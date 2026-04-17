每日星座運勢／巨蟹多參加團體活動 創造一份機緣
2026-04-17
牡羊座
短評：幸運降臨，事事順心如意。
【整體運★★★★☆】
已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！
【愛情運★★★★☆】
適合與情人約會或表白的一天，到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。
【事業運★★★★☆】
工作上，寬大為懷可獲得良好的發展；溝通時，若言語太過尖銳，則易影響人際關係。
【財富運★★★★☆】
財運不錯，易有驚喜！
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-9:00am 琉璃銀
開運方位：西北方向
金牛座
短評：諸事不順，低調行事。
【整體運★★☆☆☆】
事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規劃，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。
【愛情運★★★☆☆】
單身者獲得愛情的運勢較弱，但可以多交異性朋友；戀愛中的人對戀人較挑剔。
【事業運★★☆☆☆】
因工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實只是你心裡在作怪罷了，調整好心態，專心工作吧！
【財富運★★☆☆☆】
錢財有點留不住，一出門就花錢，口袋雖然空了，但你好好享受了一番，也值得。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-9:00am 櫻桃紅
開運方位：正北方向
雙子座
短評：有志者事竟成。
【整體運★★★☆☆】
學習者缺乏勤奮的毅力，也沒有什麼刺激你向前的動力，不妨先好好玩樂一番；有不錯的求財機會，卻也會因猶豫不決而有錯失良機的可能；給情人一個小小的驚喜，精緻禮物烘托下的愛情會很甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
感情生活雖然平淡，但各忙各的工作，也少了許多摩擦與紛爭，對兩人的感情有利。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，內心較為平靜，適當安排休閒娛樂，多與人接觸，可提升運勢。
【財富運★★★☆☆】
看到美美的東西，易產生衝動之心，小心買一堆不實用又佔空間的東西回家囉！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00am 珍珠白
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：有好心情，就有好運氣。
【整體運★★★★★】
今天工作起來感到特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也難以掩飾住你心中的喜悅，不免會讓你做出幼稚的舉動好贏得對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，精密分析後即可大膽嘗試。
【愛情運★★★★★】
今日異性緣超旺呢！主動參加團體活動，多對外接觸，就能多創造一份機緣喔！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，在談吐上能夠表現出優異的一面，所以有事需要溝通時，不妨趁此良機好好協調一番！
【財富運★★★★☆】
鈔票收入口袋的時刻。有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，以免惹來瓜分者。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00pm 冷泉藍
開運方位：東北方向
獅子座
短評：沒有度不過的難關。
【整體運★☆☆☆☆】
難度系數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。
【愛情運★★☆☆☆】
結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！
【事業運★☆☆☆☆】
工作進度恐有停頓、停擺的跡象，多是不滿情緒造成，急需擺正心態，積極應對。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不佳，忌與酒色財氣沾上邊，特別要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-1:00pm 檸檬綠
開運方位：正南方向
處女座
短評：注意事情的逆轉性。
【整體運★★☆☆☆】
給他送個小禮物，讓對方明白你還非常在乎他；加大投資額度不見得有明顯的收效，反而還會影響你的投資效率；從事服務性行業的人表現機會特別多，因太過緊張而顯得有些吃力。
【愛情運★★★☆☆】
與另一半會小有不快，應注意避免爭吵，相互體諒對方的心情，才能維繫良好的戀情。
【事業運★★★☆☆】
對於具有挑戰性的工作特別感興趣，也能激發你的思維，容易有不錯的創意與想法喔！
【財富運★★☆☆☆】
易有因誤信奸臣、或因感情引發的財務問題。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00am 鉑金灰
開運方位：正東方向
天秤座
短評：愛情走到盡頭，應學會放手。
【整體運★★★★☆】
苦苦守候的一份愛情，不見得就是最後的結局，放開它你同樣能獲得幸福。投資時頗懂得規避風險，讓你的財運好上加好。工作熱情高亢，極易發現工作中的契機，可望有所突破。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題唷！
【事業運★★★★★】
事業運還不錯，多能得到外界的助力，適合群策群力型或是對外接觸型的工作喔！
【財富運★★★★☆】
財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題。可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：2:00-3:00pm 朝霞紅
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：工作機會多，但也面臨挑戰。
【整體運★★★☆☆】
藝術涵養深厚者，今天容易吸引較多異性的眼光，小心陷入桃花叢而眼花撩亂。工作上有機會接觸極富挑戰性的工作，不必緊張，從戰略上藐視它，從戰術上重視它，便會有好的發展。正財平穩，偏財有所波動，切忌有貪念。
【愛情運★★★☆☆】
有不少桃花圍著你轉，但你有以貌取人的傾向，不容易尋獲真情唷！
【事業運★★★☆☆】
面對問題時缺乏獨斷的決心和魄力，需要透過求證他人來支持自己的決定。應增強自我判斷能力的信心。
【財富運★★☆☆☆】
不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動，損失就會少一點！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00pm 葡萄紫
開運方位：正北方向
射手座
短評：別讓自己太懶散，做好工作規劃。
【整體運★★★☆☆】
享受被人疼愛的感覺，沉浸在愛情的甜蜜裡，將對方看作愛情的唯一。投資中會有小小斬獲，因為受困於禮節人情，會有小筆的錢財支出。工作狀態不佳，容易犯困，需有人從旁提醒才會變得積極一些。
【愛情運★★★☆☆】
感情運平平，已婚者想拉近與另一半的距離，需付出更多的關心。
【事業運★★☆☆☆】
工作壓力較大，容易把壞情緒帶到工作中，應做好自我調節，以防因此影響工作進度。
【財富運★★★☆☆】
別把錢抓得太緊，當用則用。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00am 葡萄紫
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：衝動不是天使，是魔鬼。
【整體運★★★★☆】
今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。
【愛情運★★★★☆】
已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。
【事業運★★★☆☆】
工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。
【財富運★★★★☆】
資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：1:00-2:00pm 玉米黃
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：愛情出現小高峰。
【整體運★★★☆☆】
玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶。咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不佳，發展能力很差，有龍困淺灘的跡象。
【財富運★★★☆☆】
理財運佳。將財務做個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢也才會有節制喔！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-7:00am 艷棗紅
開運方位：東北方向
雙魚座
短評：收起你的過多疑問，保持冷靜。
【整體運★★☆☆☆】
愛情顯得平淡，送一個小禮物能使感情迅速升溫；證券投資者，到證券交易所看看盤，不僅能結識到志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議；之前對創業有滿腔熱情者，激情得到降溫，能更理性的分析市場環境。
【愛情運★★★☆☆】
渴望戀愛、渴望被關心。戀愛中人、已婚者若能主動付出，可獲得對方更多的關愛。
【事業運★★★☆☆】
對自己的要求較高，也會在無意中要求他人，領導氣勢太強，易令人反感。
【財富運★★★☆☆】
時得時散、忽成忽敗的財運。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00pm 燻鮭紅
開運方位：西北方向
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