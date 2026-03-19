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春分＋龍抬頭...能量重啟！12 生肖轉運指南：兔豬有貴人、虎蛇別太急

心光維度／ 文／Melissa 小萱老師
工作運順利示意圖。圖／AI生成
工作運順利示意圖。圖／AI生成

3 月 20 日晚上 22:45，我們正式迎來 2026 年的春分。這不僅是晝夜均分的平衡點，更恰逢農曆二月初二「龍抬頭」——當天地的陽氣被喚醒，與春分的「木氣」交織，這是一場宇宙為我們準備的能量大重置。

在心光維度，我們始終相信：「能量需要落地，願望才能發芽。」

如果你最近感覺內在有些翻騰，或者在舊秩序的瓦解中感到迷惘，請不要擔心。這股能量正在迫使我們去對焦真正的方向。小萱老師特別為大家整理了 12 生肖的春分轉運指南，教你如何順應這波強大的木氣，在平衡中掌握先機。

鼠｜別分心，專注一條主線

春分對你來說，是重新整隊的時間。適合學習新技能，特別是與溝通、寫作相關。少被雜訊拉走，專注在一個最重要的目標，運勢就會慢慢聚焦。

牛｜照顧脾胃，也照顧情緒

木旺時容易對土形成壓力。你需要注意消化、睡眠、焦慮與壓力累積。轉運關鍵不是硬撐，而是讓身心鬆下來。

虎｜行動有利，但別太急

你的衝勁在春分後容易被點燃。事業迎來新機會。適合開局、談合作、提企劃，但要避免衝得太快、忽略細節。帶著策略行動，才是真正猛。

兔｜今年春分，運氣容易被抬升

木氣對你特別有利，貴人運、人氣、創意與新計畫推進都比較順。轉運關鍵是：別只是想，快點開始。

龍｜適合許願，但要避免耗損

這天逢龍抬頭，對你有象徵性的喚醒力量。但你也要注意過勞、筋骨、情緒急躁。真正的開運不是燃燒自己，而是把能量用在對的地方。

蛇｜沉住氣，你的機會在後段

春分對你來說更像暖身，不必急著立刻表現。財運有意外驚喜，但謹慎投資，見好就收。轉運關鍵是觀察局勢、悄悄布局，等時機一到自然出手。

馬｜火氣被放大，方向比速度更重要

春分會讓你的行動力再升一階。這很好，但也很容易躁。你今年最需要的不是更多刺激，而是明確的目標與節奏感。感情運升溫，單身者多參加戶外活動。

羊｜你是這波木氣中的受惠者之一

春分對你有助力，尤其在合作、人緣、創作與新開始上。但健康上仍要顧脾胃、壓力與疲勞。轉運關鍵是：邊發光，邊保養能量。

猴｜思緒會很活，但要防心浮

你在春分後容易冒出很多想法。這是好事，但別每個都想做。選一個能真正落地的方向，會比到處撒網更有效。人際圈換血，舊朋友淡出，新貴人出現。

雞｜整理生活秩序，運會比較穩

你需要的不是更多機會，而是更整齊的節奏。整理空間、財務、作息、人際優先順序，都是春分的開運點。專注當下，別想太遠，把眼前的事做好就是轉運。

狗｜注意身體與壓力出口

土性較重的你，春分時容易有內在拉扯感。腸胃、肌肉、關節、睡眠品質都要顧。有些運不是求來的，是休息回來的。

豬｜春分對你是貴人與心想事成的助推器

你屬於木氣受益族群之一。創意、靈感、關係、計畫啟動都容易更順。轉運關鍵是：不要躲，勇敢接住新的邀請。

2026 年的春分，看似低調，實則蘊藏強大的能量儲備。無論是「龍抬頭」的行動力，還是「日月分」的平衡力，都在提醒我們：真正的力量，往往誕生於平靜的調整之中。

在這個晝夜均分的時刻，不妨問問自己：過去半年，哪些執著需要放下？未來半年，哪些理想值得堅持？答案不必告訴別人，只需在心中種下——然後，讓時間與天地之力，陪你一起長成參天大樹。

心光維度祝你春分快樂。願我們都能在平衡中，找到屬於自己的穩定節奏，達成最深層的身心療育。

◎原文看這裡，本文內容已獲 心光維度 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

龍抬頭 春分 生肖 貴人

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