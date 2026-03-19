周五春分強碰「龍抬頭」！這天做對3件事…馬年能量全面啟動

在身心靈的領域中，我們常說「能量需要落地」。而 2026 年的春分，正是這句話最具體的實踐時刻。

2026年的春分，這不是一個「白天黑夜一樣長」的普通節氣，而是一個非常值得停下來、對焦自己、重新校準人生方向的能量轉折點，是一把開啟年度能量的黃金鑰匙。3月20日晚上22時45分，太陽進入牡羊座0度，這不僅是天文學上的「日夜分」，更是天地陽氣從孕育轉向勃發的臨界點。若說冬至像宇宙深層的收束，那麼春分，更像是一道將生命從沉睡中輕輕推醒的光。而今年最特別的是，這個時刻恰逢農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公「做頭牙」的日子。

為什麼 2026 的春分讓你感到焦慮？

如果你最近感覺到內心有一種「想動卻動不了」的翻騰感，或是在混亂的世局中找不到方向。 Melissa 小萱老師觀察到，春分點是占星學上太陽進入牡羊座的起點，交節氣的瞬間，能量場既純淨又充滿爆發力。這是一年中少數天地能量達到陰陽平衡的時刻，適合進行深層的內在調整。

「這是一個舊結構正在瓦解，新秩序尚未完全成形的空窗期。焦慮，是因為你正在經歷靈魂的『重開機』。」—— Melissa 小萱老師

所以你可能會感覺到：

• 外在看似安靜，內在卻很翻騰

• 很想開始，卻又知道不能隨便開始

• 有種命運在催你升級，但你內心清楚這次不能只靠熱情

有以上的感覺都很正常。因為2026春分的主題，不是表面上的熱鬧，而是真正意義上的重整與定向。

龍抬頭的行動力加持 開運更加倍

「龍抬頭」象徵冬眠結束、萬物復甦，與陽氣上升、行動展開、事業啟動有關，也與土地能量、財富祈願、頭彩與開運息息相關。今年正好與春分重疊，代表新開始與行動力的雙倍加成。對想衝刺事業、啟動新計劃的人來說，在這天許下的心願，更容易獲得天地能量的回應。

當春分的平衡之力，遇上龍抬頭的抬升之氣，這一天就不只是適合靜心，還特別適合：

• 啟動新計畫

• 重新許願

• 向天地與土地能量對焦

• 為接下來一整年的事業、財運、身心狀態定調

土星、海王星和相，最適合許下長遠願望

土星與代表夢想的海王星在牡羊座合相，為2026年埋下「冷靜中蘊含烈火」的伏筆。這不是盲目衝動的時刻，今年更適合許的是長線願景，而是在行動前先「重置自我結構」的關鍵期——適合重新思考：

1.我要結束什麼 2. 我要迎來什麼 3. 我要如何成為那個新版本的自己

能量重啟的黃金鑰匙：三個儀式，接引天地平衡之力

如何在春分這天將宇宙能量轉化為實際的推動力？春分講究「陰陽平衡」，加上今年能量場極其強大但不穩定，療癒的重點在於「接收好能量」而非抗衡。心光維度Melissa 小萱老師為大家整理了三個簡單且能即刻落地的儀式，可以在3月20日當天或前後三天進行：

1. 木氣生發法：綠意植栽儀式

春分是木氣（代表生長、仁愛、生發之力）達到頂峰的時刻。當天買一盆新的綠色植物回家，或整理陽台花圃，象徵為未來一年種下生機。若想增強財運或貴人運，可準備單數的香水百合或寓意正面的花束，用透明花瓶裝著，放在家中的東方（2026年的旺氣方位）。

療癒要點： 澆水時，在心中默念想啟動的願望——特別是關於創意發想或是新計劃的期許。讓植物的成長與你的能量共振。

2. 事業豐盛啟動法：土地公祈願儀式

3/20當天也是「龍抬頭」土地公做頭牙的日子，非常適合向土地公祈求事業與業績。準備簡單的供品（如麻糬、花生糖、水果等等），前往住家附近的土地公廟。

祈願時具體說出：想達成的目標（例如：「今年業績成長三成」、「新專案順利啟動」...），心願達成後將如何回饋（如多做善事、定期參拜）。只要誠心正念，往往能獲得最直接的助力。

3. 陰陽平衡法：靜心沉澱儀式

交節氣的22:45前後，能量最不穩定但也強大，適合歸零與重啟。這段時間（前後15分鐘即可）適合靜心冥想，讓混亂的能量場歸位。找個安靜的地方打坐、誦經，或單純在床上躺平休息。沒有冥想習慣的人，只需專注呼吸，感受身體與地球的連結——想像自己是大地的一部分，吸進春分的平衡之光，呼出積累的濁氣。這個簡單的動作，能讓你接引這份「晝夜均分」的宇宙平衡力，為未來一年儲備深層能量。

靜心冥想可以這樣做：

• 關燈或點一盞柔和燈光

• 雙手放在心口或下腹（看你想穩定哪部位的能量）

• 緩慢吸氣4拍、停2拍、吐氣6拍

• 心中默念：

我讓自己回到平衡。

我允許不再適合我的舊能量離開。

我準備好迎接新的能量與節奏。

最快顯化的轉運秘訣大公開

Melissa 小萱老師特別提到，春分也很適合做一件看似普通但其實超有用的事：整理空間。（其實每天都可以做，維持好運磁場的空間。）因為清掉舊頻率，新的運才進得來。

整理房間、斷捨離示意圖。圖／AI生成 姜健平

特別推薦清理：

• 床頭

• 書桌

• 包包

• 廚房

• 已經壞掉卻捨不得丟的東西

• 讓你一看到就有壓力的人事物痕跡

有些人的運，不是沒來，是被雜亂卡住。宇宙要發貨，你家門口卻堆滿前任、焦慮與過期執念，這就很難簽收好運。

2026 的春分不只是一個節氣，它是一把開啟新紀元的鑰匙。在心光維度，我們不談虛幻的魔法，我們談的是如何透過覺察，讓能量在生活中轉化。

願你在這場能量重啟中，找回屬於自己的穩定與方向。

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