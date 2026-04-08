每日星座運勢／射手今日桃花繞左右 好好把握機會

2026-04-08

牡羊座

短評：邀朋友喝喝茶是不錯的選擇。

【整體運★★★☆☆】

單身者的桃花有些亂，今天還是不要碰的好，找幾個同性朋友聊聊反而自在；頭腦容易發暈，不宜出入股票市場，判斷有失精準；工作中與同事相處很融洽，平時不太打交道的同事也會有機會增進情誼。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人容易感受到伴侶的冷淡，你不妨多關心對方，讓他把心裡話說出來。

【事業運★★★☆☆】

人際相處上易生是非，逢事盡量別強出頭，謙遜退讓為妙，這樣麻煩事、吃力不討好的事就不會上身。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲，判斷錯誤等等！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-7:00am 祖母綠

開運方位：東北方向

金牛座

短評：可別把愛情當遊戲。

【整體運★★☆☆☆】

愛情需要兩個人的精心呵護，他對你很好且不求回報，不過也不要因此而不顧他的感受哦！偏財來得太快，讓你還沒來得及抓住它便失蹤了；感覺工作相當辛苦，卻又不願尋求幫助，死要面子活受罪。

【愛情運★★★☆☆】

多傾聽另一半的想法，並適時給予中肯的意見，對方很需要你的建議和提醒喔！

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，好心幫助別人，卻容易遭到對方的反感與誤會，讓你感覺很受傷。

【財富運★★☆☆☆】

避免玩變化太快的金錢遊戲，一旦投機心起，貪念過重，就會陷入金錢圈套。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：西北方向

雙子座

短評：人際關係和諧，外在助力強。

【整體運★★★★☆】

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天。穿得美麗、帥氣的再出門，今天的你會特別容易引人注目。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合一個人獨處，冷靜地做些分析、推理的工作。

【財富運★★★★☆】

金錢難題在今日可望獲得解決，遇到困難時，不難找到金援者。貴人多來自長輩與老朋友。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 冷泉藍

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：說出去的話很難收回。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

【愛情運★★☆☆☆】

今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

【事業運★★★★☆】

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

獅子座

短評：生活需要調劑，一味地埋首工作，恐會造成很大的壓力。

【整體運★★★★☆】

今天可以邀請朋友去大吃一頓，美味的食物會讓你的心情舒暢。工作上與同事之間的配合很有默契，進展得有聲有色，可望獲得上司的嘉獎。桃花運不錯，有機會與心儀的對象進一步發展，不要錯過機會。

【愛情運★★★☆☆】

感性的一天。感情很豐富，很想跟情人同進同出，主動約對方去享用晚餐吧！

【事業運★★★★★】

事業運頗優，特別有利於業務開發工作；上班族也會有好事降臨，想與主管溝通的話就趁今天吧！

【財富運★★★☆☆】

想賺錢就別投機，努力工作比較實在。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00pm 臘梅白

開運方位：東北方向

處女座

短評：有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

【整體運★★☆☆☆】

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

【財富運★★★☆☆】

合夥營生者，易有拆夥的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-11:00pm 燻鮭紅

開運方位：正北方向

天秤座

短評：事業上有困難最好求助他人。

【整體運★☆☆☆☆】

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情薄，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

【愛情運★☆☆☆☆】

今日易被伴侶潑冷水，還在醞釀中的計劃別急著說出來。單身者桃花不強，示愛需謹慎。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，金錢上保守為宜，切忌大筆投資。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 萊姆黃

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：為人做事低調一些，對你有好處。

【整體運★★☆☆☆】

工作上的新政策，不妨多思考一下，急著發表意見，會讓自己成為「槍打出頭鳥」的真實寫照。工作量不少，但你能樂在其中。與另一半參加浪漫的音樂會，能為感情加上許多的甜蜜。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者易因一言不合而鬧分手，應管理好情緒，多忍讓；單身者戀愛指數較低，適合獨處。

【事業運★★☆☆☆】

憂愁糾結的情緒會牽動負磁場，常常一個不爽就意氣用事。

【財富運★★☆☆☆】

看似有賺錢機會，但破財、耗財卻也尾隨而至。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

射手座

短評：收穫豐厚。

【整體運★★★★★】

正在熱戀的朋友，今天有機會結束長跑，求婚成功的機率很高；如果工作能與娛樂、異性有關，財源更能滾滾而來；運氣並不是天天有，做好定存也是今天的重點工作。

【愛情運★★★★☆】

今日桃花圍繞左右，選擇機會頗多，談情說愛的機率高，要好好把握。

【事業運★★★★★】

情緒高昂，活力四射的一天，適合展現才華，易有出人意料的出色表現。

【財富運★★★★★】

財運還不錯唷！有得財的機會，賺錢輕鬆外，還有機會得到禮物或金錢援助。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：工作熱情有增無減。

【整體運★★★★☆】

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作上激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也會隨雪片般飛來。

【愛情運★★★☆☆】

有利與伴侶坦誠交流。讓自己的心安定下來，才更有利於愛情的安穩發展。

【事業運★★★★★】

事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天。趁著今日多做一點，把棘手的工作儘快處理完吧！

【財富運★★★☆☆】

保守理財的一天，適合儲蓄、藏私房錢。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 珊瑚橙

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：慾望過盛，需稍加抑制。

【整體運★★★☆☆】

看到自己愛的人和別的異性在一起，心裡有些不爽快，那就假裝不在意，反而容易讓對方向你主動坦白。購物易遇到口才極佳的推銷員，讓你難以抵擋誘惑。不喜歡主動跟同事溝通者，有被公司員工差別對待的危機。

【愛情運★★★☆☆】

與異性交流的慾望強烈，話顯得特別多，若不注意克制言行，有惹對方厭惡的可能。

【事業運★★☆☆☆】

工作態度不佳，有不懂裝懂的傾向，小心搬起石頭砸了自己的腳。

【財富運★★★☆☆】

機運不錯，但機運之財並非要你去投機，而是去尋覓投資管道。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：多站在對方立場上考慮。

【整體運★★★☆☆】

男女朋友間的聚會可能會因為時間上無法配合，而不得不延期或者取消，耐著性子好好給對方解釋，謹防因此橫生枝節；上午你思維活躍，適宜外出商務洽談；財運頗旺，朋友的指引會成為今天進帳的主要來源。

【愛情運★★☆☆☆】

易產生失落感，渴望被疼愛，可是多會事與願違。需要適時表達需求，別被動等待。

【事業運★★★★☆】

鴻運當頭，有機會受到長者賞識，彰顯實力，長輩、上司都是你的貴人。

【財富運★★★★☆】

很有先知先覺，對於錢財的把握很精準。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 檸檬綠

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

他是你的靈魂伴侶？兩人會有未來？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】