每日星座運勢／射手今日桃花繞左右 好好把握機會
2026-04-08
牡羊座
短評：邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。
【整體運★★★☆☆】
單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。
【愛情運★★★☆☆】
有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。
【事業運★★★☆☆】
人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。
【財富運★★☆☆☆】
金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-7:00am 祖母綠
開運方位：東北方向
金牛座
短評：可別把愛情當遊戲。
【整體運★★☆☆☆】
愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。
【愛情運★★★☆☆】
多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！
【事業運★★☆☆☆】
運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。
【財富運★★☆☆☆】
避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00am 墨玉綠
開運方位：西北方向
雙子座
短評：人際關係和諧，外在助力強。
【整體運★★★★☆】
今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。
【愛情運★★★☆☆】
活躍的一天。穿得美麗、帥氣的再出門，今天的你會特別容易引人注目。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，適合一個人獨處，冷靜地做些分析、推理的工作。
【財富運★★★★☆】
金錢難題在今日可望獲得解決，遇到困難時，不難找到金援者。貴人多來自長輩與老朋友。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-9:00am 冷泉藍
開運方位：正西方向
巨蟹座
短評：說出去的話很難收回。
【整體運★★★☆☆】
和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。
【愛情運★★☆☆☆】
今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。
【事業運★★★★☆】
好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。
【財富運★★☆☆☆】
賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：7:00-8:00pm 淺海藍
開運方位：東南方向
獅子座
短評：生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。
【整體運★★★★☆】
今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。
【愛情運★★★☆☆】
感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！
【事業運★★★★★】
事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！
【財富運★★★☆☆】
想賺錢就別投機，努力工作比較實在。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00pm 臘梅白
開運方位：東北方向
處女座
短評：有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。
【整體運★★☆☆☆】
今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。
【事業運★☆☆☆☆】
今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！
【財富運★★★☆☆】
合夥營生者，易有拆夥的危機。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-11:00pm 燻鮭紅
開運方位：正北方向
天秤座
短評：事業上有困難最好求助他人。
【整體運★☆☆☆☆】
一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。
【愛情運★☆☆☆☆】
今日易被伴侶潑冷水，還在醞釀中的計劃別急著說出來。單身者桃花不強，示愛需謹慎。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。
【財富運★☆☆☆☆】
金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，金錢上保守為宜，切忌大筆投資。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00am 萊姆黃
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：為人做事低調一些，對你有好處。
【整體運★★☆☆☆】
工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。
【事業運★★☆☆☆】
憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。
【財富運★★☆☆☆】
看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：1:00-2:00pm 水鑽藍
開運方位：正東方向
射手座
短評：收穫豐厚。
【整體運★★★★★】
正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。
【愛情運★★★★☆】
今日桃花圍繞左右，選擇機會頗多，談情說愛的機率高，要好好把握。
【事業運★★★★★】
情緒高昂，活力四射的一天，適合展現才華，易有出人意料的出色表現。
【財富運★★★★★】
財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外，還有機會得到禮物或金錢援助。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：3:00-4:00pm 白鋼銀
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：工作熱情有增無減。
【整體運★★★★☆】
幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。
【愛情運★★★☆☆】
有利與伴侶坦誠交流。讓自己的心安定下來，才更有利於愛情的安穩發展。
【事業運★★★★★】
事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天。趁著今日多做一點，把棘手的工作儘快處理完吧！
【財富運★★★☆☆】
保守理財的一天，適合儲蓄、藏私房錢。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00pm 珊瑚橙
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：慾望過盛，需稍加抑制。
【整體運★★★☆☆】
看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。
【愛情運★★★☆☆】
與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。
【事業運★★☆☆☆】
工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。
【財富運★★★☆☆】
機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00pm 瑪瑙黑
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：多站在對方立場上考慮。
【整體運★★★☆☆】
男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。
【愛情運★★☆☆☆】
易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。
【事業運★★★★☆】
鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。
【財富運★★★★☆】
很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-5:00pm 檸檬綠
開運方位：正南方向
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