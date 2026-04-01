每日星座運勢／雙魚適合推行新計劃 擴展新的業務

2026-04-01

牡羊座

短評：展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

【整體運★★★★☆】

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

今日適合精神交流，多一點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業上能攻能守，靈活運作。只要懂得尊敬職場前輩，會獲得更多職場資源。

【財富運★★★★☆】

財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 櫻桃紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：總體運勢不賴，但也要提防破財。

【整體運★★★★☆】

單身者容易與知己的異性朋友來電，感覺合適的話，為何不繼續深交呢？事前工作做得好，客戶也會願意接受你較高的產品報價；有破財的危險，要留意好自己的貴重物品；開車族需注意行車安全，否則易發生交通事故。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀對象約會，到環境優雅的咖啡廳、餐廳約會，會有意想不到的效果。

【事業運★★★★☆】

貴人助力強，同事和朋友都是你的貴人，在工作中容易得到支持與幫助，要好好把握。

【財富運★★☆☆☆】

財運不顯，少玩金錢遊戲，宜主動學習理財之道，充實知識見聞。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 玉髓紅

開運方位：西北方向

雙子座

短評：留點時間經營感情。

【整體運★★☆☆☆】

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

【愛情運★☆☆☆☆】

希望被伴侶肯定、鼓勵，可是往往等來的是對方的挑剔，應適時表達需求。

【事業運★★★★☆】

英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。

【財富運★★☆☆☆】

危險之運，經商者有暴發暴跌的跡象。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00am 墨玉綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：要懂得珍惜眼前人。

【整體運★☆☆☆☆】

風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼有耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花多，容易得到異性關心。注意把握自己的感情，該拒絕時別拖拉，以免惹來感情苦惱。

【事業運★☆☆☆☆】

工作忙碌，但勞而無功機率高。還是乖乖聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 辣椒紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：運勢雖然低迷，但你的心態很樂觀。

【整體運★★☆☆☆】

愛情運平淡，單身者無心談感情，享受獨處的時光也能心情愉悅。財運較普通，手中的投資計劃可繼續持有，對於新的投資計劃應持觀望態度，不要盲目跟進。工作上困難較多，但信心很足，對自己能力相當有自信。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者、戀愛中的人容易吃悶醋，別胡亂猜疑，有什麼話坦白說出來比較好。

【事業運★★☆☆☆】

和同事發生意見衝突，最好採用以退為進的方式。

【財富運★★★☆☆】

思維易受外界影響而改變，所以謹防受騙上當。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 苔蘚綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：相當普通的一天，諸事平和。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作方面容易遇到他人向你求助，善解人意是你提升人氣的關鍵，別吝嗇施以援手。愛情方面比較平靜，彼此享受著平淡的浪漫。領悟力頗強，晚上可抽出時間安靜的讀書做學問，收獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會因親友介紹而結識不錯的對象；戀愛中人要注意因錢財而產生糾紛。

【事業運★★★☆☆】

有機會扮演智多星的角色，你的主意會給同事很大的啟發，對他的工作幫助很大，而你以後也很有可能得到他的幫助哦！

【財富運★★★☆☆】

貪念越重，損失越是慘重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

天秤座

短評：謙虛是重要的職業美德。

【整體運★★★☆☆】

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！

【愛情運★★☆☆☆】

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！

【事業運★★★★☆】

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

【財富運★★★☆☆】

錢包要收好，簽單時也得細心一些。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00am 淺海藍

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

【整體運★★★☆☆】

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者心情不太好，易怒，對另一半的勸說很反感，調整好心態運勢可提升。

【事業運★★★★☆】

與人交流有充分的默契，適合拜訪客戶、談判薪金等，易獲得令你滿意的結果。

【財富運★★☆☆☆】

易因衝動、看合夥人不順眼而拆夥，導致損失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 檸檬綠

開運方位：東南方向

射手座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭！

【整體運★★★★☆】

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

【愛情運★★★★★】

變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

【財富運★★★★☆】

你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 碧空藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：多吃些水果，補充能量。

【整體運★★☆☆☆】

感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。

【愛情運★★★☆☆】

另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

【財富運★★★☆☆】

工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 深茄紫

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：如何處理好人際關係，將是今天的重點。

【整體運★★★☆☆】

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同增加進行的難度。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

【愛情運★★★☆☆】

多動腦可提升戀愛運，親手製作一些手工藝品送給伴侶，雙方都會有新鮮的體驗喔！

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，行動力強，有機會在同事面前一展身手，對你的事業進展大有幫助哦！

【財富運★★☆☆☆】

把重心放在其他事情上面吧！不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息，最好經過求證再吸收。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

【整體運★★★★★】

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

【事業運★★★★★】

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 青金石藍

開運方位：正東方向

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