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春分木氣旺盛！三生肖快接住好運 、四大生肖顧好身體

心光維度／ 文／Melissa 小萱老師
圖為2026 年陽明山花季。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照
圖為2026 年陽明山花季。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照

豬、兔、羊這三個生肖構成「亥、卯、未」三合木局，而春分正是木氣衝上高峰的時刻，等於你的本命能量，直接被天地之氣放大。

春分，是太陽直射赤道的時刻，代表著陰陽均分、晝夜平衡。在 2026 年，這個節氣更顯得不同尋常——它不僅是萬物復甦的起點，更因碰上農曆二月初二「龍抬頭」，讓天地的行動力達到巔峰。

在五行規律中，春分是「木氣」最旺盛的轉折點。木代表生長、擴張與希望。心光維度的小萱老師提醒大家，這是一個「種下種子」的最好時機。然而，並非所有生肖都能直接衝刺，有些人需要接住好運，有些人則需要先「療育」好內在的穩定度。

這份 12 生肖春分轉運指南，將協助你順應天地之氣，在平衡中掌握先機。

超級旺運三生肖：豬、兔、羊

這三個生肖構成「亥、卯、未」三合木局，而春分正是木氣衝上高峰的時刻，等於你的本命能量，直接被天地之氣放大。簡單說就是—— 宇宙在幫你開加速器。這段時間，你會感覺到貴人靠近、想法被看見，計畫也更容易順勢啟動。

不要低調等待！而是你的行動力與念力和計畫發芽的時候。所以請主動做以下３件事，加速接住好運勢：

1. 穿綠色系衣物，讓自己與木氣共振

2. 找一棵樹或是面對綠色盆栽，放鬆身心，深呼吸3~5分鐘。

3. 春分當天主動提出想法、開新計畫、說出內心真話

需注意健康的四生肖：馬、鼠、牛、龍（穩定能量為重）

受到木氣過旺的壓力，這四個生肖容易感到外在變動多，內在容易有壓力感。小萱老師建議在春分時期要特別顧好三件事：

1. 養胃

少碰冰冷、生食、甜食，多吃溫養脾胃的食物，例如山藥、地瓜或其他養胃的食物，能幫助穩住能量。

2. 停頓

容易想太多、焦慮、腦袋停不下來。每天給自己15分鐘完全放空，不滑手機、不思考，就只是「停」。

3. 慢行

這段時間的筋骨、關節比較敏感和脆弱， 戶外活動、運動時，記得放慢一點，避免硬撐或逞強。

簡單穩定能量的小方法：春分前後三天可以在皮夾放一個紅包袋，裡面可裝你的幸運符、100元的紅色鈔票，或是七粒米也可以，象徵穩住土氣、讓自己不被外在波動帶走。

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 春分

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3 月 20 日晚上 22:45，我們正式迎來 2026 年的春分。這不僅是晝夜均分的平衡點，更恰逢農曆二月初二「龍抬頭」——當天地的陽氣被喚醒，與春分的「木氣」交織，這是一場宇宙為我們準備的能量大重置。

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隨著土星與海王星在牡羊座合相，我們正站在一個舊結構瓦解、新秩序萌芽的臨界點。這股能量在春分前後（3 月 20 日）達到巔峰。這段時間，宇宙正透過天地的陰陽平衡，提醒我們：與其盲目衝刺，不如先回歸內在，重新對焦。

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「龍抬頭」象徵冬眠結束、萬物復甦，與陽氣上升、行動展開、事業啟動有關，也與土地能量、財富祈願、頭彩與開運息息相關。今年正好與春分重疊，代表新開始與行動力的雙倍加成。對想衝刺事業、啟動新計劃的人來說，在這天許下的心願，更容易獲得天地能量的回應。

別再想太多！「5星座」最懂享受當下 今天快樂最重要

在這個快節奏的時代，我們常被過去的遺憾糾纏，或被未來的焦慮恐嚇。但你身邊總有那麼一群人，他們彷彿自帶「屏蔽雜音」的超能力，不糾結昨天、不透支明天，全身心地投入在眼前的這一秒鐘裡。這種「活在當下」的態度，讓他們在混亂中依然能保有滿滿的能量與純粹的快樂。這不是一種逃避，而是一種對生命的極致敬畏與智慧。想知道是哪些靈魂掌握了快樂的密碼，讓他們活得比任何人都精彩、都自在嗎？讓我們一起揭開這份令人嚮往的人生榜單！

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