00pm 玉髓紅
開運方位：西北方向
處女座
短評：感情困擾多，應把重心放在其他事務上。
【整體運★★★☆☆】
今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。
【愛情運★★☆☆☆】
你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。
【事業運★★★☆☆】
凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。
【財富運★★★★☆】
財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00pm 琉璃銀
開運方位：正東方向
天秤座
短評：大膽表達自己的想法。
【整體運★★★★☆】
險些錯過得來不易的緣份，因而顯得十分謹慎，唯恐再次失去；財富積累有了明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，願意幫助你的人也是大有人在。
【愛情運★★★☆☆】
今日很適合精神交流，多點噓寒問暖，讓情人感動一下吧！
【事業運★★★★★】
事業運不錯，能夠逐步完成計劃，有時間的話，也可跟同事好好互動一下。
【財富運★★★☆☆】
今天你在投資過程中容易產生懈怠的心態，過於鬆弛的情緒會讓你無法專心一意的投入。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：5:00-6:00am 杜鵑粉
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：浪漫無處不在。
【整體運★★★☆☆】
今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有自我主張，提出的方案被上司採納的機率極高。
【愛情運★★★☆☆】
單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。
【事業運★★★★☆】
思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。
【財富運★★☆☆☆】
花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-9:00am 羽絨白
開運方位：西南方向
射手座
短評：心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。
【整體運★★★★☆】
今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。
【愛情運★★★★★】
戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助，對方別出心裁的情意讓你很感動。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。
【財富運★★★☆☆】
今日出手大方、慷慨，所以呢，荷包有錢也不容易留住！適合請客來維持人際關係。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍
開運方位：正南方向
摩羯座
短評：身體健康是第一要事，注意保養。
【整體運★★☆☆☆】
你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。
【愛情運★★☆☆☆】
已婚者感情生活較平淡，應想辦法製造一些浪漫環境，挑動彼此的情緒。
【事業運★★☆☆☆】
做事太過急躁，在工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態去面對，難題會逐漸得以解決。
【財富運★★★☆☆】
財運不濟，賺錢上也不夠積極。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-8:00am 脆梅青
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：飲水不忘掘井人。
【整體運★★★★☆】
今天的表現很受上司賞識，但是也別忘了提及同事們的幫忙哦，這樣不但給他留下更好的印象，也會得到同事的肯定；投資機會很多，要善於把握並加以分析；朋友的約會不可推脫，可望從交談中收集到有用的資訊。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛平淡日，宜各自為政，埋首在自個兒的工作上會好一點。
【事業運★★★★★】
今日事業上呈現如日中天的氣勢，頗適合開疆闢土，而且有機會可以掌握主導權！
【財富運★★★★☆】
財運很不錯，在錢財運用上不妨大膽出手，投資獲利的機率比較高！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-6:00am 琥珀橙
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：理財切忌墨守成規。
【整體運★★★☆☆】
戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。
【愛情運★★★★☆】
有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。
【事業運★☆☆☆☆】
事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤的同時還會破壞職場上的和諧融洽。
【財富運★★★★☆】
賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考量為佳。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-10:00pm 薔薇粉
開運方位：東南方向
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