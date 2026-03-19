3月20日「做頭牙」準備好這數字銅板拜土地公 補滿財庫一整年

明天是國曆3月20日、農曆二月初二是土地公聖誕，也是「龍抬頭」之日，命理師楊登嵙說，這天又稱「頭牙」，依照祭祀習慣，不少公司行號都會選擇祭祀土地公，以補財庫，也有「頭牙不做，尾牙空」的俗諺，象徵頭牙祭祀的重要性，民眾祭祀時，可準備168元的50元、10元、1元的銅板，當作「錢母」的發財金，放在公司或住家財位補財庫。

命理師楊登嵙說，根據福德正神真經記載，「二月初二日是加昇，封為福德正神」，此日同時也是「龍抬頭」之日，龍意指28宿中的東方蒼龍七宿星象，每歲仲春卯月之初，「龍角星」就從東方地平線上升起，故稱「龍抬頭」，象徵雨水增多，萬物嶄露頭角、生機盎然，又稱春耕節等。

楊登嵙說，農曆二月初二是台灣民間信仰習俗中的「頭牙」，農曆每月的初二、十六祭祀，稱為「做牙」，又稱「牙祭」，農曆十二月十六日就是民間俗稱的「尾牙」，俗語有云「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空」，顯示「頭牙」的重要性。

他說，由於土地公代表地方的財神，個人及許多公司都會在二月初二，準備供品祭拜「補財庫」，利用這一次的轉運機會，保佑今年旺財、大發利市。

頭牙祭祀方式，分述如下：

一、供品：

1. 麻糬（黏錢）：傳說土地公年紀大，牙齒不好，所以喜歡吃軟的東西，而且麻糬也象徵著黏錢。

2. 糕點（業績高升）：土地公喜歡吃甜食，所以可以祭拜發糕、年糕、小糕點類的點心。

3. 帶殼花生（開運）：代表「剝殼開運」的帶殼花生。

4. 水果（招你來這旺）：香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨，有「招你來這旺」的諧音，正能量涵義。

5. 三色金：壽金、刈金、福金。

6. 錢母：50元銅板2個、10元銅板6個、1元銅板8個，讓銅板數字有2、6、8，以及金額168元，有二路發、一路發諧音的發財金。

二、參拜時間：

俗諺有云「頭牙早，尾牙晚」，頭牙祭祀以早上到中午之間為佳，避免下午參拜，認為土地公是老人家，下午有午睡的習慣，盡量不要在下午打擾土地公。

三、禱告：

要明確跟土地公報出自己的名字、出生年月日、住家及上班公司地址，祈求土地公賜財運、財氣，要擲出1個聖杯，才表示土地公答應，加持完成。

若擲不到聖杯，可以懇請土地公保佑幫忙，逢凶化吉並賜財運、財氣，表明未來會更加努力，講完後再請土地公賜1個聖杯。

祭拜結束後，也要誠摯向土地公感謝對自己的保佑，祭拜儀式才算順利完成。

四、自製「錢母」補財庫：

準備好168元銅板的錢母，在祭祀中使用，另外自備容器裝土地公廟裡的水，或在家裡拜拜使用家中的水，將硬幣與該水煮沸，取出後晾乾，祭祀後可以放在家裡或公司「財位」或聚寶盆內。

今年錢母放在房子東方可旺「正財」，北方可旺「偏財」，也可以攜帶在身上轉運、旺財運。

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