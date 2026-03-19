春分木氣旺盛！三生肖快接住好運 、四大生肖顧好身體

豬、兔、羊這三個生肖構成「亥、卯、未」三合木局，而春分正是木氣衝上高峰的時刻，等於你的本命能量，直接被天地之氣放大。

春分，是太陽直射赤道的時刻，代表著陰陽均分、晝夜平衡。在 2026 年，這個節氣更顯得不同尋常——它不僅是萬物復甦的起點，更因碰上農曆二月初二「龍抬頭」，讓天地的行動力達到巔峰。

在五行規律中，春分是「木氣」最旺盛的轉折點。木代表生長、擴張與希望。心光維度的小萱老師提醒大家，這是一個「種下種子」的最好時機。然而，並非所有生肖都能直接衝刺，有些人需要接住好運，有些人則需要先「療育」好內在的穩定度。

這份 12 生肖春分轉運指南，將協助你順應天地之氣，在平衡中掌握先機。

超級旺運三生肖：豬、兔、羊

這三個生肖構成「亥、卯、未」三合木局，而春分正是木氣衝上高峰的時刻，等於你的本命能量，直接被天地之氣放大。簡單說就是—— 宇宙在幫你開加速器。這段時間，你會感覺到貴人靠近、想法被看見，計畫也更容易順勢啟動。

不要低調等待！而是你的行動力與念力和計畫發芽的時候。所以請主動做以下３件事，加速接住好運勢：

1. 穿綠色系衣物，讓自己與木氣共振

2. 找一棵樹或是面對綠色盆栽，放鬆身心，深呼吸3~5分鐘。

3. 春分當天主動提出想法、開新計畫、說出內心真話

需注意健康的四生肖：馬、鼠、牛、龍（穩定能量為重）

受到木氣過旺的壓力，這四個生肖容易感到外在變動多，內在容易有壓力感。小萱老師建議在春分時期要特別顧好三件事：

1. 養胃

少碰冰冷、生食、甜食，多吃溫養脾胃的食物，例如山藥、地瓜或其他養胃的食物，能幫助穩住能量。

2. 停頓

容易想太多、焦慮、腦袋停不下來。每天給自己15分鐘完全放空，不滑手機、不思考，就只是「停」。

3. 慢行

這段時間的筋骨、關節比較敏感和脆弱， 戶外活動、運動時，記得放慢一點，避免硬撐或逞強。

簡單穩定能量的小方法：春分前後三天可以在皮夾放一個紅包袋，裡面可裝你的幸運符、100元的紅色鈔票，或是七粒米也可以，象徵穩住土氣、讓自己不被外在波動帶走。

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