殺破狼週運勢／金牛突然被驚喜告白 雙子獲為數不少的報酬

殺破狼2026年3月30日～4月5日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的天王星相位良好，同時金星進入金錢宮位，在很久沒穿的大衣口袋發現遺忘已久的千元大鈔，感到喜出望外。某些白羊座則是結清多年沒使用的戶頭，居然還存了不少錢，覺得驚喜。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到金星影響，朋友一直想向你推銷直銷商品，或是各種理財、保險的方案，覺得很困擾，可能會暫時封鎖對方，避免一直被轟炸。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到太陽影響，居住空間有些問題越來越嚴重，會請專業人員查看問題出在哪裡。想要置產的白羊座，看中某個不錯的物件，但價錢貴到不合理，只能忍痛放棄。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，受到在家宅宮位的木星影響，與情感對象因為雙方親人的問題不太愉快，夾在家族與伴侶中間兩面為難。某些白羊座則是因為和被喜歡的人有些爭執，被對方封鎖，或是在衝動之下提分手。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，與天王星齊聚，突然被某個人告白，對方剛好是你的菜，會試著與他交往看看。某些金牛座則是與曖昧對象的關係明朗化，喜歡的人似乎對你表示好感。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，在志業宮位的冥王星亦受到金星影響，對於目前的職務感到倦勤，會提出辭呈，或是在此時轉換工作單位。某些金牛座則是當心遭到資遣。

人際關係方面，水星與火星齊聚在人際關係宮位，在網路上會和一些人意見相左，對方不斷挑釁，和你筆戰，徒生困擾。某些金牛座則是與周遭的人溝通不良，容易發脾氣跟對方吵起來。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。金星進入命宮與天王星齊聚，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發喉嚨不適，扁桃腺發炎。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到滿月影響，獲得一筆為數不少的報酬，會與朋友一起吃喝玩樂，好好犒賞自己。某些雙子座則是會買些小廢物，把金錢變成自己喜歡的形狀。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、子女宮位，戀情有第三者介入，這時會做出抉擇，將關係釐清乾淨。某些雙子座的寵物身體狀況不佳，會花很多錢在毛孩的醫療費用上。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星受到金星影響，到某個生活機能不方便的地區旅行或出差，水土不服，身心靈的壓力反而變得更重。某些雙子座則是因為時差的關係，睡眠無法調適，無法有精神好好遊覽當地。

工作運方面，水星與土星齊聚志業宮位，已經用最有效率的方式消化龐大的工作量，但每天依然十分忙碌，文件、事務處理不完。某些雙子座與上司或同事溝通不良，演變成不愉快的爭執。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與天王星齊聚，交際應酬的邀約較多，會有很多人想請你吃飯，好好聚聚。某些巨蟹座遇到麻煩的問題，會受到意想不到的朋友給予你幫助。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到滿月影響，目前工作轉換不順利，可能會回鄉發展，或是在家啃老。某些巨蟹座轉換到工作環境更辛苦的地方工作，但也能激發自己的潛能，把困難的問題解決掉。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到在人際關係宮位的金星影響，因為長輩留下的資產，容易和親戚產生糾紛，有些稅金需要支付，但共同持有人全都不願負責，只想繼承好處。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位因為工作需要搬家或離家，目前正在找適合的新居所。某些巨蟹座的親人較為情緒化，和其他成員吵架，家庭氣氛不太融洽。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與天王星齊聚，會接到一個光鮮亮麗的任務，與知名人士或廠商合作，受到同事的羨慕與嫉妒。某些獅子座則會有一段比較悠閒的時光，份內的事情都處理完了，會有空出門喝下午茶

遠行運方面，太陽、海王星、土星齊聚遠行宮位，將旅遊的過程製作成影片，放在社群媒體分享，意外地大受歡迎，甚至成為你的副業。某些獅子座則會想到異地工作、留學、打工渡假，交換學生，脫離舒適圈長居。

本週須注意的部分

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具壽終正寢，要換新車了。出門當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路，或大眾運輸系統都須注意安全。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到金星影響，對於在乎的人，不自覺表現出強烈的佔有慾與控制欲，容易使得對方以繁忙為由，逃避跟你相處與接觸的時間。

處女座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，會入住國外的高級溫泉旅店，享受美食與各種舒適的設施，感到尊貴。有些處女座則是選擇搭乘遊輪或是觀光火車，在奢華的氛圍中，欣賞某個地區的美景。

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，會將分期付款的帳單付清，經濟壓力減輕許多，有投資習慣的處女座，會將虧損的項目認賠出脫，重新佈局，投資潛力較佳的新標的。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與水星齊聚感情宮位，與情感對象經常溝通不良，經常吵架，相處變得有障礙。某些處女座，因為親密關係不協調，與伴侶有些疏離，雙方需要好好談談。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到專業宮位的金星影響，需要接待來自海外的客戶，但外語能力有限，覺得自己表現不佳。某些處女座處理海外事務不太順利，專業能力受到上司質疑。

