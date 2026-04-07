每日星座運勢／獅子有時做事需圓滑 不宜堅持己見

2026-04-07

牡羊座

短評：你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

【整體運★★★☆☆】

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

【愛情運★★★★☆】

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

【事業運★★★★☆】

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

【財富運★☆☆☆☆】

賺錢不易，辛苦付出但收穫甚少。有破財跡象，身上不宜帶太多現金。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

【愛情運★★★★☆】

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

【事業運★★★☆☆】

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

雙子座

短評：運勢低落，需快速適應變動。

【整體運★★☆☆☆】

戀愛中的人花起錢來毫無顧忌，小心出現經濟危機，不僅自己苦惱，還會惹情人生氣，為錢爭論不休的機率高。單身者有機會遠距離戀愛，上網交友會有不錯的姻緣際遇。工作充滿變數，處變不驚者可輕鬆應對。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者多與另一半溝通，照顧對方的情緒；單身者獲得愛情的運勢較強。

【事業運★★☆☆☆】

因為想得太多，總想找到萬全之策，很容易錯過好的表現機會，應加強決斷力。

【財富運★★☆☆☆】

一時好運會激起你的貪念，愈賭愈大，別忘了十賭九輸的定律。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：8:00-10:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：積極向上，勇敢奮鬥。

【整體運★★☆☆☆】

戀人之間突然不理不睬，讓你倍受煎熬，沉住氣後冷靜思索，才能讓戀情日趨明朗；跟風投資讓你虧損不少，停止跟風才能轉虧為贏；三天打魚兩天曬網，學習花費了不少時間，但效果不佳，還需加強學習的持續力。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，有點像小孩子般的無助，想要被呵護。向對方傾訴吧，會得到安慰喔！

【事業運★★★☆☆】

感覺勞累，對工作有厭倦感，別帶著情緒工作，覺得累就到戶外走走，重新找回精力。

【財富運★☆☆☆☆】

在投資上宜保守，不利高風險的投資遊戲，以免賺少賠多。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 蕃茄紅

開運方位：正西方向

獅子座

短評：有時候做事需圓滑一點。

【整體運★★★★★】

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事，還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相看；財運上揚，不要把目光停留在當下，深思遠慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲勞。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業運勢還不錯唷！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度，多能有正面的收穫。

【財富運★★★★☆】

賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 珊瑚橙

開運方位：正北方向

處女座

短評：運勢欠佳的一天。

【整體運★☆☆☆☆】

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

【愛情運★★☆☆☆】

有伴侶者易得到另一半的支持，不管外在壓力多大，回到家中就如同回到溫暖的港灣。

【事業運★★☆☆☆】

工作無力，易產生沮喪情緒，有拖泥帶水的傾向，應分清輕重緩急，依次進行。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢損失往往來自於親友或是賭性太盛。理財保守、謹慎者損失較小。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：西南方向

天秤座

短評：直覺敏銳，能發現不少投資機會。

【整體運★★★★☆】

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心；同時，你也多了一份責任，不妨陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情才會更牢固！

【愛情運★★★☆☆】

在跟對方交流互動的過程中，別隱藏你的情感，大膽表白，可拉近彼此距離。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心思容易神遊，不易專心一意呢；要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議！

【財富運★★★★☆】

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 白鋼銀

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：別因逞一時之快而傷到他人。

【整體運★★★☆☆】

今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。

【事業運★★★☆☆】

工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。

【財富運★★☆☆☆】

易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-1:00pm 朝霞紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：愛情甜蜜，容易獲得他人的理解。

【整體運★★★★☆】

今天需要處理的事情很多，工作繁重，讓你內心苦悶，不過回到家中有另一半的關愛，又能讓你感受到溫暖，重新取得平衡。財運不錯，業務工作者藉由積極拓展能有機會獲得額外收入。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到異性朋友的禮物，可望與相互了解的異性朋友發展一段戀情。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，有好有壞，好事指向同事間有良性的互動，壞事則是指自己提不起勁！

【財富運★★★☆☆】

向朋友請教、請教吧，他們會是你的財路照明燈！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 羽絨白

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：運勢不太均衡，幸好「失之東隅，收之桑榆」。

【整體運★★★☆☆】

愛情上，容易因為自己對異性的態度而引起另一半的誤會，感情會有波動。有時間就去做運動量適中的健身運動，活動活動筋骨，會讓你充滿活力。求職者有許多求職機會，主動積極者會有好運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防口角衝突，讓步是維持和諧的好方法。

【事業運★★★★☆】

沉著冷靜的工作態度，會讓你今天在工作上易有突出表現。

【財富運★★★☆☆】

可以花些錢買自己喜歡的物品，會很開心喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-4:00pm 湖水綠

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：生意人的財運較好，多留意市場行情。

【整體運★★★★☆】

戀愛中的人與另一半相處，多聊聊對未來的打算，兩個人的心會貼得更近，濃情蜜意在不知不覺中彌漫開來。從商的人把握好客源，賺錢的機會自然不會少。有時間多學習市場行銷方面的知識，對擴大發展有助益。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友從中撮合。

【事業運★★★☆☆】

有頗多表現的機會，工作較順心，想法與提案有機會獲得上司的肯定，有利大膽表達。

【財富運★★★★☆】

今天你能快速結合資源，集中可用的力量，成功達到目的。不過，不要牽動太大，想動的同時，也要保證後勤的穩定！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-3:00pm 櫻桃紅

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：生活有起有伏，需靠自己維持平衡。

【整體運★★☆☆☆】

對前一段感情仍有些難以忘卻，走不出前塵的陰影，容易給人逃避的錯覺。求財有利與人合作，單獨投入不易獲得進帳。喜歡因工作忙碌而帶來的快感，以讓自己遠離空虛。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半對你特別的依賴，多分一些時間給對方，你的付出也會得到同等的回報喔！

【事業運★★☆☆☆】

情緒較低落，無法靜下心來投入工作，今天的工作很重要，應學會調整和放鬆心情。

【財富運★★★☆☆】

財運不穩定，得財勞心又勞力。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 香吉士黃

開運方位：正東方向

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