快訊

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

台鐵驚傳員工執勤喝酒還持刀想砍自家領班 酒測值高達0.85

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

聽新聞
0:00 / 0:00

3月20日「做頭牙」準備好這數字銅板拜土地公 補滿財庫一整年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
國曆3月20日是農曆二月初二，民眾會到土地公廟祭祀補財庫，命理師楊登嵙分享錢母的民俗祭祀用法。圖／楊登嵙提供
國曆3月20日是農曆二月初二，民眾會到土地公廟祭祀補財庫，命理師楊登嵙分享錢母的民俗祭祀用法。圖／楊登嵙提供

明天是國曆3月20日、農曆二月初二是土地公聖誕，也是「龍抬頭」之日，命理師楊登嵙說，這天又稱「頭牙」，依照祭祀習慣，不少公司行號都會選擇祭祀土地公，以補財庫，也有「頭牙不做，尾牙空」的俗諺，象徵頭牙祭祀的重要性，民眾祭祀時，可準備168元的50元、10元、1元的銅板，當作「錢母」的發財金，放在公司或住家財位補財庫。

命理師楊登嵙說，根據福德正神真經記載，「二月初二日是加昇，封為福德正神」，此日同時也是「龍抬頭」之日，龍意指28宿中的東方蒼龍七宿星象，每歲仲春卯月之初，「龍角星」就從東方地平線上升起，故稱「龍抬頭」，象徵雨水增多，萬物嶄露頭角、生機盎然，又稱春耕節等。

楊登嵙說，農曆二月初二是台灣民間信仰習俗中的「頭牙」，農曆每月的初二、十六祭祀，稱為「做牙」，又稱「牙祭」，農曆十二月十六日就是民間俗稱的「尾牙」，俗語有云「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空」，顯示「頭牙」的重要性。

他說，由於土地公代表地方的財神，個人及許多公司都會在二月初二，準備供品祭拜「補財庫」，利用這一次的轉運機會，保佑今年旺財、大發利市。

頭牙祭祀方式，分述如下：

一、供品：

1. 麻糬（黏錢）：傳說土地公年紀大，牙齒不好，所以喜歡吃軟的東西，而且麻糬也象徵著黏錢。

2. 糕點（業績高升）：土地公喜歡吃甜食，所以可以祭拜發糕、年糕、小糕點類的點心。

3. 帶殼花生（開運）：代表「剝殼開運」的帶殼花生。

4. 水果（招你來這旺）：香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨，有「招你來這旺」的諧音，正能量涵義。

5. 三色金：壽金、刈金、福金。

6. 錢母：50元銅板2個、10元銅板6個、1元銅板8個，讓銅板數字有2、6、8，以及金額168元，有二路發、一路發諧音的發財金。

二、參拜時間：

俗諺有云「頭牙早，尾牙晚」，頭牙祭祀以早上到中午之間為佳，避免下午參拜，認為土地公是老人家，下午有午睡的習慣，盡量不要在下午打擾土地公。

三、禱告：

要明確跟土地公報出自己的名字、出生年月日、住家及上班公司地址，祈求土地公賜財運、財氣，要擲出1個聖杯，才表示土地公答應，加持完成。

若擲不到聖杯，可以懇請土地公保佑幫忙，逢凶化吉並賜財運、財氣，表明未來會更加努力，講完後再請土地公賜1個聖杯。

祭拜結束後，也要誠摯向土地公感謝對自己的保佑，祭拜儀式才算順利完成。

四、自製「錢母」補財庫：

準備好168元銅板的錢母，在祭祀中使用，另外自備容器裝土地公廟裡的水，或在家裡拜拜使用家中的水，將硬幣與該水煮沸，取出後晾乾，祭祀後可以放在家裡或公司「財位」或聚寶盆內。

今年錢母放在房子東方可旺「正財」，北方可旺「偏財」，也可以攜帶在身上轉運、旺財運。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

土地公 龍抬頭 楊登嵙 春分 尾牙

延伸閱讀

周五「春分」4吉日齊發...4生肖財運暴衝 靠1招吸龍氣轉運

「頭牙」拜拜必備！全聯麻糬熱銷破600萬盒 甜點系列改版質感再升級

周五「龍抬頭」8大開運傳統習俗 吃這主食讓你招來八方貴人

頭牙拜拜麻糬熱潮！全聯麻糬熱銷百萬顆 系列商品年銷破3億元

相關新聞

3月20日「做頭牙」準備好這數字銅板拜土地公 補滿財庫一整年

明天是國曆3月20日、農曆二月初二是土地公聖誕，也是「龍抬頭」之日，命理師楊登嵙說，這天又稱「頭牙」，依照祭祀習慣，不少公司行號都會選擇祭祀土地公，以補財庫，也有「頭牙不做，尾牙空」的俗諺，象徵頭牙祭祀的重要性，民眾祭祀時，可準備168元的50元、10元、1元的銅板，當作「錢母」的發財金，放在公司或住家財位補財庫。

3月20日龍抬頭！命理師曝「必做3事」掃除霉運旺整年、加碼12生肖幸運色

2026年3月20日，正逢農曆二月二日是龍抬頭的日子，又逢二十四節氣中的「春分」，更是土地公的聖誕，命理專家艾菲爾老師在臉書發文，透露想在這天增加運勢的三個方法，更分享12生肖穿衣的「幸運色」，幫助民眾在當天成功轉運、財運水漲船高。

日夜溫差大影響健康 中醫師自創「春陽功」助調節體質

今年春分3月20日恰逢農曆二月初二「龍抬頭」，也就是民間土地公生日「頭牙」。衛生福利部朴子醫院中醫科主任李昌諴今天分享養生秘訣，春天五行屬木，與人體肝氣相應，養生重在疏肝理氣、生發陽氣，自創簡易「春陽功」，適度調養有助穩定情緒，為全年健康奠基。

好命難擋！「3生肖」注定一生錢多、長壽、貴人多

人生在世，命運各有不同，有些人似乎天生自帶福氣，不僅財運旺盛、壽命長久，身邊更是貴人環繞，事業、生活都能順風順水，令人羨慕不已，一起來看看是哪幾個生肖能有如此好命。

2026年「清明節」提早掃墓吉日大公開！記得下午三點前離開

「清明節」是國人慎終追遠，掃墓祭祖的重要節日，國內外各地民眾將陸續返鄉祭祖，幾乎成為全民運動，今年「清明節」是4月5日，於4月3日至6日為連續假期，屆時將湧現大量人潮掃墓祭祖。因此，提早掃墓祭祖，可以減少連續假期大塞車，輕鬆掃墓祭祖。

追夢路上必有「人生導師」！哈利波特有鄧不利多、蘋果賈伯斯有這個人

確保實現夢想的一個方法，就是遇到一位可以稱為老師、指導者、導師、且已經實現那個夢想的人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。