天秤座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入財務宮位，與天王星齊聚，消費時獲得很多折扣，買到很多便宜商品，滿載而歸。有投資習慣的天秤座，短線操作得宜，總能小賺收場，累積起來的資金不容小覷。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，受到在志業宮位的木星影響，為了工作需要選擇放棄重要的約會，引起情感對象的不滿，造成冷戰，甚至悄悄封鎖對方，成為分手的導火線。

工作運方面，在志業宮位的木星受到滿月能量影響，職場小人不斷扯你後退，決定不忍耐了，當面在上司面前吵架理論。某些天秤座則是不斷收拾一堆爛攤子，覺得厭世。

健康運方面，火星與水星齊聚健康宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸系統不適。並注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別小心人身安全。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，滿月影響著工作宮位，需要轉換到新單位服務，許多事務在此時處理完畢，塵埃落定。某些天蠍座提出了辭呈，完成了交接，終於能離開充滿毒素的職場。

感情運方面，金星進入感情宮位，與天王星齊聚，和喜歡的人總是膩在一起，雙方相處甜蜜，火星與水星齊聚戀愛宮位，兩人頻頻發生親密關係，正處於熱戀狀態，一刻都捨不得分開。

本週須注意的部分

健康運方面，太陽、土星、海王星齊聚健康宮位，天氣變化無常，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可大意，睡眠狀況不佳，容易做噩夢或是淺眠，此時可能診斷出一些慢性疾病，需要長時間治療。

遠行運方面，在遠行宮位的木星受到在在工作宮位的太陽影響，會需要外派到異地工作，生活機能較差，感到水土不服。某些天蠍座需要到海外出差，差旅待遇雖然不錯，但每天都十分勞累。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，與天王星齊聚。會接到一個光鮮亮麗的案子，與知名人士或廠商合作，羨煞身邊的同事。某些射手座工作量輕鬆許多，還有許多時間可以去喝下午茶。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，受到在財務宮位的木星影響，某些親戚為了長輩留下的資產爭執不下，決定退出家族群組，斷絕往來。某些射手座的朋友情緒不佳，好意關心竟被封鎖，關係漸行漸遠。

家宅運方面，火星與水星齊聚家宅宮位，鄰居修繕與裝潢，造成居住空間經常充滿噪音，垃圾堆滿公共空間，會氣到請執法人員來開罰。這段時間需特別注意住宅電器與爐火的使用，小心釀災。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月影響，發現交往對象背著自己，跟你不喜歡的朋友出去玩，而大發雷霆。某些射手座喜歡的人被條件好的情敵追走，心裡煩悶，又無法說出口。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，金星進入戀愛、子女宮位，與天王星齊聚，與喜歡的人有很多相處或接觸的機會，雙方關係似乎更進一步。感情穩定的摩羯座，會和伴侶共同收養寵物，生命有了更多的牽絆。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個長期的專案終於告一段落，成果獲得上司肯定。某些摩羯座會在此時決定轉換跑道，或是接掌新的職務，對於未來的發展充滿期待。

本週須注意的部分

家宅運方面，太陽、土星、海王星齊聚家宅宮位，長輩的身體狀況不佳，需要長時間照顧與陪伴。某些摩羯座與鄰居相處不和睦，常常因為一些小事，請警員來協調。

交通運方面，火星與水星齊聚交通宮位，外出當心與人發生行車糾紛，或是交通工具突然故障，導致行程延誤。被開罰單的機率較高，不論是開車或搭乘大眾運輸系統都須注意安全。

水瓶座：

整體運勢

家宅運佳，金星進入家宅宮位，與天王星齊聚，會斷捨離一些不需要的物品，或是購買新的家電，生活煥然一新。某些水瓶座會與親人一起聚餐，享受溫馨的家庭時光。

本週須注意的部分

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，到海外旅行或出差，容易遇到班機延誤、行李遺失等突發狀況，使你對旅程感到焦急。某些水瓶座在異地容易水土不服，引發腸胃不適，需特別注意飲食衛生。

金錢運方面，火星與水星齊聚金錢宮位，容易因為一時衝動而購買昂貴的物品，事後感到後悔。某些水瓶座會需要換新昂貴的電子用品，荷包大失血，經濟狀況捉襟見肘。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，論文或報告偷懶用ＡＩ生成被抓包，成績被指導者當掉，必須重修。某些水瓶座，考試成績不理想，課業壓力較大，萌生休學的想法。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，與天王星齊聚，會入住高級的溫泉旅店，享受賓至如歸的服務，心情十分愉悅。某些雙魚座則會搭乘觀光火車旅行，在華麗的空間品嚐美食之餘，還能欣賞當地的特殊風景。

財務運方面，滿月發生在財務宮位，分期付款的債務終於清償完畢，經濟壓力減輕許多，感到輕鬆。有投資習慣的雙魚座，標的物止跌回升，可選在適當的時期獲利了結。

工作運方面，金星進入面試、考試宮位，與天王星齊聚，面試新工作十分討喜，很快就收到錄取通知。考試思緒敏捷，猜題精準，成績會順利通過門檻，拿到執業證照，或是順利進入公務機關服務。

本週須注意的部分

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。火星與水星齊聚命宮，容易著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統不適。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，需特別注意人身安全。

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